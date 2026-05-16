राहत की फुहार के बीच अलर्ट, पश्चिमी राजस्थान में फिर हीटवेव का खतरा

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है। शुक्रवार को राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को हीटवेव से कुछ राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग ने शनिवार को 6 जिलों में आंधी और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है। शुक्रवार को राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को हीटवेव से कुछ राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग ने शनिवार को 6 जिलों में आंधी और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है, वहीं 18 मई से गर्मी के फिर तेज होने और पश्चिमी जिलों में सीवियर हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है।

राज्य के प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। इस गिरावट के कारण कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, जो पिछले दिनों की तुलना में राहत भरा रहा।

जयपुर में अंधड़ से हादसा, महिला की मौत राजधानी जयपुर में गुरुवार शाम आए तेज अंधड़ ने एक दर्दनाक हादसे को जन्म दिया। शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में एक गृह प्रवेश समारोह के दौरान तेज हवा के कारण टेंट गिर गया, जिसके नीचे दबकर 6 लोग घायल हो गए। इनमें सांगानेर निवासी 55 वर्षीय मुन्नी देवी की सिर में गंभीर चोट लगने के कारण शुक्रवार सुबह मौत हो गई। इस घटना ने अचानक बदलते मौसम के खतरे को उजागर किया है।

तापमान में गिरावट, लेकिन गर्मी बरकरार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम सामान्य रूप से साफ रहा, लेकिन तापमान में हल्की गिरावट देखी गई। सबसे अधिक तापमान फलोदी में 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में 44.2 डिग्री और वनस्थली (टोंक) में 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले के मुकाबले 2.3 डिग्री कम है। दिन में हल्की धूप और शाम के समय चलने वाली हवाओं ने मौसम को कुछ हद तक सुहावना बना दिया।

अन्य जिलों का हाल अजमेर में अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री और न्यूनतम 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन से करीब 2 डिग्री कम है। वहीं सीकर में तीन दिनों की आंधी-बारिश के बाद मौसम सामान्य रहा और तापमान 39 डिग्री तक पहुंचा, जो 7 दिन बाद 40 डिग्री से नीचे आया है।

उदयपुर में भी लोगों को थोड़ी राहत मिली, जहां तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले से 1.1 डिग्री कम है। दूसरी ओर अलवर और कोटा में अभी भी तेज गर्मी का असर जारी है, हालांकि शाम के समय चलने वाली हवाओं से कुछ राहत महसूस की गई।

आगे क्या रहेगा मौसम का हाल मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को कई जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। दोपहर बाद आसमान में बादल छाने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। हालांकि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। विभाग ने चेतावनी दी है कि 18 मई से तापमान में फिर तेजी आएगी और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में गंभीर हीटवेव की स्थिति बन सकती है।