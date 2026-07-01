PM मोदी का मुखौटा पहनकर आया चोर, 5 लाख के मोबाइल समेटकर हो गया फरार
घटना की सूचना मिलते ही करेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज देखते ही पुलिस भी कुछ देर के लिए चौंक गई। एक शातिर चोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाए आराम से दुकान के आसपास घूमता
भीलवाड़ा के छोटे से कस्बे करेड़ा में मंगलवार की सुबह हर दिन की तरह शुरू हुई थी। बस स्टैंड के पास दुकानों के शटर खुल रहे थे, लोग चाय की चुस्कियों के साथ दिन की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन मातेश्वरी मोबाइल शॉप का शटर खुलते ही ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरे कस्बे को हैरान कर दिया। दुकान के अंदर सामान बिखरा पड़ा था, मोबाइल के खाली डिब्बे फर्श पर फैले हुए थे और लाखों रुपए के स्मार्टफोन गायब थे। लेकिन इस चोरी की सबसे हैरतअंगेज बात चोरी नहीं, बल्कि चोर का चेहरा था। वह किसी फिल्मी किरदार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर वारदात को अंजाम देता कैमरे में कैद हुआ।
छत के रास्ते पहुंचे, मिनटों में साफ कर दी दुकान
दुकान मालिक लक्ष्मण सेन जब रोज की तरह सुबह अपनी दुकान पहुंचे तो उन्हें कुछ गड़बड़ होने का अहसास हुआ। अंदर कदम रखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी दुकान अस्त-व्यस्त थी और जिन मोबाइलों को उन्होंने मेहनत से सजाकर रखा था, वे सभी गायब थे।
जांच में पता चला कि चोर मुख्य दरवाजे से नहीं, बल्कि छत के रास्ते दुकान में घुसे थे। उन्होंने सीढ़ियों के गेट का ताला काटा और अंदर दाखिल होकर करीब 35 से 40 महंगे स्मार्टफोन समेट लिए। शुरुआती अनुमान के मुताबिक चोरी गए मोबाइलों की कीमत 4 से 5 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है।
खाली डिब्बे देखकर टूट गया दुकानदार का हौसला
लक्ष्मण सेन बताते हैं कि जब उन्होंने दुकान संभाली तो हर तरफ बिखरा सामान देखकर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ ही मिनटों में उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर चुका था। खाली डिब्बे और टूटा हुआ ताला इस बात की गवाही दे रहे थे कि चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्हें पता था कि किस सामान को निशाना बनाना है।
CCTV में दिखा ‘PM मोदी’ के मुखौटे वाला चोर
घटना की सूचना मिलते ही करेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज देखते ही पुलिस भी कुछ देर के लिए चौंक गई। एक शातिर चोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाए आराम से दुकान के आसपास घूमता और वारदात को अंजाम देता दिखाई दिया।
मुखौटे की वजह से उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया, लेकिन कैमरों में उसकी गतिविधियां साफ रिकॉर्ड हो गईं। पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
एक ही रात दूसरी दुकान भी बनी निशाना
जांच के दौरान पुलिस को एक और अहम सुराग मिला। इसी गैंग ने उसी रात बीज गोदाम चौराहा स्थित सांवरिया मोबाइल नाम की दूसरी दुकान को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। वहां चोर शटर का ताला तोड़ने में जुटे थे, लेकिन किसी वजह से अपनी योजना पूरी नहीं कर सके।
इस दुकान के बाहर लगे कैमरों में भी वही मुखौटाधारी शख्स कैद हुआ है। इससे पुलिस को अंदेशा है कि यह कोई स्थानीय नहीं, बल्कि पेशेवर गिरोह हो सकता है, जो पहले इलाके की रेकी करता है और फिर सुनसान रात में वारदात को अंजाम देता है।
व्यापारियों में बढ़ा डर, गश्त बढ़ाने की मांग
मुख्य बस स्टैंड जैसे व्यस्त इलाके में हुई इस बड़ी चोरी ने स्थानीय व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि जब कस्बे के सबसे व्यस्त इलाके की दुकानें भी सुरक्षित नहीं हैं, तो बाकी बाजार का क्या होगा। व्यापारियों का आरोप है कि रात के समय गश्त पर्याप्त नहीं होने से चोर बेखौफ होकर वारदात कर रहे हैं।
व्यापार मंडल और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि रात्रि गश्त को और मजबूत किया जाए, ताकि कारोबारियों का भरोसा कायम रह सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
मुखौटे के पीछे छिपे चेहरे की तलाश तेज
करेड़ा थाना अधिकारी पूरणमल मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात में कितने लोग शामिल थे और क्या इस गिरोह का संबंध पहले हुई अन्य चोरियों से भी है।
फिलहाल पूरे इलाके में एक ही सवाल गूंज रहा है आखिर प्रधानमंत्री का मुखौटा पहनकर लाखों की चोरी करने वाला वह शातिर कौन है, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान खाली कर दी और अपने पीछे सिर्फ टूटे ताले, खाली डिब्बे और कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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