Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

PM मोदी का मिनट-टू-मिनट मिशन, अजमेर में हाई-इम्पैक्ट दौरा

Feb 28, 2026 10:34 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान की पावन धरती अजमेर एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों के केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा महज एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि ‘टाइम-बाउंड टारगेट’ और ‘हाई-इम्पैक्ट मैसेज’ वाला मिशन माना जा रहा है। 

PM मोदी का मिनट-टू-मिनट मिशन, अजमेर में हाई-इम्पैक्ट दौरा

राजस्थान की पावन धरती अजमेर एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों के केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा महज एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि ‘टाइम-बाउंड टारगेट’ और ‘हाई-इम्पैक्ट मैसेज’ वाला मिशन माना जा रहा है। मिनट-टू-मिनट तय इस कार्यक्रम में विकास, रणनीति और सियासत तीनों का संगम साफ नजर आएगा।

दिल्ली से किशनगढ़… फिर अजमेर तक हाई-स्पीड दौरा

प्रधानमंत्री सुबह 9:50 बजे दिल्ली से रवाना होंगे और ठीक 10:50 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से महज पांच मिनट के अंतराल में 10:55 बजे हेलिकॉप्टर से अजमेर के लिए उड़ान भरेंगे। 11:15 बजे अजमेर हैलीपैड पर लैंडिंग तय है।

इसके बाद 11:20 बजे सड़क मार्ग से काफिला कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होगा और 11:25 बजे वे मंच पर मौजूद रहेंगे। यानी जमीन पर कदम रखते ही कार्यक्रम की रफ्तार चरम पर होगी।

ये भी पढ़ें:अजमेर में आज पीएम मोदी की हुंकार, 16,686 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी
ये भी पढ़ें:अजमेर में पीएम मोदी की जनसभा कल,सर्वाइकल कैंसर रोकथाम अभियान की शुरुआत
ये भी पढ़ें:पीएम मोदी के आगमन से पहले अजमेर में सुरक्षा का कड़ा कवच

डेढ़ घंटे का ‘विकास वंदन’

11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक प्रधानमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सूत्रों के अनुसार हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं को हरी झंडी मिल सकती है। इन योजनाओं का सीधा असर अजमेर और आसपास के इलाकों में शहरी ढांचे, पेयजल आपूर्ति, सड़क नेटवर्क और आधारभूत सुविधाओं पर पड़ेगा।

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि आगामी विकास रोडमैप की सार्वजनिक घोषणा जैसा होगा। अजमेर, जो धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है, वहां आधारभूत ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।

सियासी संदेश भी साफ

राजस्थान में राजनीतिक माहौल लगातार गरम है। ऐसे में प्रधानमंत्री का अजमेर दौरा केवल परियोजनाओं तक सीमित नहीं माना जा रहा। मंच से दिए जाने वाले संदेशों में आने वाले चुनावी समीकरणों की झलक भी देखने को मिल सकती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह दौरा संगठन और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का भी माध्यम बनेगा। भीड़ के आंकड़े, मंच की भाषा और घोषणाओं की धार—तीनों पर पूरे प्रदेश की नजर रहेगी।

मिनटों में वापसी, अगला पड़ाव अहमदाबाद

कार्यक्रम समाप्त होते ही 1:05 बजे प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल से रवाना होंगे। 1:10 बजे हैलीपैड पहुंचकर 1:15 बजे हेलिकॉप्टर से फिर किशनगढ़ के लिए उड़ान भरेंगे। 1:35 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद 1:40 बजे अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 2:55 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका अगला कार्यक्रम निर्धारित है।

यानी कुल मिलाकर अजमेर में करीब तीन घंटे का यह दौरा पूरी तरह ‘मिशन मोड’ में रहेगा—न एक मिनट ज्यादा, न कम।

प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। हजारों पुलिसकर्मी और सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर मंच की सुरक्षा तक हर बिंदु पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

विकास का मंच, राजनीति का संकेत

अजमेर का यह दौरा विकास योजनाओं की सौगात के साथ-साथ सियासी संकेतों से भी भरपूर रहेगा। तीन घंटे का यह कार्यक्रम भले ही समय में छोटा हो, लेकिन असर में बड़ा साबित हो सकता है।

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मंच से कौन-सी बड़ी घोषणाएं होती हैं और उनका प्रदेश की राजनीति व विकास यात्रा पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। अजमेर आज सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan PM Modi Narendra Modi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।