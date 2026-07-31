प्रवीण गुप्ता भगाओ PWD राजस्थान बचाओ; ठेकेदारों ने ACS के खिलाफ खोला मोर्चा

ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से उनके बकाया बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। विरोध स्वरूप लगाए गए पोस्टरों में विभागीय प्रशासन से जवाब मांगा गया और ACS प्रवीण गुप्ता की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) में लंबित भुगतान को लेकर ठेकेदारों का विरोध अब खुलकर सामने आ गया है। शुक्रवार को राजधानी जयपुर में PWD ठेकेदार एकता संघ ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) प्रवीण गुप्ता के खिलाफ पोस्टर अभियान चलाते हुए नारे लिखे प्रवीण गुप्ता भगाओ, PWD राजस्थान बचाओ”। विभाग के मुख्यालय, मुख्य गेट, लिफ्ट और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए इन पोस्टरों के जरिए ठेकेदारों ने भुगतान में देरी, विभागीय कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल उठाए।

पोस्टरों से जताया विरोध ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से उनके बकाया बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। विरोध स्वरूप लगाए गए पोस्टरों में विभागीय प्रशासन से जवाब मांगा गया और ACS प्रवीण गुप्ता की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। पोस्टरों में प्रमुख रूप से लिखा गया प्रवीण गुप्ता भगाओ, PWD राजस्थान बचाओ”, जिसने पूरे विभाग में चर्चा का विषय बना दिया।

सरकारी भवनों से सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचे पोस्टर विरोध केवल PWD मुख्यालय तक सीमित नहीं रहा। ठेकेदारों ने सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर भी पोस्टर लगाए। मुख्य गेट, विभागीय परिसर और लिफ्ट जैसी जगहों पर पोस्टर चस्पा होने के बाद पूरे निर्माण महकमे में हलचल मच गई। इस अनोखे विरोध के बाद विभागीय अधिकारियों के बीच भी मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई।

लंबित भुगतान और ब्याज की मांग PWD ठेकेदार एकता संघ का कहना है कि विभाग की ओर से समय पर भुगतान नहीं होने के कारण ठेकेदारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के बावजूद भुगतान में लगातार देरी की जा रही है। संघ ने बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने के साथ-साथ देरी की अवधि का ब्याज भी देने की मांग उठाई है।

अनुबंध की शर्तों का पालन करने की मांग ठेकेदारों का कहना है कि विभाग अनुबंध की शर्तों का पूरी तरह पालन नहीं कर रहा है। यदि किसी ठेकेदार की ओर से कार्य में देरी होती है तो विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन विभाग स्वयं भुगतान में देरी करता है तो उसकी कोई जवाबदेही तय नहीं होती। इसी असमान व्यवस्था को लेकर भी पोस्टरों के माध्यम से विरोध दर्ज कराया गया।

रामसिंह शेखावत के नेतृत्व में अभियान यह पोस्टर अभियान PWD ठेकेदार एकता संघ के प्रदेशाध्यक्ष रामसिंह शेखावत के नेतृत्व में चलाया गया। संघ का कहना है कि यह विरोध व्यक्तिगत नहीं, बल्कि विभाग में पारदर्शी व्यवस्था और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए किया जा रहा है। ठेकेदारों ने मांग की कि लंबित भुगतान जल्द जारी किया जाए और भविष्य में भुगतान की प्रक्रिया को तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए।