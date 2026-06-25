PM मोदी 4 जुलाई को करेंगे पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन; ढाई महीने पहले आग से टला था प्रोग्राम
पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन पहले 21 अप्रैल को प्रस्तावित था। तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और पूरे प्रदेश की नजरें इस कार्यक्रम पर टिकी थीं। लेकिन उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले 20 अप्रैल को रिफाइनरी परिसर में आग लग गई। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित करना पड़ा।
राजस्थान की विकास यात्रा में 4 जुलाई एक ऐतिहासिक तारीख के रूप में दर्ज होने जा रही है। जिस पचपदरा रिफाइनरी का इंतजार वर्षों से किया जा रहा था और जिसका उद्घाटन आखिरी समय में टल गया था, उसका सपना अब पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को बालोतरा पहुंचकर देश की सबसे आधुनिक और हाईटेक पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास, यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर और 45 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर वे राजस्थान को विकास के कई बड़े उपहार देंगे।
ढाई महीने पहले आग ने रोक दिया था कार्यक्रम
पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन पहले 21 अप्रैल को प्रस्तावित था। तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और पूरे प्रदेश की नजरें इस कार्यक्रम पर टिकी थीं। लेकिन उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले 20 अप्रैल को रिफाइनरी परिसर में आग लग गई। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित करना पड़ा। उस समय हजारों लोगों की उम्मीदों को झटका लगा था, लेकिन अब लगभग ढाई महीने बाद वह इंतजार खत्म होने जा रहा है।
राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई ताकत देगी रिफाइनरी
करीब 79 हजार 459 करोड़ रुपए की लागत से 4500 एकड़ क्षेत्र में बनी पचपदरा रिफाइनरी को राजस्थान के औद्योगिक भविष्य की रीढ़ माना जा रहा है। यह सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर बदलने वाला विकास केंद्र है। इससे हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है, वहीं पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे।
आग के बाद दोबारा पटरी पर लौटा काम
अप्रैल में लगी आग के बाद रिफाइनरी के मुख्य क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU) को नुकसान पहुंचा था। विशेषज्ञों की निगरानी में मरम्मत कार्य किया गया और करीब दो महीने बाद 19 जून को उत्पादन फिर से शुरू हुआ। इसके बाद से परियोजना को पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी गई।
जयपुर मेट्रो फेज-2 से बदलेगी राजधानी की रफ्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना राजधानी के ट्रैफिक सिस्टम को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। करीब 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली इस परियोजना के तहत प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गोशाला तक मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा।
करीब 43 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में उत्तर-दक्षिण दिशा में मेट्रो का विस्तार होगा। टोंक रोड से लेकर सीकर रोड तक शहर के प्रमुख हिस्सों को जोड़ने वाली यह लाइन राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाएगी। परियोजना के लिए केंद्र सरकार पहले ही 13,037.66 करोड़ रुपए की मंजूरी दे चुकी है।
36 स्टेशनों से जुड़ेगा पूरा कॉरिडोर
मेट्रो फेज-2 के तहत प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक कुल 36 स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे लाखों यात्रियों को रोजाना राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सड़क यातायात का दबाव कम होगा, यात्रा समय घटेगा और जयपुर के विकास को नई गति मिलेगी।
सीएम भजनलाल बोले- रिफाइनरी बनेगी ग्रोथ इंजन
जयपुर के सांगानेर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी को राजस्थान का “ग्रोथ इंजन” बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रदेश के आर्थिक विकास को नई दिशा देगी और निवेश के नए अवसर पैदा करेगी। मुख्यमंत्री ने जयपुर मेट्रो फेज-2 को भी राजधानी के लिए गेम चेंजर परियोजना बताया।
यमुना जल समझौते पर भी रहेगी नजर
प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते को लेकर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) पर हस्ताक्षर भी होंगे। लंबे समय से चर्चा में रहे इस समझौते को दोनों राज्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे भविष्य में जल प्रबंधन और जल उपलब्धता के नए रास्ते खुल सकते हैं।
45 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार का संदेश
4 जुलाई का कार्यक्रम सिर्फ परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी 45 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। ऐसे समय में जब रोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, यह कार्यक्रम हजारों परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा।
राजस्थान के लिए क्यों खास है 4 जुलाई?
एक तरफ पश्चिमी राजस्थान को देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी मिलने जा रही है, दूसरी तरफ राजधानी जयपुर को बहुप्रतीक्षित मेट्रो विस्तार का तोहफा मिलेगा। साथ ही जल समझौता और हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर इस दिन को और भी खास बना रहे हैं। यही वजह है कि 4 जुलाई को राजस्थान के विकास की दिशा तय करने वाले बड़े दिन के रूप में देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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