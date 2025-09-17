पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत, जयपुर में सीएम भजनलाल ने झाड़ू लगाई और चाय बनाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को पूरे देश में सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई। राजस्थान में भी इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को पूरे देश में सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई। राजस्थान में भी इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। वे सुबह जयपुर के मानसरोवर स्थित सिटी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने यहां सफाई कर सेवा पखवाड़े की औपचारिक शुरुआत की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 के बाद देश की दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम किया है। आज दुनिया में भारत के लोगों को सम्मान की नजर से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अब देश में केवल एक अभियान नहीं बल्कि मिशन बन चुकी है। आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ने भी स्वच्छता अभियान में उल्लेखनीय काम किया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर, दोनों ही स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष शहरों में अपनी जगह बना चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि पौधारोपण के क्षेत्र में भी राजस्थान ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस बार प्रदेश में लगभग 12 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।

सिटी पार्क से लौटते समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सड़क के किनारे एक थड़ी पर रुके और वहां खुद चाय बनाई। उन्होंने यह चाय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को पिलाई। इसके बाद मुख्यमंत्री जवाहर कला केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और कार्यकाल पर आधारित नमो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

प्रदेश में सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम केवल मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर के ऐतिहासिक हवा महल के बाहर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने यहां सफाई करते हुए सेवा पखवाड़े की शुरुआत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान राठौड़ ने आम जनता को भी स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई।

सेवा पखवाड़ा हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा, सफाई, पौधारोपण और जनकल्याणकारी गतिविधियों के जरिए लोगों में जागरूकता लाना है। इस बार भी पूरे राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम शुरू किए गए।