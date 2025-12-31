राजस्थान के बाड़मेर से बदलेगी प्रदेश की तकदीर,PM मोदी जनवरी में करेंगे रिफाइनरी का श्रीगणेश

संक्षेप: राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से कई अहम फैसले लिए गए।

राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय 'राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति' के अनुमोदन और बाड़मेर स्थित पचपदरा रिफाइनरी के संशोधित बजट को मंजूरी देने का रहा। सरकार ने बजट घोषणाओं को जमीन पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए रिफाइनरी के कॉमर्शियल प्रोडक्शन की नई समयसीमा भी तय कर दी है।

15 साल पुराने सरकारी वाहन होंगे कबाड़

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राज्य सरकार ने नई वाहन स्क्रैपिंग नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

* चरणबद्ध प्रक्रिया: नीति के तहत उन सभी सरकारी वाहनों को हटाया जाएगा जो अपनी 15 साल की समय सीमा पूरी कर चुके हैं।

* बजट घोषणा: गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने हालिया बजट में इस नीति को लाने की घोषणा की थी, जिसे अब कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई मांग भी सृजित होगी।

बाड़मेर रिफाइनरी: जनवरी में पीएम मोदी करेंगे पहले चरण का आगाज

प्रदेश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट 'बाड़मेर रिफाइनरी' को लेकर भी कैबिनेट में विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री पटेल ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी 2025 में रिफाइनरी के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे। हालांकि, पूरी तरह से कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने के लिए प्रदेशवासियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। रिफाइनरी से वाणिज्यिक उत्पादन जुलाई 2026 से शुरू होने की उम्मीद है।

लागत में भारी बढ़ोतरी: 43 हजार से 80 हजार करोड़ तक का सफर

बाड़मेर रिफाइनरी की लागत में पिछले कुछ वर्षों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। कैबिनेट ने रिफाइनरी के लागत मूल्य में द्वितीय संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कंपनी (HRRL) ने 24 जुलाई 2025 को लागत संशोधन का प्रस्ताव सरकार को सौंपा था। इस भारी-भरकम बजट की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के उपक्रम 'मेकॉन लिमिटेड' से इसका मूल्यांकन करवाया। मेकॉन की रिपोर्ट और राज्य सरकार की विशेष समिति के परीक्षण के बाद, कैबिनेट ने राज्यहित को सर्वोपरि रखते हुए करीब 80 हजार करोड़ रुपए की इस संशोधित लागत को स्वीकार किया है।

देरी और विवादों के बीच बढ़ता प्रोजेक्ट

रिफाइनरी की लागत बढ़ने को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हैं। सरकार का तर्क है कि 18 अप्रैल 2017 को जब एमओयू हुआ था, तब काम पूरा करने की समयसीमा 31 अक्टूबर 2022 तय की गई थी। लेकिन कोविड महामारी और तकनीकी कारणों से प्रोजेक्ट में देरी हुई, जिससे सामग्री और श्रम की लागत में इजाफा हुआ।

अब जबकि संशोधित लागत को मंजूरी मिल गई है, उम्मीद जताई जा रही है कि काम में तेजी आएगी। यह रिफाइनरी न केवल राजस्थान के राजस्व का मुख्य स्रोत बनेगी, बल्कि पश्चिमी राजस्थान में रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा करेगी।

