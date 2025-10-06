जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उन्हें मेरी संवेदनाएँ; SMS अस्पताल आग त्रासदी के बाद PM मोदी ने जताई संवेदना

राजधानी जयपुर के SMS अस्पताल में हुए आग हादसे ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। इस दुखद घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायल मरीजों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO India) ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर ट्वीट किया:

“The loss of lives due to a fire tragedy at a hospital in Jaipur, Rajasthan, is deeply saddening. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover soon.”

हादसा रविवार रात को हुआ, जब SMS ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू में अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग अस्पताल के स्टोर रूम से शुरू हुई, जिसमें पेपर, ब्लड सैंपल और आईसीयू का अन्य सामान रखा था। आग फैलते ही धुआं आसपास के वार्डों में घुल गया, जिससे मरीजों और स्टाफ को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

स्थानीय प्रशासन की मदद से मात्र 35 मिनट में 125 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बावजूद हादसे में आठ मरीजों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। जयपुर पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य में पूरी तत्परता दिखाई।