1.08 लाख करोड़ की योजनाओं के साथ PM मोदी आज राजस्थान को देंगे मेगा तोहफा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर बांसवाड़ा से राजस्थान को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा देंगे। एक ही मंच से 1.08 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात प्रदेश को मिलने जा रही है। यह दौरा न केवल राजस्थान की राजनीति बल्कि विकास की दिशा से भी ऐतिहासिक साबित होगा।

मोदी आज 42 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। यह संयंत्र छोटी सरवन तहसील के आड़ीभीत, बारी, कटुम्बी, सजवानिया और रेल गांवों की भूमि पर स्थापित होगा। 602 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस संयंत्र की क्षमता 2800 मेगावाट होगी। योजना के अनुसार वर्ष 2032 तक संयंत्र की पहली यूनिट चालू हो जाएगी और प्रदेश को अतिरिक्त 2800 मेगावाट बिजली मिलेगी। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को यह परियोजना नए मुकाम तक पहुंचाएगी।

प्रधानमंत्री इस मौके पर 30,339 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होने वाले 48 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई और आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, इन योजनाओं से दक्षिणी राजस्थान और आदिवासी बहुल इलाकों को विशेष लाभ मिलेगा।

कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण रोजगार से जुड़ा होगा। प्रधानमंत्री मंच से 15 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें 5778 पशु परिचर, 4197 कनिष्ठ सहायक, 1800 कनिष्ठ अनुदेशक, 1464 कनिष्ठ अभियंता और तृतीय श्रेणी लेवल-2 के 1200 अध्यापक शामिल हैं। इसके अलावा अन्य पदों पर चयनित अभ्यर्थियों और अनुकंपा नियुक्तियों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह पल ऐतिहासिक होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ‘पीएम कुसुम योजना’ के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। यह योजना किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पंप मुहैया कराकर खेती की लागत कम करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चलाई जा रही है। बांसवाड़ा की सभा में मोदी सीधे किसानों से उनकी समस्याएं और अनुभव भी सुनेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर राजस्थान से चलने वाली तीन नई वंदेभारत ट्रेनों को वर्चुअल हरी झंडी भी दिखाएंगे। इनमें बीकानेर-दिल्ली कैंट, जोधपुर-दिल्ली कैंट और उदयपुर-चंडीगढ़ वंदेभारत शामिल हैं। इन ट्रेनों के शुरू होने से प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों को तेज व आरामदायक रेल सुविधा मिलेगी।

प्रधानमंत्री की सभा को लेकर पूरे बांसवाड़ा में उत्सव जैसा माहौल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद सभास्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश अध्यक्ष सहित कई मंत्री और भाजपा पदाधिकारी पहले ही बांसवाड़ा पहुंच चुके हैं। सभा स्थल पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है।