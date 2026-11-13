पुष्कर मेले में 5 करोड़ का 'एलेक्स' और 68.5 इंच का आरडीएक्स; शाही चाल देख विदेशी भी हुए दीवाने
दरअसल, तीर्थ नगरी पुष्कर में अंतरराष्ट्रीय पशु मेले की रौनक धीरे-धीरे परवान चढ़ने लगी है। देश के अलग-अलग राज्यों से पशुपालकों और पशु व्यापारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है।
पुष्कर के रेतीले धोरों पर इन दिनों सिर्फ ऊंटों की मस्ती और मवेशियों की खरीद-फरोख्त ही चर्चा में नहीं है, बल्कि दो ऐसे घोड़े भी मेले की शान बने हुए हैं, जिनकी कद-काठी से लेकर नाम और कीमत तक लोगों को हैरान कर रही है। एक घोड़ा महाराष्ट्र से आया है, जिसकी ऊंचाई 68.5 इंच है और नाम है 'आरडीएक्स'। वहीं दूसरा घोड़ा 'एलेक्स' है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इन दोनों घोड़ों को देखने के लिए मेले में पशुपालकों, अश्वप्रेमियों और देशी-विदेशी पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। आखिर इन घोड़ों में ऐसा क्या खास है कि ये पूरे मेले में सेलिब्रिटी बन गए हैं? आइए जानते हैं इनकी खूबियां।
दरअसल, तीर्थ नगरी पुष्कर में अंतरराष्ट्रीय पशु मेले की रौनक धीरे-धीरे परवान चढ़ने लगी है। देश के अलग-अलग राज्यों से पशुपालकों और पशु व्यापारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मेले में ऊंटों और मवेशियों के साथ घोड़ों की भी शानदार नस्लें देखने को मिल रही हैं। इनमें मारवाड़ी नस्ल के घोड़े खास आकर्षण बने हुए हैं। अपनी खास बनावट, ऊंचाई, शाही चाल और बेशकीमती कीमत के चलते आरडीएक्स और एलेक्स ने सबका ध्यान खींच लिया है।
68.5 इंच ऊंचाई, नाम भी ऐसा कि हर कोई पूछ रहा कहानी
महाराष्ट्र से लाया गया मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा 'आरडीएक्स' इन दिनों मेले में सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। इसकी 68.5 इंच की ऊंचाई और गठीला शरीर इसे दूसरे घोड़ों से अलग पहचान दिलाता है। जब यह घोड़ा अपनी शाही चाल के साथ मेला मैदान में निकलता है तो लोग इसे देखने के लिए रुक जाते हैं। इसकी कद-काठी देखकर अश्वप्रेमी भी हैरान रह जाते हैं। कई पर्यटक इसके साथ तस्वीरें और सेल्फी लेते नजर आते हैं।
आरडीएक्स का नाम भी इसकी शख्सियत की तरह ही दिलचस्प है। घोड़े के मालिक के मुताबिक, बचपन से ही इसका स्वभाव काफी फुर्तीला और दबंग रहा है। इसकी ऊर्जा और अंदाज को देखकर परिवार ने इसका नाम आरडीएक्स रख दिया। मालिक का कहना है कि घोड़े की सेहत और उसकी शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए खानपान और देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
5 करोड़ की कीमत वाला एलेक्स, 10 साल की उम्र में भी जलवा कायम
मेले में दूसरा बड़ा आकर्षण करीब 10 साल का मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा 'एलेक्स' है। 65 इंच ऊंचाई वाले इस घोड़े की सुडौल बनावट, चमकदार त्वचा और शानदार चाल लोगों को अपनी ओर खींच रही है। इसकी मौजूदगी ऐसी है कि देखने वाले कुछ देर तक इसकी खूबसूरती निहारते रहते हैं।
हालांकि, एलेक्स की सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत को लेकर हो रही है। पशुपालकों और अश्व विशेषज्ञों के बीच इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इतनी बड़ी कीमत सुनकर मेले में आने वाले लोग भी इसे करीब से देखने के लिए उत्सुक हैं। एलेक्स की शाही बनावट और अंदाज ने इसे मेले के चर्चित घोड़ों में शामिल कर दिया है।
मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों का दिख रहा शाही अंदाज
पुष्कर पशु मेले में हर साल राजस्थान समेत महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और हरियाणा से पशुपालक अपने चुनिंदा पशुओं को लेकर पहुंचते हैं। यहां पशुओं की खरीद-फरोख्त के साथ उनकी नस्ल, कद-काठी और खूबसूरती भी आकर्षण का केंद्र रहती है। खासकर मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों को लेकर अश्वप्रेमियों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है।
इस बार आरडीएक्स और एलेक्स की मौजूदगी ने मेले की रौनक और बढ़ा दी है। एक तरफ 68.5 इंच की ऊंचाई वाला महाराष्ट्र का आरडीएक्स अपनी विशाल कद-काठी से लोगों को चौंका रहा है तो दूसरी तरफ 5 करोड़ रुपये कीमत वाला एलेक्स अपनी शाही चाल और खूबसूरती से सुर्खियां बटोर रहा है। दोनों घोड़ों ने पुष्कर मेले में ऐसा जलवा दिखाया है कि पशु प्रेमियों के बीच इनकी चर्चा लगातार बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।