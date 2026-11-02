IB में रही धाक, राष्ट्रपति अवॉर्ड भी मिला; अब अनंता रिसॉर्ट के 40 विला केस में घिरीं IPS प्रशाखा
प्रशाखा माथुर का पुलिस करियर कई अहम जिम्मेदारियों और उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्हें वर्ष 2011 में पुलिस पदक और वर्ष 2022 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था।
कभी पुलिस सेवा में उपलब्धियों, बड़े पदों और राष्ट्रपति पुलिस पदक से पहचान बनाने वाली राजस्थान कैडर की वरिष्ठ IPS अधिकारी डॉ. प्रशाखा माथुर अब 40 लग्जरी विला-कॉटेज खरीद विवाद को लेकर चर्चा में हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में अहम जिम्मेदारी संभालने से लेकर राजस्थान पुलिस में एडीजी के पद तक पहुंचने वाली प्रशाखा माथुर का नाम अब अपने IAS पति शिखर अग्रवाल के साथ कथित भ्रष्टाचार के मामले में सामने आया है। अनंता रिसॉर्ट से विला खरीदने और कंपनी को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोपों ने इस मामले को सुर्खियों में ला दिया है।
राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मान, अब विवादों में नाम
प्रशाखा माथुर का पुलिस करियर कई अहम जिम्मेदारियों और उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्हें वर्ष 2011 में पुलिस पदक और वर्ष 2022 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। पुलिस सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल करने वाली प्रशाखा अब एक ऐसे मामले में चर्चा में हैं, जिसकी जांच का दायरा लगातार बढ़ने की बात सामने आ रही है।
इस विवाद के केंद्र में उनके पति और वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल भी हैं। आरोप है कि दोनों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर करीब ढाई साल के भीतर एक ही कंपनी से 40 लग्जरी विला और कॉटेज खरीदे। साथ ही, कंपनी को नियमों में कथित छूट देकर अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, ये आरोप हैं और जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी है।
40 विला की खरीद से कैसे बढ़ी मुश्किल?
अनंता रिसॉर्ट से जुड़ा विला-कॉटेज खरीद मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई। पहले सरकार ने IAS शिखर अग्रवाल को एपीओ किया। इसके बाद उनकी पत्नी IPS प्रशाखा माथुर को भी एपीओ सूची में डाल दिया गया। यानी अब इस विवाद की आंच दोनों वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुकी है।
मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच भी अहम हो गई है। सरकार ने शिखर अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एसीबी को मंजूरी दी है। जांच एजेंसी कथित वित्तीय अनियमितताओं और आय से अधिक संपत्ति जैसे पहलुओं की पड़ताल कर सकती है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं और क्या प्रशाखा माथुर से भी पूछताछ की जाती है।
अलवर से शुरू हुआ सफर, फिर IB में संभाली अहम जिम्मेदारी
प्रशाखा माथुर के करियर की शुरुआत अलवर सिटी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) के रूप में हुई। इसके बाद उन्होंने जयपुर के महिला थाना उत्तर में सेवाएं दीं। वर्ष 2000 में उन्हें सिरोही का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। आगे चलकर उन्होंने जोधपुर सीआईडी (एसएसबी), अजमेर जीआरपी, जोधपुर ग्रामीण, बांसवाड़ा और पाली जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर एसपी की जिम्मेदारी संभाली।
जुलाई 2003 में उन्हें राजस्थान राज्य महिला आयोग का सदस्य सचिव भी नियुक्त किया गया। इसके बाद वर्ष 2009 में वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नई दिल्ली गईं। यहां इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में अतिरिक्त उप निदेशक और फिर उप निदेशक के पद पर काम किया। केंद्रीय खुफिया एजेंसी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का अनुभव उनके करियर का अहम पड़ाव रहा।
राजस्थान लौटीं तो मिलीं लगातार बड़ी जिम्मेदारियां
वर्ष 2014 में राजस्थान लौटने के बाद प्रशाखा माथुर को पुलिस मुख्यालय, जयपुर में आईजी बनाया गया। फरवरी 2020 में उन्होंने राजस्थान राज्य फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के निदेशक की जिम्मेदारी संभाली। जुलाई 2020 में उन्हें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में एडीजी नियुक्त किया गया।
वर्ष 2023 में उन्होंने पुलिस मुख्यालय की पुनर्गठन एवं नियम शाखा की जिम्मेदारी संभाली। सितंबर 2024 में वे एडीजी (योजना, आधुनिकीकरण, कल्याण एवं पुनर्गठन) बनीं। अक्टूबर 2025 में उन्हें एडीजी योजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण के पद पर पदस्थ किया गया।
उपलब्धियों वाले करियर पर अब जांच की नजर
एक तरफ प्रशाखा माथुर के करियर में पुलिस पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक और IB में काम करने जैसी उपलब्धियां दर्ज हैं, तो दूसरी तरफ 40 विला खरीद विवाद ने उन्हें नई चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अनंता रिसॉर्ट से जुड़ी खरीद और कथित नियमों में छूट के मामले की जांच में क्या सामने आता है। फिलहाल आरोपों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों से ही होगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।