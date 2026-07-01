PM मोदी का मुखौटा पहनकर आया चोर, 5 लाख के मोबाइल समेटकर हो गया फरार

घटना की सूचना मिलते ही करेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज देखते ही पुलिस भी कुछ देर के लिए चौंक गई। एक शातिर चोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाए आराम से दुकान के आसपास घूमता

भीलवाड़ा के छोटे से कस्बे करेड़ा में मंगलवार की सुबह हर दिन की तरह शुरू हुई थी। बस स्टैंड के पास दुकानों के शटर खुल रहे थे, लोग चाय की चुस्कियों के साथ दिन की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन मातेश्वरी मोबाइल शॉप का शटर खुलते ही ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरे कस्बे को हैरान कर दिया। दुकान के अंदर सामान बिखरा पड़ा था, मोबाइल के खाली डिब्बे फर्श पर फैले हुए थे और लाखों रुपए के स्मार्टफोन गायब थे। लेकिन इस चोरी की सबसे हैरतअंगेज बात चोरी नहीं, बल्कि चोर का चेहरा था। वह किसी फिल्मी किरदार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर वारदात को अंजाम देता कैमरे में कैद हुआ।

छत के रास्ते पहुंचे, मिनटों में साफ कर दी दुकान दुकान मालिक लक्ष्मण सेन जब रोज की तरह सुबह अपनी दुकान पहुंचे तो उन्हें कुछ गड़बड़ होने का अहसास हुआ। अंदर कदम रखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी दुकान अस्त-व्यस्त थी और जिन मोबाइलों को उन्होंने मेहनत से सजाकर रखा था, वे सभी गायब थे।

जांच में पता चला कि चोर मुख्य दरवाजे से नहीं, बल्कि छत के रास्ते दुकान में घुसे थे। उन्होंने सीढ़ियों के गेट का ताला काटा और अंदर दाखिल होकर करीब 35 से 40 महंगे स्मार्टफोन समेट लिए। शुरुआती अनुमान के मुताबिक चोरी गए मोबाइलों की कीमत 4 से 5 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है।

खाली डिब्बे देखकर टूट गया दुकानदार का हौसला लक्ष्मण सेन बताते हैं कि जब उन्होंने दुकान संभाली तो हर तरफ बिखरा सामान देखकर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ ही मिनटों में उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर चुका था। खाली डिब्बे और टूटा हुआ ताला इस बात की गवाही दे रहे थे कि चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्हें पता था कि किस सामान को निशाना बनाना है।

CCTV में दिखा ‘PM मोदी’ के मुखौटे वाला चोर घटना की सूचना मिलते ही करेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज देखते ही पुलिस भी कुछ देर के लिए चौंक गई। एक शातिर चोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाए आराम से दुकान के आसपास घूमता और वारदात को अंजाम देता दिखाई दिया।

मुखौटे की वजह से उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया, लेकिन कैमरों में उसकी गतिविधियां साफ रिकॉर्ड हो गईं। पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

एक ही रात दूसरी दुकान भी बनी निशाना जांच के दौरान पुलिस को एक और अहम सुराग मिला। इसी गैंग ने उसी रात बीज गोदाम चौराहा स्थित सांवरिया मोबाइल नाम की दूसरी दुकान को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। वहां चोर शटर का ताला तोड़ने में जुटे थे, लेकिन किसी वजह से अपनी योजना पूरी नहीं कर सके।

इस दुकान के बाहर लगे कैमरों में भी वही मुखौटाधारी शख्स कैद हुआ है। इससे पुलिस को अंदेशा है कि यह कोई स्थानीय नहीं, बल्कि पेशेवर गिरोह हो सकता है, जो पहले इलाके की रेकी करता है और फिर सुनसान रात में वारदात को अंजाम देता है।

व्यापारियों में बढ़ा डर, गश्त बढ़ाने की मांग मुख्य बस स्टैंड जैसे व्यस्त इलाके में हुई इस बड़ी चोरी ने स्थानीय व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि जब कस्बे के सबसे व्यस्त इलाके की दुकानें भी सुरक्षित नहीं हैं, तो बाकी बाजार का क्या होगा। व्यापारियों का आरोप है कि रात के समय गश्त पर्याप्त नहीं होने से चोर बेखौफ होकर वारदात कर रहे हैं।

व्यापार मंडल और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि रात्रि गश्त को और मजबूत किया जाए, ताकि कारोबारियों का भरोसा कायम रह सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

मुखौटे के पीछे छिपे चेहरे की तलाश तेज करेड़ा थाना अधिकारी पूरणमल मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात में कितने लोग शामिल थे और क्या इस गिरोह का संबंध पहले हुई अन्य चोरियों से भी है।