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पंजाब को बुरी नजर लग गई… हरभजन सिंह के वीडियो पर पंजाब पुलिस ने राजस्थान पर फोड़ा ठीकरा

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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भाजपा के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर वीडियो शेयर किया था। वीडियो में दो युवक कथित तौर पर नशे के असर में एक जगह खड़े दिखाई दे रहे हैं।

राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो को लेकर पंजाब और राजस्थान पुलिस के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। वीडियो में दो युवक कथित तौर पर नशे की हालत में सड़क किनारे खड़े नजर आ रहे हैं। हरभजन सिंह ने वीडियो को पंजाब का बताते हुए राज्य में बढ़ते नशे को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद पंजाब पुलिस ने जवाब देते हुए वीडियो को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का बताया। अब श्रीगंगानगर पुलिस ने पंजाब पुलिस के इस दावे को ही खारिज कर दिया है।

श्रीगंगानगर के एसपी हरि शंकर ने स्पष्ट किया है कि वायरल वीडियो का श्रीगंगानगर से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वीडियो पंजाब का है। पुलिस अब उस व्यक्ति की तलाश कर रही है, जिसने यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था।

हरभजन सिंह ने वीडियो शेयर कर कहा- पंजाब को बुरी नजर लग गई

भाजपा के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर वीडियो शेयर किया था। वीडियो में दो युवक कथित तौर पर नशे के असर में एक जगह खड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए हरभजन सिंह ने पंजाब में नशे की समस्या को लेकर सरकारों पर निशाना साधा।

उन्होंने लिखा कि पंजाब को बुरी नजर लग गई है। उन्होंने पंजाब के युवाओं के नशे की गिरफ्त में आने पर दुख जताते हुए कहा कि यह सब देखकर रोने का मन करता है। सांसद ने पंजाब के पुराने गौरव का जिक्र करते हुए युवाओं को नशे से बचाने की अपील की।

हरभजन सिंह ने लिखा कि अभी भी वक्त है। पंजाब को बचाने और पंजाब के युवाओं को नशे से बाहर निकालने की जरूरत है।

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पंजाब पुलिस ने कहा- वीडियो श्रीगंगानगर का

हरभजन सिंह की पोस्ट सामने आने के बाद पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर ही इसका जवाब दिया। पंजाब पुलिस ने दावा किया कि वायरल वीडियो पंजाब का नहीं, बल्कि राजस्थान के श्रीगंगानगर का है।

पुलिस की ओर से कहा गया कि वीडियो के साथ पंजाबी ऑडियो ट्रैक जोड़ देने से कोई घटना पंजाब की नहीं हो जाती। पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स और अकाउंट्स से अपील की कि किसी वीडियो को शेयर करने से पहले उसके स्थान और तथ्यों की पुष्टि जरूर करें।

पंजाब पुलिस ने यह भी कहा कि भ्रामक सामग्री पोस्ट करने या ऐसी पोस्ट में पंजाब पुलिस को टैग करने से पहले तथ्यों की जांच की जानी चाहिए। पुलिस ने लोगों से जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया सामग्री साझा करने की अपील की।

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श्रीगंगानगर SP ने किया खंडन, बोले- यहां की नहीं है घटना

पंजाब पुलिस के दावे के बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर पुलिस प्रशासन ने भी पूरे मामले पर स्थिति साफ की। श्रीगंगानगर एसपी हरि शंकर ने पंजाब पुलिस के दावे का खंडन करते हुए कहा कि वायरल वीडियो श्रीगंगानगर का नहीं है।

एसपी के मुताबिक, श्रीगंगानगर में इस तरह की कोई गतिविधि सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि वीडियो करीब 3-4 दिन पहले हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा से किसी व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। हालांकि, एसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि वीडियो का श्रीगंगानगर से कोई संबंध नहीं है।

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अब पंजाब पुलिस के दावे पर ही उठे सवाल

मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वीडियो की लोकेशन को लेकर दो राज्यों की पुलिस के दावे एक-दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। पंजाब पुलिस ने जहां इसे श्रीगंगानगर का बताया, वहीं श्रीगंगानगर एसपी ने साफ तौर पर कहा कि वीडियो पंजाब का है।

एसपी ने बताया कि जिस युवक ने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस वीडियो के मूल स्रोत और वास्तविक लोकेशन का पता लगाने में जुटी है।

वीडियो ने फिर छेड़ी नशे पर बहस

वीडियो की लोकेशन को लेकर भले ही विवाद खड़ा हो गया हो, लेकिन इसने पंजाब और आसपास के इलाकों में युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर बहस फिर तेज कर दी है। हरभजन सिंह की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग वीडियो की वास्तविक लोकेशन और उसमें नजर आ रहे युवकों की स्थिति को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि वीडियो आखिर पंजाब के किस इलाके का है। लेकिन इतना जरूर है कि एक वीडियो ने दो राज्यों की पुलिस को आमने-सामने ला खड़ा किया है और सोशल मीडिया पर फैक्ट वेरिफिकेशन की जरूरत को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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