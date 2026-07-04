जोधपुर में PM मोदी ने नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया, जयपुर मेट्रो फेज-2 की रखेंगे आधारशिला

प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा राजस्थान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और शहरी परिवहन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, पचपदरा रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो फेज-2 जैसी परियोजनाएं राज्य के आर्थिक विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचे को नई गति देंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सुबह करीब 10:40 बजे उनका विशेष विमान जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरा, जहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। जोधपुर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से लैस टर्मिनल का निरीक्षण किया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से तैयार किया गया प्रजेंटेशन भी देखा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने वाली उड़ान (UDAN) योजना की शुरुआत भी की।

400 करोड़ की लागत से बना अत्याधुनिक टर्मिनल जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह आधुनिक सुविधाओं के साथ राजस्थानी स्थापत्य कला की झलक भी प्रस्तुत करता है। भवन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, विस्तृत वेटिंग एरिया, आधुनिक चेक-इन काउंटर और अन्य सुविधाएं विकसित की गई हैं। नए टर्मिनल से पश्चिमी राजस्थान के पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

उड़ान योजना से छोटे शहरों को मिलेगा लाभ प्रधानमंत्री ने जोधपुर से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से उड़ान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत छोटे शहरों और दूरदराज़ क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को योजना की विस्तृत जानकारी दी और इसके माध्यम से प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने की रणनीति प्रस्तुत की।

बालोतरा में करेंगे पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन जोधपुर के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12 बजे बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंचेंगे। यहां वे लंबे समय से प्रतीक्षित पचपदरा रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री रिफाइनरी परिसर का निरीक्षण करेंगे और परियोजना की प्रगति की जानकारी लेंगे। इसके बाद वे रिफाइनरी परिसर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के लिए विशेष डोम तैयार किया गया है, जिसमें करीब 5 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

जयपुर मेट्रो फेज-2 की रखेंगे वर्चुअल आधारशिला राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को एक और बड़ी सौगात देंगे। वे जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना की वर्चुअल आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना के शुरू होने से राजधानी जयपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच आवागमन अधिक सुगम होने की उम्मीद है।

बारिश और आंधी से कार्यक्रम की तैयारियों पर पड़ा असर प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले शुक्रवार शाम पचपदरा क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश हुई। खराब मौसम के कारण रिफाइनरी परिसर और आसपास लगाए गए कई बैनर और होर्डिंग क्षतिग्रस्त हो गए। कई बड़े होर्डिंग जमीन पर गिर गए, जबकि बैनर फट गए। हालांकि प्रशासन और आयोजन समिति ने रातभर और शनिवार सुबह तक मरम्मत का काम जारी रखा, ताकि कार्यक्रम निर्धारित समय पर आयोजित किया जा सके।

20 अप्रैल की आग के कारण टला था उद्घाटन पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन पहले अप्रैल में प्रस्तावित था, लेकिन 20 अप्रैल को रिफाइनरी की क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU) और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट (VDU) में आग लगने से कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा था। यह हादसा प्रस्तावित उद्घाटन से एक दिन पहले हुआ था। सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री का दौरा रद्द कर दिया गया था। अब आवश्यक सुरक्षा और तकनीकी तैयारियां पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं।

राजस्थान के विकास को मिलेगी नई गति