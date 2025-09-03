पंजाब से राजस्थान की नहरों में जहरीला पानी, सदन में कांग्रेसी विधायकों का हंगामा

राजस्थान विधानसभा में सोमवार को पंजाब से आने वाले पानी को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक डूंगरराम गेदर के सवाल पर सदन का माहौल गर्मा गया।

राजस्थान विधानसभा में बुधवार को पंजाब से आने वाले पानी को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक डूंगरराम गेदर के सवाल पर सदन का माहौल गर्मा गया। विधायक गेदर ने पंजाब से राजस्थान की नहरों में आने वाले जहरीले पानी के मुद्दे को उठाते हुए कई गंभीर सवाल पूछे। इस दौरान कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे और नारेबाजी भी की।

दरअसल, कांग्रेस विधायक ने प्रश्नकाल के दौरान पूछा कि पंजाब से राजस्थान की नहरों में जहरीला पानी क्यों आ रहा है और इसकी जांच के क्या इंतजाम हैं। उन्होंने कहा कि इस जहरीले पानी से प्रदेश के लोगों की सेहत प्रभावित हो रही है। गेदर ने इस पर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा।

हालांकि, सवाल से जुड़े कुछ अंशों के जवाब नहीं मिलने पर विधायक गेदर ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह उनका फैसला है और इस पर बाद में चर्चा की जाएगी। स्पीकर के इस जवाब पर विधायक गेदर ने फिर से सवाल खड़े किए।

सरकारी मुख्य सचेतक ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि स्पीकर के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसी बीच कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में माहौल गरमा गया और तनातनी का दौर शुरू हो गया।

पूरक सवाल के जवाब में जलदाय मंत्री ने कहा कि पंजाब से आने वाले पानी की क्वालिटी की जांच के लिए सिस्टम लगाया गया है। उन्होंने दावा किया कि हर घंटे पानी की जांच होती है। मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार लोगों को साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

विधायक गेदर ने हालांकि सरकार के जवाब पर असंतोष जताया और कहा कि केवल जांच का दावा करने से समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक पंजाब से आने वाले पानी को पूरी तरह साफ और सुरक्षित नहीं किया जाता, तब तक राजस्थान के लोग संकट से जूझते रहेंगे।

कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर समस्या को लेकर लापरवाह है। उन्होंने कहा कि जहरीले पानी से किसानों की फसलें भी प्रभावित हो रही हैं और आमजन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।