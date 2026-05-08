पूर्वी राजस्थान में मेहरबान मौसम, पश्चिमी इलाकों में सूरज बरपा रहा कहर

राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में जहां आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को राहत मिली है, वहीं पश्चिमी राजस्थान भीषण गर्मी और लू की चपेट में आ गया है।

राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में जहां आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को राहत मिली है, वहीं पश्चिमी राजस्थान भीषण गर्मी और लू की चपेट में आ गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को छह जिलों Rajasthan के भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और अलवर में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है।

पूर्वी राजस्थान में बदला मौसम, कई जगह बारिश और ओले गुरुवार को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। जयपुर और भरतपुर संभाग में दोपहर बाद बादल छाने लगे और तेज आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली।

टोंक जिले में कुछ स्थानों पर ओले गिरे, जबकि दौसा में सबसे अधिक 14.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। सवाई माधोपुर और अलवर में भी बादल छाने के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई।

पश्चिमी राजस्थान में बढ़ी गर्मी, पारा 45 डिग्री पार दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और बीकानेर जैसे जिलों में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है।

जैसलमेर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। वहीं बाड़मेर में 44.2, फलोदी में 43.6 और बीकानेर में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा जोधपुर और नागौर में भी तेज गर्मी का असर देखा गया।

कई शहरों में 40 डिग्री से नीचे रहा तापमान कुछ जिलों में गर्मी अपेक्षाकृत सामान्य रही। अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर और उदयपुर जैसे इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। इन क्षेत्रों में बादल छाने और हवाओं के कारण लोगों को राहत मिली।

जयपुर, कोटा और उदयपुर में मौसम का उतार-चढ़ाव राजधानी जयपुर में दिनभर गर्मी के बाद देर शाम आंधी चली और बादल छा गए। वहीं कोटा में शाम के समय हल्की बारिश हुई, लेकिन इसके बाद उमस ने लोगों को परेशान किया। उदयपुर में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई और गर्म हवाओं ने जनजीवन प्रभावित किया।

सीकर और अजमेर में भी बदला मौसम सीकर में दिनभर भीषण गर्मी के बाद शाम को धूलभरी आंधी चली और मौसम में अचानक बदलाव आया। वहीं अजमेर में भी अगले दो दिन तक आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग की चेतावनी मौसम विभाग के अनुसार अगले एक-दो दिन पूर्वी राजस्थान के जिलों में आंधी-बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने और हीटवेव शुरू होने की चेतावनी दी गई है।