LIVE: अजमेर पहुंचे PM मोदी, सभा स्थल बना छावनी;साधु संतों के लिए अलग मंच

Feb 28, 2026 11:54 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर दौरे पर हैं। वे करीब 11:25 बजे कायड़ विश्रामस्थली स्थित सभा स्थल पहुंचेंगे। यहां वे एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के साथ 16,686 करोड़ रुपये की 43 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह करीब 11 बजे अजमेर पहुंच गए। कुछ ही देर में कायड़ विश्रामस्थली में उनकी विशाल जनसभा शुरू होने जा रही है। सभा स्थल पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और पूरा परिसर मोदी-मोदी के नारों से गूंज रहा है।

9 से 14 साल की बालिकाओं के लिए HPV वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत

प्रधानमंत्री 9 से 14 वर्ष की लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) वैक्सीनेशन अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। यह अभियान राज्यभर में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा और सरकारी स्कूलों पर विशेष फोकस रहेगा।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, यह पहल बालिकाओं में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

16,600 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

प्रधानमंत्री प्रदेश को करीब 16,600 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें सड़क, रेल, जल आपूर्ति, ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन परियोजनाओं से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र

सभा के दौरान प्रधानमंत्री 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। यह कार्यक्रम रोजगार सृजन और युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।

साधु-संतों के लिए अलग मंच

प्रधानमंत्री की सभा में बड़ी संख्या में साधु-संतों को भी आमंत्रित किया गया है। उनके लिए मुख्य मंच के पास ही अलग से छोटा मंच बनाया गया है, जहां से वे कार्यक्रम का अवलोकन कर रहे हैं।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम: 5 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

सभा स्थल और आसपास के 7 किलोमीटर क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लिया गया है।

5 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात

जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे-8 पर भारी वाहनों की आवाजाही सुबह 6 बजे से रोकी गई

किशनगढ़ से अजमेर मांगलियावास के बीच ट्रैफिक डायवर्ट

भारी वाहनों को नसीराबाद रूट से भेजा जा रहा है

सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी कर रही हैं।

मंच पर मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री मौजूद

प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं।

मंच पर उपस्थित प्रमुख नेताओं में —

केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री

भागीरथ चौधरी

कैबिनेट मंत्री

किरोड़ी लाल मीणा

शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री

मदन दिलावर

जोगाराम पटेल

अविनाश गहलोत

बाबूलाल खराड़ी

कन्हैया लाल चौधरी

सुरेश रावत

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़

अजमेर से LIVE अपडेट:

अभियान की शुरुआत

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने शनिवार को कायड़ विश्रामस्थली में आयोजित जनसभा से पहले 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) वैक्सीनेशन अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इस पहल के तहत राज्यभर में चरणबद्ध तरीके से बालिकाओं को टीका लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है और भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के मामलों को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा।

मोदी की रैली पर विपक्ष का कटाक्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सियासत भी गरमा गई है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रैली को लेकर तीखा हमला बोला है। जूली ने आरोप लगाया कि अजमेर की सभा में भीड़ जुटाने के लिए प्रशासन आम जनता की बसों को जबरन रुकवा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री की ‘गारंटी’ पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान 500 रुपये में सिलेंडर और मुफ्त बिजली जैसी जनहितकारी योजनाएं अब धरातल पर ठप हो चुकी हैं। विपक्ष के इन आरोपों के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

