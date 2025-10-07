कांग्रेस पार्टी में प्रहलाद गुंजल को हो रही घुटन, मेरे संपर्क में हैं: BJP चीफ मदन राठौड़

राजस्थान की सियासत में बयानबाजी का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंगलवार को कांग्रेस और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोला। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल को लेकर राठौड़ ने बड़ा दावा किया है।

राजस्थान की सियासत में बयानबाजी का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंगलवार को कांग्रेस और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोला। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल को लेकर राठौड़ ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि “गुंजल कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं, यही वजह है कि दो दिन पहले कोटा में हुई कांग्रेस की बैठक में उनके और धारीवाल समर्थकों के बीच तनातनी हुई। इससे साफ है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।”

राठौड़ ने यह भी खुलासा किया कि उनकी प्रहलाद गुंजल से लगातार बातचीत होती रहती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा—“हमारी लंबी चौड़ी बातें होती हैं, संपर्क बना रहता है, लेकिन क्या बात होती है, ये मीडिया को बताने की चीज नहीं है। कुछ बातें अंदर की होती हैं।” उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बीजेपी खेमे में अब चर्चा इस बात की है कि क्या गुंजल दोबारा ‘घर वापसी’ की तैयारी में हैं?

राठौड़ के इस बयान को बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की “अंदरूनी कलह” का सबूत बताया है। उन्होंने कहा कि “कांग्रेस में आपसी फूट और गुटबाजी की वजह से कार्यकर्ताओं का दम घुट रहा है। जिस पार्टी में अपने ही नेताओं के बीच मनमुटाव हो, वहां जनता का भरोसा कैसे बनेगा?”

उधर, राठौड़ ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “टीकाराम जूली केवल बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते। पहले अपने गिरेबां में झांककर देखें। कांग्रेस के शासनकाल में घटिया सामग्री खरीदी गई थी, उसमें जमकर कमीशनखोरी हुई थी। आज उसी घटिया सामग्री को हमें मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हमारी सरकार ने आते ही व्यवस्थाएं ठीक करने का काम शुरू किया है।”

दरअसल, ये बयान उस वक्त आया जब एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग के बाद टीकाराम जूली ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जूली ने कहा था कि “सरकार मौतों का आंकड़ा छिपा रही है, परिजनों को डेड बॉडी के लिए धरना देना पड़ा, और मुख्यमंत्री के अस्पताल पहुंचने पर परिजनों को पीट-पीटकर भगा दिया गया ताकि सच्चाई छिपाई जा सके।”

इस पर राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा, “कांग्रेस को दुर्घटनाओं पर राजनीति करने की आदत है। ये लोग कभी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाते। जब भी कोई घटना होती है, कांग्रेस के नेता तुरंत आरोप लगाने लगते हैं। जो गलती सरकार की नहीं होती, उसका ठीकरा भी हम पर फोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सब जनता समझती है।”

जूली के आरोप और राठौड़ के जवाब के बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर तू-तू मैं-मैं का माहौल बन गया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस आग की घटना को राजनीतिक रंग देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वहीं, कांग्रेस का दावा है कि सरकार मौतों की वास्तविक संख्या छिपा रही है और सिस्टम की नाकामी को ढंकने की कोशिश में जुटी है।