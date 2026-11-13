पुष्कर मेले में 5 करोड़ का 'एलेक्स' और 68.5 इंच का आरडीएक्स; शाही चाल देख विदेशी भी हुए दीवाने

दरअसल, तीर्थ नगरी पुष्कर में अंतरराष्ट्रीय पशु मेले की रौनक धीरे-धीरे परवान चढ़ने लगी है। देश के अलग-अलग राज्यों से पशुपालकों और पशु व्यापारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है।

आरडीएक्स का नाम भी इसकी शख्सियत की तरह ही दिलचस्प है। घोड़े के मालिक के मुताबिक, बचपन से ही इसका स्वभाव काफी फुर्तीला और दबंग रहा है।

पुष्कर के रेतीले धोरों पर इन दिनों सिर्फ ऊंटों की मस्ती और मवेशियों की खरीद-फरोख्त ही चर्चा में नहीं है, बल्कि दो ऐसे घोड़े भी मेले की शान बने हुए हैं, जिनकी कद-काठी से लेकर नाम और कीमत तक लोगों को हैरान कर रही है। एक घोड़ा महाराष्ट्र से आया है, जिसकी ऊंचाई 68.5 इंच है और नाम है 'आरडीएक्स'। वहीं दूसरा घोड़ा 'एलेक्स' है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इन दोनों घोड़ों को देखने के लिए मेले में पशुपालकों, अश्वप्रेमियों और देशी-विदेशी पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। आखिर इन घोड़ों में ऐसा क्या खास है कि ये पूरे मेले में सेलिब्रिटी बन गए हैं? आइए जानते हैं इनकी खूबियां।

दरअसल, तीर्थ नगरी पुष्कर में अंतरराष्ट्रीय पशु मेले की रौनक धीरे-धीरे परवान चढ़ने लगी है। देश के अलग-अलग राज्यों से पशुपालकों और पशु व्यापारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मेले में ऊंटों और मवेशियों के साथ घोड़ों की भी शानदार नस्लें देखने को मिल रही हैं। इनमें मारवाड़ी नस्ल के घोड़े खास आकर्षण बने हुए हैं। अपनी खास बनावट, ऊंचाई, शाही चाल और बेशकीमती कीमत के चलते आरडीएक्स और एलेक्स ने सबका ध्यान खींच लिया है।

68.5 इंच ऊंचाई, नाम भी ऐसा कि हर कोई पूछ रहा कहानी महाराष्ट्र से लाया गया मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा 'आरडीएक्स' इन दिनों मेले में सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। इसकी 68.5 इंच की ऊंचाई और गठीला शरीर इसे दूसरे घोड़ों से अलग पहचान दिलाता है। जब यह घोड़ा अपनी शाही चाल के साथ मेला मैदान में निकलता है तो लोग इसे देखने के लिए रुक जाते हैं। इसकी कद-काठी देखकर अश्वप्रेमी भी हैरान रह जाते हैं। कई पर्यटक इसके साथ तस्वीरें और सेल्फी लेते नजर आते हैं।

आरडीएक्स का नाम भी इसकी शख्सियत की तरह ही दिलचस्प है। घोड़े के मालिक के मुताबिक, बचपन से ही इसका स्वभाव काफी फुर्तीला और दबंग रहा है। इसकी ऊर्जा और अंदाज को देखकर परिवार ने इसका नाम आरडीएक्स रख दिया। मालिक का कहना है कि घोड़े की सेहत और उसकी शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए खानपान और देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

5 करोड़ की कीमत वाला एलेक्स, 10 साल की उम्र में भी जलवा कायम मेले में दूसरा बड़ा आकर्षण करीब 10 साल का मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा 'एलेक्स' है। 65 इंच ऊंचाई वाले इस घोड़े की सुडौल बनावट, चमकदार त्वचा और शानदार चाल लोगों को अपनी ओर खींच रही है। इसकी मौजूदगी ऐसी है कि देखने वाले कुछ देर तक इसकी खूबसूरती निहारते रहते हैं।

हालांकि, एलेक्स की सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत को लेकर हो रही है। पशुपालकों और अश्व विशेषज्ञों के बीच इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इतनी बड़ी कीमत सुनकर मेले में आने वाले लोग भी इसे करीब से देखने के लिए उत्सुक हैं। एलेक्स की शाही बनावट और अंदाज ने इसे मेले के चर्चित घोड़ों में शामिल कर दिया है।

मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों का दिख रहा शाही अंदाज पुष्कर पशु मेले में हर साल राजस्थान समेत महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और हरियाणा से पशुपालक अपने चुनिंदा पशुओं को लेकर पहुंचते हैं। यहां पशुओं की खरीद-फरोख्त के साथ उनकी नस्ल, कद-काठी और खूबसूरती भी आकर्षण का केंद्र रहती है। खासकर मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों को लेकर अश्वप्रेमियों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है।