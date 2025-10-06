pm modi condolence sms hospital fire jaipur जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उन्हें मेरी संवेदनाएँ; SMS अस्पताल आग त्रासदी के बाद PM मोदी ने जताई संवेदना, Jaipur Hindi News - Hindustan
जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उन्हें मेरी संवेदनाएँ; SMS अस्पताल आग त्रासदी के बाद PM मोदी ने जताई संवेदना

राजधानी जयपुर के SMS अस्पताल में हुए आग हादसे ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। इस दुखद घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायल मरीजों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 6 Oct 2025 11:31 AM
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO India) ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर ट्वीट किया:

“The loss of lives due to a fire tragedy at a hospital in Jaipur, Rajasthan, is deeply saddening. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover soon.”

हादसा रविवार रात को हुआ, जब SMS ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू में अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग अस्पताल के स्टोर रूम से शुरू हुई, जिसमें पेपर, ब्लड सैंपल और आईसीयू का अन्य सामान रखा था। आग फैलते ही धुआं आसपास के वार्डों में घुल गया, जिससे मरीजों और स्टाफ को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

स्थानीय प्रशासन की मदद से मात्र 35 मिनट में 125 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बावजूद हादसे में आठ मरीजों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। जयपुर पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य में पूरी तत्परता दिखाई।

राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही अस्पतालों में सुरक्षा मानकों और इमरजेंसी प्रोटोकॉल की समीक्षा करने का आदेश दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पतालों में फायर सेफ्टी के उपायों का पालन अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

