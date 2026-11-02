IB में रही धाक, राष्ट्रपति अवॉर्ड भी मिला; अब अनंता रिसॉर्ट के 40 विला केस में घिरीं IPS प्रशाखा

प्रशाखा माथुर का पुलिस करियर कई अहम जिम्मेदारियों और उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्हें वर्ष 2011 में पुलिस पदक और वर्ष 2022 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था।

IPS प्रशाखा माथुर को भी एपीओ सूची में डाल दिया गया। यानी अब इस विवाद की आंच दोनों वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुकी है।

कभी पुलिस सेवा में उपलब्धियों, बड़े पदों और राष्ट्रपति पुलिस पदक से पहचान बनाने वाली राजस्थान कैडर की वरिष्ठ IPS अधिकारी डॉ. प्रशाखा माथुर अब 40 लग्जरी विला-कॉटेज खरीद विवाद को लेकर चर्चा में हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में अहम जिम्मेदारी संभालने से लेकर राजस्थान पुलिस में एडीजी के पद तक पहुंचने वाली प्रशाखा माथुर का नाम अब अपने IAS पति शिखर अग्रवाल के साथ कथित भ्रष्टाचार के मामले में सामने आया है। अनंता रिसॉर्ट से विला खरीदने और कंपनी को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोपों ने इस मामले को सुर्खियों में ला दिया है।

राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मान, अब विवादों में नाम प्रशाखा माथुर का पुलिस करियर कई अहम जिम्मेदारियों और उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्हें वर्ष 2011 में पुलिस पदक और वर्ष 2022 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। पुलिस सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल करने वाली प्रशाखा अब एक ऐसे मामले में चर्चा में हैं, जिसकी जांच का दायरा लगातार बढ़ने की बात सामने आ रही है।

इस विवाद के केंद्र में उनके पति और वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल भी हैं। आरोप है कि दोनों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर करीब ढाई साल के भीतर एक ही कंपनी से 40 लग्जरी विला और कॉटेज खरीदे। साथ ही, कंपनी को नियमों में कथित छूट देकर अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, ये आरोप हैं और जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी है।

40 विला की खरीद से कैसे बढ़ी मुश्किल? अनंता रिसॉर्ट से जुड़ा विला-कॉटेज खरीद मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई। पहले सरकार ने IAS शिखर अग्रवाल को एपीओ किया। इसके बाद उनकी पत्नी IPS प्रशाखा माथुर को भी एपीओ सूची में डाल दिया गया। यानी अब इस विवाद की आंच दोनों वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुकी है।

मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच भी अहम हो गई है। सरकार ने शिखर अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एसीबी को मंजूरी दी है। जांच एजेंसी कथित वित्तीय अनियमितताओं और आय से अधिक संपत्ति जैसे पहलुओं की पड़ताल कर सकती है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं और क्या प्रशाखा माथुर से भी पूछताछ की जाती है।

अलवर से शुरू हुआ सफर, फिर IB में संभाली अहम जिम्मेदारी प्रशाखा माथुर के करियर की शुरुआत अलवर सिटी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) के रूप में हुई। इसके बाद उन्होंने जयपुर के महिला थाना उत्तर में सेवाएं दीं। वर्ष 2000 में उन्हें सिरोही का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। आगे चलकर उन्होंने जोधपुर सीआईडी (एसएसबी), अजमेर जीआरपी, जोधपुर ग्रामीण, बांसवाड़ा और पाली जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर एसपी की जिम्मेदारी संभाली।

जुलाई 2003 में उन्हें राजस्थान राज्य महिला आयोग का सदस्य सचिव भी नियुक्त किया गया। इसके बाद वर्ष 2009 में वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नई दिल्ली गईं। यहां इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में अतिरिक्त उप निदेशक और फिर उप निदेशक के पद पर काम किया। केंद्रीय खुफिया एजेंसी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का अनुभव उनके करियर का अहम पड़ाव रहा।

राजस्थान लौटीं तो मिलीं लगातार बड़ी जिम्मेदारियां वर्ष 2014 में राजस्थान लौटने के बाद प्रशाखा माथुर को पुलिस मुख्यालय, जयपुर में आईजी बनाया गया। फरवरी 2020 में उन्होंने राजस्थान राज्य फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के निदेशक की जिम्मेदारी संभाली। जुलाई 2020 में उन्हें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में एडीजी नियुक्त किया गया।

वर्ष 2023 में उन्होंने पुलिस मुख्यालय की पुनर्गठन एवं नियम शाखा की जिम्मेदारी संभाली। सितंबर 2024 में वे एडीजी (योजना, आधुनिकीकरण, कल्याण एवं पुनर्गठन) बनीं। अक्टूबर 2025 में उन्हें एडीजी योजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण के पद पर पदस्थ किया गया।