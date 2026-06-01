पुष्कर से जुड़ी राहुल गांधी की खास कहानी; 2018 में यहीं से शुरू हुई थी गोत्र पर बहस

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर राजस्थान के तीर्थराज पुष्कर पहुंचे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से चर्चा का विषय बनी हुई है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर राजस्थान के तीर्थराज पुष्कर पहुंचे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से चर्चा का विषय बनी हुई है। इस दौरान राहुल गांधी ने राजस्थान कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) और कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के बीच बेहतर तालमेल की सराहना करते हुए इसे देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बताया। हालांकि उनके इस दौरे के साथ ही साल 2018 का वह चर्चित पुष्कर प्रवास भी एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, जब उन्होंने यहीं से अपना गोत्र सार्वजनिक कर राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी थी।

पुष्कर, जहां विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर स्थित है, आस्था और राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। गांधी-नेहरू परिवार का भी इस तीर्थनगरी से वर्षों पुराना संबंध रहा है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी विभिन्न अवसरों पर पुष्कर आ चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी का यहां आना केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि परिवार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव से भी जुड़ा माना जाता है।

2018 में गोत्र को लेकर छिड़ी थी राष्ट्रीय बहस साल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत अजमेर शरीफ दरगाह में जियारत के साथ की थी। इसके बाद वे पुष्कर पहुंचे और ब्रह्मा मंदिर में पूजा-अर्चना की। उस समय भाजपा की ओर से राहुल गांधी की धार्मिक पहचान और हिंदू होने को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मंदिर यात्राओं और मानसरोवर यात्रा के बाद उनकी धार्मिक पहचान राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी थी।

ऐसे माहौल में 26 नवंबर 2018 को पुष्कर से कांग्रेस ने एक अहम राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। ब्रह्मा मंदिर में पूजा के बाद राहुल गांधी ने स्वयं मीडिया से गोत्र को लेकर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन गांधी परिवार के तीर्थ पुरोहित राजनाथ कौल ने मीडिया के सामने उनकी वंशावली से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी का गोत्र ‘कौल दत्तात्रेय’ है। उन्होंने गांधी-नेहरू परिवार की पुश्तैनी पोथियों और वंशावली का हवाला देते हुए कहा था कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का गोत्र भी कौल दत्तात्रेय ही रहा है।

राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा गया खुलासा राहुल गांधी के गोत्र की जानकारी सामने आने के बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था। कांग्रेस ने इसे भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब बताया, जबकि राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा। माना गया कि राजस्थान चुनाव से पहले राहुल गांधी हिंदू मतदाताओं तक यह संदेश पहुंचाना चाहते थे कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब परंपरा और दस्तावेजों के आधार पर दिया जा सकता है।

इंदिरा गांधी की परंपरा से जुड़ा था गोत्र का संदर्भ उस समय यह सवाल भी उठा था कि राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी पारसी समुदाय से थे, ऐसे में गोत्र की परंपरा कैसे लागू होती है। इस पर कई विद्वानों और पुरोहितों ने स्पष्ट किया था कि इंदिरा गांधी ने अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू का गोत्र ही अपनाया था। उसी परंपरा के अनुसार राहुल गांधी का गोत्र भी कौल दत्तात्रेय माना जाता है। इस विषय पर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक व्यापक बहस देखने को मिली थी।

बही में दर्ज किया था शांति का संदेश पुष्कर प्रवास के दौरान राहुल गांधी ने अपने पुश्तैनी तीर्थ पुरोहित की बही में हस्ताक्षर भी किए थे। उन्होंने अपने संदेश में भारत और विश्व में अमन, शांति और सौहार्द की कामना व्यक्त की थी। उनका यह हस्तलिखित संदेश उस समय काफी चर्चित रहा था और आज भी तीर्थ पुरोहितों की पोथियों में सुरक्षित बताया जाता है।

2026 के दौरे से फिर चर्चा में आया पुराना प्रसंग अब वर्ष 2026 में राहुल गांधी फिर से पुष्कर पहुंचे हैं। इस बार उनका दौरा कांग्रेस के चिंतन शिविर से जुड़ा है। यहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच बेहतर समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान में पीसीसी और सीएलपी का तालमेल अन्य राज्यों के लिए मिसाल है।