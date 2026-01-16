जयपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक दिवसीय दौरा आज, महायज्ञ में होंगी शामिल; शहर में ट्रैफिक डायवर्ट

संक्षेप: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शुक्रवार को एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर जयपुर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति विशेष विमान से दोपहर 1:40 बजे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएंगी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एयरपोर्ट पहुंचने के बाद राष्ट्रपति सड़क मार्ग से दोपहर 2:10 बजे सिविल लाइंस स्थित लोक भवन जाएंगी। लोक भवन में उनका कुछ समय का निर्धारित कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद दोपहर 3:50 बजे वे लोक भवन से रवाना होकर सीकर रोड स्थित नींदड़ हाउसिंग स्कीम, हरमाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगी और शाम 4:20 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी।

यहां राष्ट्रपति रामानंद मिशन की ओर से आयोजित 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ में शामिल होंगी। इसी आयोजन के साथ तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य के सानिध्य में 8 जनवरी से चल रही श्रीराम कथा और महायज्ञ का समापन भी होगा। धार्मिक कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन अलर्ट

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। कार्यक्रम स्थल और राष्ट्रपति के आवागमन मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा कारणों से राष्ट्रपति के मूवमेंट के दौरान कुछ समय के लिए आम ट्रैफिक रोका जा सकता है। प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल के आसपास बैरिकेडिंग, पार्किंग और प्रवेश-निकास की विशेष व्यवस्था की है।

हरमाड़ा क्षेत्र में होने वाले इस बड़े धार्मिक आयोजन में गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ आम नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए आयोजन समिति और प्रशासन ने सुरक्षा, चिकित्सा और यातायात से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

दोपहर बाद बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने दोपहर बाद के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत न्यू सांगानेर रोड, एक्सप्रेस हाई-वे और सीकर रोड पर आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक को रोका या डायवर्ट किया जा सकता है। इन मार्गों पर वाहन चालकों को सड़क किनारे या अवैध रूप से वाहन पार्क नहीं करने की सलाह दी गई है।

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार अजमेर रोड से एक्सप्रेस हाई-वे की ओर जाने वाले भारी वाहनों को रिंग रोड का उपयोग करना होगा। वहीं, सीकर रोड से आने वाले भारी वाहनों को टोडी मोड़ से पहले न्यू टीपी नगर होते हुए दौलतपुरा एक्सप्रेस हाई-वे की ओर भेजा जाएगा। दिल्ली रोड से अजमेर एक्सप्रेस हाई-वे की ओर आने वाले भारी वाहनों को चंदवाजी होकर दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट नगर के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा।

हालांकि, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी की जानकारी लें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

शाम को दिल्ली रवाना होंगी राष्ट्रपति

महायज्ञ और समापन समारोह में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 5:50 बजे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पालम एयरपोर्ट, दिल्ली के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति के प्रस्थान तक सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सख्ती से लागू रहेगी।