राजस्थान के पुष्कर मेले में घोड़े-ऊंट की जगह अब सजेगी बकरी सुंदरी की महफिल; और क्या खास
पुष्कर मेले में इस बार राजस्थान की प्रसिद्ध सिरोही और सोजत नस्ल की बकरियों के बीच खास सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें ऐसी बकरियों को शामिल किया जाएगा,
राजस्थान के तीर्थराज पुष्कर का नाम सुनते ही सबसे पहले रंग-बिरंगे ऊंट, शानदार घोड़े और पशुओं का अनोखा मेला आंखों के सामने आ जाता है। हर साल देश-दुनिया से लोग यहां इनकी खूबसूरती, चाल और करतब देखने पहुंचते हैं। लेकिन इस बार पुष्कर मेले में कुछ ऐसा होने जा रहा है, जो लोगों को चौंका देगा। अब यहां सिर्फ घोड़ों और ऊंटों की शान नहीं दिखेगी, बल्कि बकरियां भी अपने हुस्न का जलवा बिखेरेंगी। जी हां, मेले में इस बार ‘बकरी सुंदरी’ की महफिल सजने वाली है, जहां खूबसूरती और शानदार कद-काठी के दम पर बकरियां ताज की दावेदारी पेश करेंगी।
सिरोही-सोजत की बकरियों में होगा खूबसूरती का मुकाबला
पुष्कर मेले में इस बार राजस्थान की प्रसिद्ध सिरोही और सोजत नस्ल की बकरियों के बीच खास सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें ऐसी बकरियों को शामिल किया जाएगा, जो अपनी शानदार कद-काठी, आकर्षक शारीरिक बनावट और खूबसूरती से अलग पहचान रखती हैं। प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली बकरियों को ‘पुष्कर सुंदरी’ का खिताब और आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे।
अब तक पुष्कर मेले में घोड़ों और ऊंटों की प्रतियोगिताएं लोगों के आकर्षण का बड़ा केंद्र रही हैं। ऐसे में बकरियों की यह प्रतियोगिता मेले में नया रंग भरने वाली है। पर्यटकों को भी यहां पशुओं की अलग-अलग नस्लों और उनकी खासियतों को करीब से देखने का मौका मिलेगा।
सिर्फ खूबसूरती नहीं, नस्ल की पहचान भी है मकसद
पशुपालन विभाग की इस पहल के पीछे केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि पशुधन की बेहतर नस्लों को बढ़ावा देने का उद्देश्य भी है। सिरोही और सोजत नस्ल की बकरियों की खास पहचान है। प्रतियोगिता के जरिए इन नस्लों के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार-प्रसार पर जोर दिया जाएगा।
इसके साथ ही दूर-दराज के इलाकों से आने वाले पशुपालकों को अपनी बेहतरीन नस्ल की बकरियां दिखाने के लिए बड़ा मंच मिलेगा। जो पशुपालक लंबे समय से बकरियों की देखभाल, नस्ल सुधार और बेहतर पशुपालन के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। ऐसे पशुपालकों को प्रशस्ति पत्र देकर उनकी मेहनत और समर्पण की सराहना की जाएगी।
यानी इस बार मुकाबला केवल बकरियों की खूबसूरती का नहीं होगा, बल्कि उन पशुपालकों की मेहनत भी सामने आएगी, जो बेहतर नस्ल तैयार करने में जुटे हैं।
पशुपालन विभाग ने कसी कमर, इन बातों पर रहेगा जोर
प्रतियोगिता को यादगार बनाने के लिए पशुपालन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक भी आयोजित की गई। इसमें प्रतियोगिता स्थल तय करने, बकरियों के पंजीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा सुविधाओं और निर्णायक मंडल के गठन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
मेला अधिकारी डॉ. नवीन परिहार ने प्रतियोगिता की प्रमुख जिम्मेदारियां डॉ. विश्वास कुमार, डॉ. निखिल माथुर और डॉ. शिवकरण मातवा को सौंपी हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आयोजन से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। प्रतियोगिता में निष्पक्ष निर्णय और पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।
कब से कब तक लगेगा पुष्कर मेला?
पुष्कर का मुख्य मेला 17 नवंबर से 24 नवंबर 2026 तक आयोजित होगा। वहीं, पशु मेले और अन्य गतिविधियों का सिलसिला 10 नवंबर से 26 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान धार्मिक आयोजनों के साथ पशुओं से जुड़ी गतिविधियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।