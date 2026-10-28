बूंद-बूंद का हिसाब लेंगे...पंजाब के CM भगवंत मान ने राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ वसूलने की ठानी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में कहा कि राजस्थान वर्ष 1960 तक पानी की रॉयल्टी देता रहा है। अब पंजाब से पानी लेकर राजस्थान उसका इस्तेमाल कर रहा है और आगे आर्थिक लाभ भी उठा रहा है।
राजस्थान और पंजाब के बीच नहरी पानी को लेकर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ने के आसार हैं। पंजाब सरकार ने आजादी से पहले हुए समझौते का हवाला देते हुए राजस्थान से पानी के बदले 1.44 लाख करोड़ रुपए की रॉयल्टी मांगी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा के विशेष सत्र में यह मुद्दा उठाया, वहीं सिंचाई मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने रॉयल्टी की मांग से जुड़ा प्रस्ताव सदन में पेश किया। दूसरी तरफ, राजस्थान सरकार पहले ही इस मांग को खारिज कर चुकी है। ऐसे में पानी के पुराने समझौते को लेकर दोनों राज्यों के बीच टकराव बढ़ने के संकेत हैं।
पंजाब बोला- मुफ्त पानी लेकर राजस्थान कर रहा कमाई
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में कहा कि राजस्थान वर्ष 1960 तक पानी की रॉयल्टी देता रहा है। अब पंजाब से पानी लेकर राजस्थान उसका इस्तेमाल कर रहा है और आगे आर्थिक लाभ भी उठा रहा है। मान ने इसे कारोबार से जोड़ते हुए कहा कि पंजाब से कच्चा माल मुफ्त लिया जा रहा है और उससे फायदा कमाया जा रहा है।
भगवंत मान ने दावा किया कि पंजाब का राजस्थान पर 1.44 लाख करोड़ रुपए की रॉयल्टी का हक बनता है। उन्होंने कहा कि पानी की एक-एक बूंद के लिए आवाज उठाई जाएगी। जरूरत पड़ी तो पंजाब सरकार अदालत से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगी।
विधानसभा में प्रस्ताव, केंद्र से भी भुगतान सुनिश्चित करने की मांग
पंजाब विधानसभा में सिंचाई मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने राजस्थान से पानी की रॉयल्टी वसूलने की मांग को लेकर प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में तर्क दिया गया कि सतलुज, रावी और व्यास नदियां राजस्थान से होकर नहीं गुजरतीं, इसलिए राजस्थान को रिपेरियन राज्य यानी नदी के किनारे स्थित राज्य नहीं माना जा सकता।
पंजाब सरकार का कहना है कि इसके बावजूद दशकों से राज्य का पानी राजस्थान को दिया जा रहा है। प्रस्ताव में दावा किया गया कि राजस्थान इस पानी से आर्थिक लाभ ले रहा है, जबकि पंजाब खुद जल संकट का सामना कर रहा है।
प्रस्ताव के जरिए मांग की गई कि राजस्थान सरकार पंजाब को दिए जाने वाले पानी की कीमत चुकाए। साथ ही केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया गया कि भविष्य में राजस्थान को दिए जाने वाले पानी का भुगतान हर साल पंजाब को दिलाना सुनिश्चित किया जाए।
मार्च में भी उठाया था मुद्दा, राजस्थान ने दिया था दोटूक जवाब
पंजाब सरकार इससे पहले भी 1.44 लाख करोड़ रुपए की रॉयल्टी का मुद्दा उठा चुकी है। इसी साल 19 मार्च को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह मांग रखते हुए पानी रोकने की चेतावनी दी थी। इसके अगले दिन यानी 20 मार्च को राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पंजाब सरकार की मांग को खारिज कर दिया था।
राजस्थान सरकार ने साफ कहा था कि वह पंजाब को रॉयल्टी नहीं देगी। राज्य सरकार का तर्क था कि पानी पर किसी एक राज्य का रॉयल्टी या व्यावसायिक दावा करना संवैधानिक प्रावधानों और स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
1920 के समझौते का हवाला, बीकानेर रियासत के लिए तय हुआ था पानी
राजस्थान सरकार ने अपने पक्ष में वर्ष 1920 के समझौते का भी हवाला दिया था। यह समझौता ब्रिटिश सरकार, बहावलपुर रियासत और बीकानेर रियासत के बीच हुआ था। इसके तहत बीकानेर रियासत की करीब पांच लाख एकड़ जमीन के लिए पानी का आवंटन तय किया गया था।
राजस्थान सरकार के मुताबिक, समझौते में पानी के बदले शुल्क ब्रिटिश सरकार को दिया जाना था, पंजाब प्रांत को नहीं। इसी आधार पर राजस्थान ने पंजाब की मौजूदा रॉयल्टी मांग को खारिज किया था।
चुनाव से पहले मुद्दा गरमाने के सियासी मायने
पंजाब में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पानी और रॉयल्टी का मुद्दा फिर उठने से इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि, इस मुद्दे को उठाने के पीछे चुनावी रणनीति होने की बात फिलहाल राजनीतिक आकलन है।
एक तरफ पंजाब सरकार पुराने समझौते और पानी के भुगतान का सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ राजस्थान सरकार रॉयल्टी देने से इनकार कर चुकी है। अब पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश होने के बाद दोनों राज्यों के बीच यह विवाद फिर चर्चा में आ गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों सरकारों का रुख अहम रहेगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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