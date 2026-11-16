पुष्कर मेले में पहुंची 1 करोड़ की प्रेग्नेंट घोड़ी, नगीना के शाही खानदान की कहानी जान रह जाएंगे हैरान

अजमेर के पुष्कर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पशु मेले में देशभर से पशुपालक अपने बेहतरीन नस्ल के घोड़े और घोड़ियों के साथ पहुंचे हैं। मेले के रेतीले मैदानों में कहीं घोड़ों की शानदार चाल देखने को मिल रही है तो कहीं उनकी नस्ल और कीमत को लेकर चर्चाएं हो रही हैं।

नगीना के मालिक ने इसकी कीमत एक करोड़ रुपये रखी है। अश्व पालक के मुताबिक, नगीना मशहूर दिलबाग लाइन की बेटी है।

राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में इस बार एक करोड़ रुपये कीमत वाली घोड़ी 'नगीना' आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है। दिलबाग लाइन की यह घोड़ी अपनी खूबसूरती, शानदार कद-काठी और चैंपियन रिकॉर्ड के लिए पहचानी जाती है। खास बात यह है कि नगीना फिलहाल दो महीने की गर्भवती है। उसका क्रॉस देश के चर्चित स्टालियन 'परसेंट' से करवाया गया है। ऐसे में नगीना के होने वाले बच्चे को लेकर भी अश्व प्रेमियों में काफी उत्सुकता है।

अजमेर के पुष्कर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पशु मेले में देशभर से पशुपालक अपने बेहतरीन नस्ल के घोड़े और घोड़ियों के साथ पहुंचे हैं। मेले के रेतीले मैदानों में कहीं घोड़ों की शानदार चाल देखने को मिल रही है तो कहीं उनकी नस्ल और कीमत को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इन सबके बीच एक नाम ऐसा है, जिसके आसपास लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ जुट रही है। यह नाम है एक करोड़ रुपये कीमत वाली नगीना का। पिछले साल भी नगीना पुष्कर मेले में आकर्षण का केंद्र बनी थी और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी।

दिलबाग लाइन की बेटी, डीएनए से भी नस्ल की पुष्टि नगीना के मालिक ने इसकी कीमत एक करोड़ रुपये रखी है। अश्व पालक के मुताबिक, नगीना मशहूर दिलबाग लाइन की बेटी है। इसकी नस्ल की शुद्धता की पुष्टि डीएनए जांच से भी हो चुकी है। यही वजह है कि इसकी वंशावली और नस्ल को लेकर अश्व प्रेमियों के बीच खास चर्चा है।

नगीना की पहचान सिर्फ इसकी शानदार नस्ल तक सीमित नहीं है। यह मिल्क टीथ श्रेणी में ऑल इंडिया चैंपियनशिप का खिताब भी जीत चुकी है। मालिक का दावा है कि नगीना अब तक जिस भी अश्व प्रतियोगिता में शामिल हुई है, वहां से जीतकर लौटी है। उसका रिकॉर्ड अब तक अजेय रहा है। इसकी कद-काठी, फुर्ती और रिंग में प्रदर्शन इसे दूसरे अश्वों से अलग बनाते हैं।

दो महीने की गर्भवती, 'परसेंट' से हुआ है क्रॉस इस बार नगीना की चर्चा की एक और बड़ी वजह इसकी प्रेग्नेंसी है। मालिक के मुताबिक, नगीना दो महीने की गर्भवती है और उसका क्रॉस देश के प्रसिद्ध स्टालियन 'परसेंट' से करवाया गया है। परसेंट को सवाई सिंह रणसी वालों ने पंजाब में अच्छी-खासी कीमत पर बेचा था। फिलहाल यह स्टालियन उनके भाई सनी के पास है।

बेहतरीन नस्ल के दो अश्वों के इस मेल से पैदा होने वाले बच्चे को लेकर पशुपालकों में अभी से दिलचस्पी है। अश्व प्रेमियों की नजर इस बात पर भी है कि नगीना का होने वाला बच्चा अपनी मां की तरह चैंपियन बन पाता है या नहीं। यही वजह है कि पुष्कर मेले में नगीना को देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं।

छह बार की चैंपियन शहजादी भी दिखा रही जलवा नगीना के साथ पशुपालक अपने अस्तबल के दूसरे नामी घोड़े-घोड़ियों को भी मेले में लेकर आए हैं। इनमें नुकरी नस्ल की घोड़ी 'शहजादी' भी शामिल है। शहजादी छह बार ऑल इंडिया चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर चुकी है। अपनी शानदार बनावट और खूबसूरती के चलते यह भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

इसके अलावा 22 महीने की फिली 'सुंदरी' और 'रावी' भी मेले में मौजूद हैं। वहीं, इस शाही अश्व टोली में प्रसिद्ध देवराज लाइन का एक दमदार घोड़ा भी शामिल है। इन सभी घोड़ों की नस्ल, कद-काठी और उपलब्धियों को देखने के लिए अश्व प्रेमियों का जमावड़ा लगा हुआ है।

करोड़ों के घोड़ों के लिए खास इंतजाम, सेल्फी लेने की होड़ पुष्कर मेले में इन बेशकीमती अश्वों की देखभाल के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इनके लिए अलग टेंट लगाए गए हैं, जहां उनकी खुराक से लेकर साफ-सफाई और देखभाल तक का खास ध्यान रखा जा रहा है।