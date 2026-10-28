पंजाब को याद आया दशकों पुराना हिसाब; राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ की मांग के पीछे की कहानी

प्रस्ताव में राजस्थान से पानी की कीमत वसूलने के साथ केंद्र सरकार से भी यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि भविष्य में दिए जाने वाले पानी का भुगतान पंजाब को मिले।

राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने साफ कहा था कि राज्य सरकार कोई रॉयल्टी नहीं देगी।

पंजाब और राजस्थान के बीच नहरी पानी को लेकर एक बार फिर ठन गई है। पंजाब सरकार ने राजस्थान से पानी के बदले 1.44 लाख करोड़ रुपए की रॉयल्टी मांगते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कहा कि पंजाब अपने हक के लिए अदालत से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगा। दूसरी तरफ, राजस्थान सरकार पहले ही इस मांग को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर चुकी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर पंजाब इतने बड़े रकम की मांग क्यों कर रहा है? इसके पीछे 1920 का कौन-सा समझौता है और राजस्थान इस दावे को मानने से इनकार क्यों कर रहा है? आइए, पूरा मामला समझते हैं।

1. पंजाब ने अचानक फिर क्यों उठाया रॉयल्टी का मुद्दा? पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजस्थान को दिए जाने वाले नहरी पानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान साल 1960 तक पानी की रॉयल्टी देता रहा है, लेकिन अब मुफ्त में पानी लेकर उसका इस्तेमाल कर रहा है।

मान ने इस व्यवस्था की तुलना कारोबार से करते हुए कहा कि पंजाब से कच्चा माल मुफ्त लिया जा रहा है और उससे फायदा कमाया जा रहा है। उनके मुताबिक, राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी की एक-एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा।

यानी पंजाब सरकार अब इस मुद्दे को सिर्फ पानी के बंटवारे तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि इसे आर्थिक हक और राजस्व से जोड़कर पेश कर रही है।

2. विधानसभा में क्या प्रस्ताव पेश किया गया? पंजाब के सिंचाई मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने विधानसभा में राजस्थान से रॉयल्टी मांगने का प्रस्ताव पेश किया। इसमें सतलुज, रावी और व्यास नदियों का हवाला देते हुए कहा गया कि ये नदियां राजस्थान से होकर नहीं गुजरतीं। इसी आधार पर प्रस्ताव में राजस्थान को इन नदियों के पानी पर रिपेरियन राज्य का दर्जा नहीं होने की दलील दी गई है।

प्रस्ताव के मुताबिक, पंजाब लंबे समय से राजस्थान को पानी उपलब्ध करा रहा है, जबकि खुद राज्य गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। पंजाब सरकार का तर्क है कि जब पानी का इस्तेमाल करके आर्थिक गतिविधियां की जा रही हैं, तो उसके बदले भुगतान भी होना चाहिए।

प्रस्ताव में राजस्थान से पानी की कीमत वसूलने के साथ केंद्र सरकार से भी यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि भविष्य में दिए जाने वाले पानी का भुगतान पंजाब को मिले।

3. 1.44 लाख करोड़ रुपए का हिसाब कहां से आया? यही इस पूरे विवाद का सबसे अहम सवाल है। पंजाब सरकार का दावा है कि राजस्थान को दशकों से दिए जा रहे पानी के बदले रॉयल्टी मिलनी चाहिए। इसी दावे के आधार पर 1.44 लाख करोड़ रुपए की रकम मांगी जा रही है।

हालांकि, इस रकम की गणना किस अवधि, पानी की कितनी मात्रा और किस दर के आधार पर की गई है, इसका विस्तृत हिसाब उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है। इसलिए 1.44 लाख करोड़ रुपए को फिलहाल पंजाब सरकार की मांग के तौर पर ही देखना चाहिए, न कि किसी अदालत या सहमति से तय हुई देनदारी के रूप में।

4. राजस्थान सरकार क्यों नहीं देना चाहती पैसा? राजस्थान सरकार मार्च में ही पंजाब की इस मांग को खारिज कर चुकी है। 19 मार्च को भगवंत मान ने रॉयल्टी की मांग उठाते हुए पानी रोकने की चेतावनी दी थी। इसके अगले दिन राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने साफ कहा था कि राज्य सरकार कोई रॉयल्टी नहीं देगी।

राजस्थान सरकार का तर्क है कि पानी पर किसी एक राज्य का रॉयल्टी या वाणिज्यिक दावा करना संविधान की मूल भावना और स्थापित कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ है। राज्य सरकार इस मांग को असंवैधानिक मानती है।

यानी पंजाब जहां पानी के बदले भुगतान को अपना हक बता रहा है, वहीं राजस्थान इसे कानूनी आधार से परे मानकर खारिज कर रहा है। दोनों राज्यों के बीच विवाद की असली वजह यही है।

5. 1920 के समझौते में क्या तय हुआ था? इस विवाद में साल 1920 का समझौता भी अहम है। राजस्थान सरकार के मुताबिक, यह समझौता ब्रिटिश सरकार, बहावलपुर रियासत और बीकानेर रियासत के बीच हुआ था। उस समय बीकानेर रियासत की करीब पांच लाख एकड़ जमीन के लिए पानी का आवंटन तय किया गया था।

राजस्थान सरकार का कहना है कि समझौते के तहत पानी के बदले शुल्क ब्रिटिश सरकार को दिया जाना था, पंजाब प्रांत को नहीं। इसी आधार पर राज्य सरकार पंजाब की मौजूदा रॉयल्टी मांग को स्वीकार नहीं कर रही है।

हालांकि, इस ऐतिहासिक समझौते की शर्तें, बाद के जल-बंटवारा प्रबंध और मौजूदा कानूनी स्थिति को साथ रखकर ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

6. क्या इसके पीछे चुनावी सियासत भी है? पानी का यह विवाद अब राजनीतिक रंग भी ले रहा है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार का इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाना सियासी चर्चा का विषय है। पंजाब सरकार इसे राज्य के आर्थिक हित और किसानों के हक से जोड़कर रख रही है।

दूसरी तरफ, राजस्थान सरकार के लिए भी यह मुद्दा अहम है, क्योंकि राज्य की खेती और पेयजल व्यवस्था में नहरी पानी की बड़ी भूमिका है। ऐसे में रॉयल्टी की मांग और पानी रोकने की चेतावनी दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ा सकती हैं।