राजस्थान के पुष्कर मेले में घोड़े-ऊंट की जगह अब सजेगी बकरी सुंदरी की महफिल; और क्या खास

पुष्कर मेले में इस बार राजस्थान की प्रसिद्ध सिरोही और सोजत नस्ल की बकरियों के बीच खास सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें ऐसी बकरियों को शामिल किया जाएगा,

पुष्कर मेले में इस बार राजस्थान की प्रसिद्ध सिरोही और सोजत नस्ल की बकरियों के बीच खास सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें ऐसी बकरियों को शामिल किया जाएगा,

राजस्थान के तीर्थराज पुष्कर का नाम सुनते ही सबसे पहले रंग-बिरंगे ऊंट, शानदार घोड़े और पशुओं का अनोखा मेला आंखों के सामने आ जाता है। हर साल देश-दुनिया से लोग यहां इनकी खूबसूरती, चाल और करतब देखने पहुंचते हैं। लेकिन इस बार पुष्कर मेले में कुछ ऐसा होने जा रहा है, जो लोगों को चौंका देगा। अब यहां सिर्फ घोड़ों और ऊंटों की शान नहीं दिखेगी, बल्कि बकरियां भी अपने हुस्न का जलवा बिखेरेंगी। जी हां, मेले में इस बार ‘बकरी सुंदरी’ की महफिल सजने वाली है, जहां खूबसूरती और शानदार कद-काठी के दम पर बकरियां ताज की दावेदारी पेश करेंगी।

सिरोही-सोजत की बकरियों में होगा खूबसूरती का मुकाबला पुष्कर मेले में इस बार राजस्थान की प्रसिद्ध सिरोही और सोजत नस्ल की बकरियों के बीच खास सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें ऐसी बकरियों को शामिल किया जाएगा, जो अपनी शानदार कद-काठी, आकर्षक शारीरिक बनावट और खूबसूरती से अलग पहचान रखती हैं। प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली बकरियों को ‘पुष्कर सुंदरी’ का खिताब और आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे।

अब तक पुष्कर मेले में घोड़ों और ऊंटों की प्रतियोगिताएं लोगों के आकर्षण का बड़ा केंद्र रही हैं। ऐसे में बकरियों की यह प्रतियोगिता मेले में नया रंग भरने वाली है। पर्यटकों को भी यहां पशुओं की अलग-अलग नस्लों और उनकी खासियतों को करीब से देखने का मौका मिलेगा।

सिर्फ खूबसूरती नहीं, नस्ल की पहचान भी है मकसद पशुपालन विभाग की इस पहल के पीछे केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि पशुधन की बेहतर नस्लों को बढ़ावा देने का उद्देश्य भी है। सिरोही और सोजत नस्ल की बकरियों की खास पहचान है। प्रतियोगिता के जरिए इन नस्लों के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार-प्रसार पर जोर दिया जाएगा।

इसके साथ ही दूर-दराज के इलाकों से आने वाले पशुपालकों को अपनी बेहतरीन नस्ल की बकरियां दिखाने के लिए बड़ा मंच मिलेगा। जो पशुपालक लंबे समय से बकरियों की देखभाल, नस्ल सुधार और बेहतर पशुपालन के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। ऐसे पशुपालकों को प्रशस्ति पत्र देकर उनकी मेहनत और समर्पण की सराहना की जाएगी।

यानी इस बार मुकाबला केवल बकरियों की खूबसूरती का नहीं होगा, बल्कि उन पशुपालकों की मेहनत भी सामने आएगी, जो बेहतर नस्ल तैयार करने में जुटे हैं।

पशुपालन विभाग ने कसी कमर, इन बातों पर रहेगा जोर प्रतियोगिता को यादगार बनाने के लिए पशुपालन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक भी आयोजित की गई। इसमें प्रतियोगिता स्थल तय करने, बकरियों के पंजीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा सुविधाओं और निर्णायक मंडल के गठन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

मेला अधिकारी डॉ. नवीन परिहार ने प्रतियोगिता की प्रमुख जिम्मेदारियां डॉ. विश्वास कुमार, डॉ. निखिल माथुर और डॉ. शिवकरण मातवा को सौंपी हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आयोजन से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। प्रतियोगिता में निष्पक्ष निर्णय और पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।