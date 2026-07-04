PM मोदी ने पचपदरा रिफाइनरी का किया उद्घाटन, कंट्रोल रूम में इंजीनियरों से की चर्चा

दोपहर करीब 12 बजे पचपदरा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले रिफाइनरी के कंट्रोल रूम का दौरा किया। यहां उन्होंने आधुनिक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, उत्पादन प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान दौरे के दौरान बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंचकर देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले उन्होंने रिफाइनरी के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, इंजीनियरों और विशेषज्ञों से रिफाइनिंग प्रक्रिया की जानकारी ली तथा परियोजना के संचालन से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की। इसी कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ने जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना की वर्चुअल आधारशिला भी रखी।

कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण, विशेषज्ञों से ली जानकारी दोपहर करीब 12 बजे पचपदरा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले रिफाइनरी के कंट्रोल रूम का दौरा किया। यहां उन्होंने आधुनिक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, उत्पादन प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कंट्रोल रूम में मौजूद इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों से उन्होंने रिफाइनिंग प्रक्रिया, उत्पादन क्षमता और संचालन प्रणाली को लेकर विस्तार से जानकारी ली।

रिफाइनरी कर्मचारियों से मिले, फिल्म देखी और पौधारोपण किया प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी में कार्यरत कर्मचारियों से मुलाकात की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। उद्घाटन से पहले उन्होंने रिफाइनरी परियोजना पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी देखी, जिसमें परियोजना के निर्माण, तकनीक और आर्थिक महत्व को प्रस्तुत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

दो घंटे रहे पचपदरा, जनसभा को भी किया संबोधित प्रधानमंत्री का पचपदरा में करीब दो घंटे का कार्यक्रम निर्धारित रहा। उन्होंने रिफाइनरी परियोजना का निरीक्षण करने के बाद परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के लिए रिफाइनरी परिसर में विशेष डोम तैयार किया गया, जिसमें करीब पांच हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

जयपुर मेट्रो फेज-2 की रखी वर्चुअल आधारशिला पचपदरा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जयपुर के एसएमएस स्टेडियम स्थित इनडोर स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, स्थानीय विधायक और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं नागरिक मौजूद रहे।

जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का भी किया उद्घाटन इससे पहले प्रधानमंत्री शनिवार सुबह करीब 10:40 बजे जोधपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने नए टर्मिनल का निरीक्षण किया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ‘उड़ान-2.0’ योजना की शुरुआत भी की। इस दौरान उन्हें योजना का विस्तृत प्रजेंटेशन भी दिखाया गया।

आग के कारण टला था पहला उद्घाटन कार्यक्रम गौरतलब है कि पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन पहले 21 अप्रैल को प्रस्तावित था, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी 20 अप्रैल को रिफाइनरी की क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU) और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट (VDU) में आग लगने की घटना सामने आई थी। हादसे के बाद सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित कर दिया गया था। अब सभी तकनीकी और सुरक्षा मानकों की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री ने शनिवार को रिफाइनरी का औपचारिक उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रहे मौजूद रिफाइनरी के उद्घाटन और निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित कई केंद्रीय और राज्य मंत्री प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को परियोजना की वर्तमान स्थिति, उत्पादन क्षमता और भविष्य की विस्तार योजनाओं की भी जानकारी दी।