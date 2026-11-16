पुष्कर मेले में पहुंची 1 करोड़ की प्रेग्नेंट घोड़ी, नगीना के शाही खानदान की कहानी जान रह जाएंगे हैरान
अजमेर के पुष्कर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पशु मेले में देशभर से पशुपालक अपने बेहतरीन नस्ल के घोड़े और घोड़ियों के साथ पहुंचे हैं। मेले के रेतीले मैदानों में कहीं घोड़ों की शानदार चाल देखने को मिल रही है तो कहीं उनकी नस्ल और कीमत को लेकर चर्चाएं हो रही हैं।
राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में इस बार एक करोड़ रुपये कीमत वाली घोड़ी 'नगीना' आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है। दिलबाग लाइन की यह घोड़ी अपनी खूबसूरती, शानदार कद-काठी और चैंपियन रिकॉर्ड के लिए पहचानी जाती है। खास बात यह है कि नगीना फिलहाल दो महीने की गर्भवती है। उसका क्रॉस देश के चर्चित स्टालियन 'परसेंट' से करवाया गया है। ऐसे में नगीना के होने वाले बच्चे को लेकर भी अश्व प्रेमियों में काफी उत्सुकता है।
अजमेर के पुष्कर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पशु मेले में देशभर से पशुपालक अपने बेहतरीन नस्ल के घोड़े और घोड़ियों के साथ पहुंचे हैं। मेले के रेतीले मैदानों में कहीं घोड़ों की शानदार चाल देखने को मिल रही है तो कहीं उनकी नस्ल और कीमत को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इन सबके बीच एक नाम ऐसा है, जिसके आसपास लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ जुट रही है। यह नाम है एक करोड़ रुपये कीमत वाली नगीना का। पिछले साल भी नगीना पुष्कर मेले में आकर्षण का केंद्र बनी थी और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी।
दिलबाग लाइन की बेटी, डीएनए से भी नस्ल की पुष्टि
नगीना के मालिक ने इसकी कीमत एक करोड़ रुपये रखी है। अश्व पालक के मुताबिक, नगीना मशहूर दिलबाग लाइन की बेटी है। इसकी नस्ल की शुद्धता की पुष्टि डीएनए जांच से भी हो चुकी है। यही वजह है कि इसकी वंशावली और नस्ल को लेकर अश्व प्रेमियों के बीच खास चर्चा है।
नगीना की पहचान सिर्फ इसकी शानदार नस्ल तक सीमित नहीं है। यह मिल्क टीथ श्रेणी में ऑल इंडिया चैंपियनशिप का खिताब भी जीत चुकी है। मालिक का दावा है कि नगीना अब तक जिस भी अश्व प्रतियोगिता में शामिल हुई है, वहां से जीतकर लौटी है। उसका रिकॉर्ड अब तक अजेय रहा है। इसकी कद-काठी, फुर्ती और रिंग में प्रदर्शन इसे दूसरे अश्वों से अलग बनाते हैं।
दो महीने की गर्भवती, 'परसेंट' से हुआ है क्रॉस
इस बार नगीना की चर्चा की एक और बड़ी वजह इसकी प्रेग्नेंसी है। मालिक के मुताबिक, नगीना दो महीने की गर्भवती है और उसका क्रॉस देश के प्रसिद्ध स्टालियन 'परसेंट' से करवाया गया है। परसेंट को सवाई सिंह रणसी वालों ने पंजाब में अच्छी-खासी कीमत पर बेचा था। फिलहाल यह स्टालियन उनके भाई सनी के पास है।
बेहतरीन नस्ल के दो अश्वों के इस मेल से पैदा होने वाले बच्चे को लेकर पशुपालकों में अभी से दिलचस्पी है। अश्व प्रेमियों की नजर इस बात पर भी है कि नगीना का होने वाला बच्चा अपनी मां की तरह चैंपियन बन पाता है या नहीं। यही वजह है कि पुष्कर मेले में नगीना को देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं।
छह बार की चैंपियन शहजादी भी दिखा रही जलवा
नगीना के साथ पशुपालक अपने अस्तबल के दूसरे नामी घोड़े-घोड़ियों को भी मेले में लेकर आए हैं। इनमें नुकरी नस्ल की घोड़ी 'शहजादी' भी शामिल है। शहजादी छह बार ऑल इंडिया चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर चुकी है। अपनी शानदार बनावट और खूबसूरती के चलते यह भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
इसके अलावा 22 महीने की फिली 'सुंदरी' और 'रावी' भी मेले में मौजूद हैं। वहीं, इस शाही अश्व टोली में प्रसिद्ध देवराज लाइन का एक दमदार घोड़ा भी शामिल है। इन सभी घोड़ों की नस्ल, कद-काठी और उपलब्धियों को देखने के लिए अश्व प्रेमियों का जमावड़ा लगा हुआ है।
करोड़ों के घोड़ों के लिए खास इंतजाम, सेल्फी लेने की होड़
पुष्कर मेले में इन बेशकीमती अश्वों की देखभाल के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इनके लिए अलग टेंट लगाए गए हैं, जहां उनकी खुराक से लेकर साफ-सफाई और देखभाल तक का खास ध्यान रखा जा रहा है।
देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे खरीदार, पशुपालक और विदेशी पर्यटक इन घोड़ों को देखने पहुंच रहे हैं। कोई नगीना की शाही चाल को कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई शहजादी और देवराज लाइन के घोड़े के साथ सेल्फी ले रहा है। एक करोड़ की कीमत, चैंपियनशिप का रिकॉर्ड और गर्भ में पल रहा अगली पीढ़ी का चैंपियन बनने का संभावित दावेदार- इन सब वजहों से नगीना ने पुष्कर मेले में खास पहचान बना ली है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।