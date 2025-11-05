एक टिकट से बदल गई जयपुर के सब्जीवाले की जिंदगी,पंजाब लॉटरी से जीते 11 करोड़

संक्षेप: जयपुर की गलियों में आलू-टमाटर का ठेला लगाने वाला एक साधारण सब्जी विक्रेता, अमित सेहरा, अब करोड़पति बन चुका है। पंजाब सरकार की दिवाली बंपर लॉटरी 2025 ने इस मेहनतकश आदमी की किस्मत पलट दी।

जयपुर की गलियों में आलू-टमाटर का ठेला लगाने वाला एक साधारण सब्जी विक्रेता, अमित सेहरा, अब करोड़पति बन चुका है। पंजाब सरकार की दिवाली बंपर लॉटरी 2025 ने इस मेहनतकश आदमी की किस्मत पलट दी। ₹11 करोड़ का पहला इनाम जीतने वाले अमित की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती—जहाँ मेहनत, उम्मीद और किस्मत तीनों ने मिलकर एक अद्भुत मोड़ लिया।

अमित सेहरा पिछले बीस सालों से हर महीने कुछ रुपए बचाकर लॉटरी टिकट खरीदते रहे। उन्हें हमेशा यह यकीन था कि कभी न कभी “भगवान जरूर कृपा करेंगे”। मगर जब किस्मत ने सच में दरवाज़ा खटखटाया, तो वे खुद भी भरोसा नहीं कर पाए। यह टिकट उन्होंने पंजाब के बठिंडा शहर में खरीदा था और जब परिणाम घोषित हुए तो उनके नाम 11 करोड़ की रकम देखकर सब दंग रह गए।

मंगलवार को अमित अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ चंडीगढ़ स्थित पंजाब स्टेट लॉटरीज कार्यालय पहुँचे। वहाँ उन्हें 11 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि के 11 चेक सौंपे गए। भावनाओं से भरे अमित ने बताया, “मेरे पास यहाँ तक आने के लिए किराए के पैसे भी नहीं थे। मैं अपने दोस्त से उधार लेकर चंडीगढ़ पहुँचा।”

वह बोले, “जीवन भर ठेला लगाया, पुलिसवालों की डांट सुनी, दिनभर पसीना बहाया, पर कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। आज लगता है भगवान ने मेरी सुन ली।”

अमित की खोज भी एक रोचक कहानी है। लॉटरी विभाग ने जब विजेता का नाम घोषित किया तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। दरअसल, टिकट खरीदते वक्त अमित ने जो मोबाइल नंबर दिया था, वह फोन बाद में खराब हो गया। कई दिनों तक लॉटरी एजेंसी और टिकट विक्रेता दोनों उन्हें ढूँढते रहे। आखिरकार अमित खुद ही खबर देखकर सामने आए और दावा पेश किया।

अमित कहते हैं, “अब मैं अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दूँगा। मेरा बेटा कहता है कि वह आईएएस अधिकारी बनेगा, अब मैं उसका सपना पूरा करूँगा। सबसे पहले मैं अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर बनवाऊँगा, फिर माँ-बाप के नाम मंदिर में दान दूँगा।”

उनकी पत्नी ने आँसू भरी आँखों से कहा, “हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी देखेंगे। आज तक सिर्फ गुज़ारे की सोचते थे, अब भविष्य की सोच पा रहे हैं।”

वित्त विशेषज्ञों के अनुसार, लॉटरी जीत पर 30% से 33% तक टैक्स देना होता है। इसका मतलब है कि अमित को लगभग तीन से साढ़े तीन करोड़ रुपये सरकार को टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। बावजूद इसके, उनके पास सात करोड़ से ज्यादा की राशि बचेगी, जो उनके परिवार के लिए जीवनभर की सुरक्षा बन सकती है।

अमित ने हनुमान जी का धन्यवाद करते हुए कहा, “मैं रोज़ सुबह अपने ठेले पर बैठने से पहले बजरंगबली को प्रणाम करता था। शायद वही आशीर्वाद था जिसने मेरी किस्मत बदल दी।”

जयपुर की गलियों में जिन्हें कभी सब्जी वाला अमित कहा जाता था, अब लोग “लॉटरी वाले अमित भाई” के नाम से पहचानने लगे हैं।