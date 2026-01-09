POK भी जल्द भारत का हिस्सा बनेगा,अमेरिका की दादागिरी खत्म होगी; राजस्थान में गरजे जगद्गुरु रामभद्राचार्य

संक्षेप: राजस्थान की राजधानी जयपुर में चल रहे 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ और श्रीराम कथा के दौरान जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने अमेरिका, हिंदुत्व और भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में चल रहे 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ और श्रीराम कथा के दौरान जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने अमेरिका, हिंदुत्व और भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। नींदड़ क्षेत्र में आयोजित कथा में उन्होंने कहा कि जो अमेरिका आज दुनिया में दादागिरी कर रहा है, वह आने वाले समय में कुछ भी नहीं कर पाएगा। 21वीं सदी में हिंदुत्व का वर्चस्व बुलंदी पर जाएगा और भारत एक अजेय व विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति लगातार बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में वैश्विक समीकरण पूरी तरह बदलेंगे और भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि “अमेरिका की दादागिरी खत्म होगी और हमारा भारत अजेय बनेगा। यह समय भारत के उत्थान का है और हिंदुत्व की शक्ति अब पूरी दुनिया में दिखाई देगी।”

पीओके को लेकर बड़ा दावा

कथावाचन के दौरान रामभद्राचार्य महाराज ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) को लेकर भी अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीओके भी जल्द भारत का हिस्सा बनेगा। यह सब हनुमान जी की कृपा और भारत की बढ़ती शक्ति के कारण संभव होगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी हिंदुओं की है और हिंदू जहां भी रहेंगे, वहां उनका वर्चस्व बढ़ता रहेगा।

भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का संकल्प

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने बताया कि जयपुर में हो रही श्रीराम कथा और 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य विश्व कल्याण और भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है। उन्होंने कहा कि यह महायज्ञ भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के संकल्प के साथ किया जा रहा है, ताकि देश अखंड, अजय और सशक्त बन सके।

उन्होंने कहा कि जब राष्ट्र मजबूत होगा, तभी प्रत्येक भारतीय की मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। धर्म, संस्कृति और राष्ट्र शक्ति—तीनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी आधार पर भारत विश्व गुरु बनेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हुए शामिल

महायज्ञ और कथा के पहले दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने हनुमान महायज्ञ में आहुतियां दीं और जगद्गुरु रामभद्राचार्य से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी को आयोजन से जुड़े लोगों ने भारत को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाने के संकल्प से जोड़कर देखा।

देश-विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालु

नींदड़ में आयोजित श्रीराम कथा और हनुमान महायज्ञ में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जयपुर पहुंच रहे हैं। आयोजन स्थल पर भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु कथा श्रवण के साथ-साथ महायज्ञ में भाग लेकर राष्ट्र कल्याण की कामना कर रहे हैं।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने उद्घोष किया कि यह महायज्ञ भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने, राष्ट्र को अखंड और अजेय रखने तथा समाज को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का संकल्प है।

16 जनवरी तक चलेगा आयोजन

नींदड़ में चल रही श्रीराम कथा और 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ 16 जनवरी तक जारी रहेगा। आयोजन के दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कथा के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, हिंदुत्व और भारत की वैश्विक भूमिका पर जोर दिया जा रहा है।