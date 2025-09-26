जब मंच पर PM मोदी सीधे पहुंचे वसुंधरा राजे के पास, मुलाकात के बाद राजस्थान में फिर छिड़ी चर्चा

राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे का कद फिर से साफ तौर पर दिखाई दिया। गुरुवार को बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा की नई लहर पैदा कर दी।

राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे का कद फिर से साफ तौर पर दिखाई दिया। गुरुवार को बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा की नई लहर पैदा कर दी। परमाणु विद्युत परियोजना के शिलान्यास समारोह में मंच पर पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे कई बीजेपी नेता मौजूद थे। तभी वसुंधरा राजे की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा।

वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि डिप्टी सीएम दीया कुमारी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सहित कई बड़े नेता हाथ जोड़कर पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे थे। इसी बीच पीएम मोदी की नजर वसुंधरा राजे पर पड़ी। उन्होंने बाकी नेताओं को छोड़कर सीधे वसुंधरा राजे के पास जाकर उनका अभिवादन किया और लगभग एक मिनट तक उनसे चर्चा की। यह छोटा सा पल मंच पर मौजूद सभी नेताओं और कार्यक्रम में मौजूद लोगों के लिए बेहद खास रहा।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे के महत्व को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस नज़रिए से देखा जाए तो मंच पर पीएम मोदी का यह कदम वसुंधरा राजे के राजनीतिक कद को दर्शाता है। लोग सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहे हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे का प्रभाव अब भी मजबूत है और उनका जलवा अभी भी कायम है।

वसुंधरा राजे की सियासी सक्रियता केवल मंच तक ही सीमित नहीं रही। बीते दिनों उनका जोधपुर में संघ के सरसंचालक मोहन भागवत से करीब 20 मिनट तक मिलना भी चर्चा का विषय बना था। ऐसे पल यह दिखाते हैं कि राजस्थान की सियासत में उनकी मौजूदगी और संवाद स्थापित करने की क्षमता अब भी प्रासंगिक है।

बांसवाड़ा के इस कार्यक्रम में वसुंधरा राजे का अभिवादन पाकर पीएम मोदी ने उन्हें मंच पर सम्मान दिया। इससे साफ है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की भूमिका सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि सियासी निर्णयों और चर्चाओं में असरदार है। मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी समेत अन्य नेता भी इस पल को देखते रह गए।

राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का प्रभाव हमेशा चर्चाओं में रहा है। उनके नाम को लेकर उपराष्ट्रपति पद जैसे बड़े जिम्मेदारियों के लिए कयास लगते रहे। यही नहीं, पार्टी के भीतर उनकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उनके आसपास सियासी हलचल बनी रहती है। बांसवाड़ा में यह छोटा सा मुलाकात का पल इस बात का प्रतीक है कि उनके बिना राजस्थान की सियासत अधूरी है।

सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो सिर्फ एक मुलाकात का नहीं, बल्कि वसुंधरा राजे के स्थायी सियासी प्रभाव का सबूत बन गया है। राजस्थान की राजनीति में उनका कद और अनुभव अब भी पार्टी और लोगों के बीच उनकी अहमियत को बढ़ाता है। मंच पर पीएम मोदी के पास पहुंचना और सीधे चर्चा करना इस बात का संकेत है कि वसुंधरा राजे की सियासी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता आज भी किसी से कम नहीं है।