जैसलमेर में राष्ट्रपति मुर्मू,आज पहली बार LCH प्रचंड से भरेंगी उड़ान

स्वर्णनगरी जैसलमेर आज एक ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रही है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार सुबह जैसलमेर वायुसेना स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ‘प्रचंड’ में उड़ान भरेंगी। यह अवसर भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता और भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक की मजबूती को प्रदर्शित करेगा।

राष्ट्रपति गुरुवार शाम जैसलमेर पहुंचीं। एयरपोर्ट पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद वायुसेना स्टेशन पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति ने जैसलमेर आर्मी स्टेशन में रात्रि विश्राम किया।

‘प्रचंड’ से भरेंगी उड़ान राष्ट्रपति जिस हेलीकॉप्टर में उड़ान भरेंगी, वह है स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) ‘प्रचंड’। LCH Prachand को Hindustan Aeronautics Limited (एचएएल) ने डिजाइन और विकसित किया है। यह भारत का पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है, जो दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर रेगिस्तानी इलाकों तक प्रभावी संचालन में सक्षम है।

‘प्रचंड’ 5,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली, टारगेटिंग सिस्टम व सर्विलांस उपकरणों से लैस है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह हेलीकॉप्टर सीमावर्ती क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई और सटीक हमले के लिए बेहद कारगर साबित हो रहा है।

पोकरण में देखेंगी ‘वायु शक्ति’ राष्ट्रपति शुक्रवार शाम Pokhran Field Firing Range में आयोजित भारतीय वायुसेना के अभ्यास ‘वायु शक्ति’ में शामिल होंगी। भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट आयोजित इस कार्यक्रम में वायुसेना अपने आधुनिक लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और हथियार प्रणालियों की क्षमता का प्रदर्शन करेगी।

अभ्यास के दौरान सटीक बमबारी, हवाई हमले की रणनीति और नेटवर्क आधारित युद्धक क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रपति इस पूरे अभ्यास को विशेष अतिथि के रूप में देखेंगी।

कड़े सुरक्षा इंतजाम राष्ट्रपति के दौरे और सैन्य अभ्यास को देखते हुए जैसलमेर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चांदन से पोकरण तक पूरे क्षेत्र को अस्थायी रूप से नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है। पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। सीमा क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है और शहर में कई स्तरों पर सुरक्षा घेरा बनाया गया है।

पहले भी भर चुकी हैं लड़ाकू विमानों में उड़ान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इससे पहले भी भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक विमानों में उड़ान भर चुकी हैं। अक्टूबर 2023 में उन्होंने अंबाला वायुसेना स्टेशन पर Dassault Rafale में उड़ान भरी थी। वहीं अप्रैल 2023 में उन्होंने तेजपुर (असम) में Sukhoi Su-30MKI में लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी थी।

उनकी इन उड़ानों को सशस्त्र बलों के मनोबल और महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में देखा गया था।

आत्मनिर्भर भारत का संदेश राष्ट्रपति का ‘प्रचंड’ में उड़ान भरना केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जैसलमेर की सरहदी जमीन पर आयोजित यह कार्यक्रम देश की सुरक्षा, तकनीकी क्षमता और सैन्य ताकत का स्पष्ट संदेश देता है।