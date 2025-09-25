pm modi banswara kusum yojana beneficiaries rajasthan परमाणु वाली बिजली से वंदेभारत ट्रेन तक; पीएम मोदी ने राजस्थान को दिए कई बड़े तोहफे, Jaipur Hindi News - Hindustan
परमाणु वाली बिजली से वंदेभारत ट्रेन तक; पीएम मोदी ने राजस्थान को दिए कई बड़े तोहफे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बांसवाड़ा के नापला पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से संवाद किया और कुसुम योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बांसवाड़ाThu, 25 Sep 2025 03:49 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बांसवाड़ा के नापला पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से संवाद किया और कुसुम योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर मेगा सौगात दी।

कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम मोदी ने 42 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 2800 मेगावाट क्षमता की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया। यह राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश को बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राजस्थान से चलने वाली दो नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन ट्रेनों में से एक बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो 28 सितंबर से नियमित परिचालन शुरू करेगी। इसमें 400 सीटों वाला चेयर कार और 40 सीटों वाला एक्जीक्यूटिव चेयर कार कोच होगा। दूसरी ओर, उन्होंने उदयपुर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का भी वर्चुअल शुभारंभ किया। इस ट्रेन को खास सजावट के साथ रवाना किया गया और उदयपुर रेलवे स्टेशन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित हुआ।

पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के विभिन्न विभागों और संगठनों में चयनित 15 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। उन्होंने कहा कि यह कदम न सिर्फ प्रदेश की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा, बल्कि राज्य की विकास यात्रा को भी गति देगा।

प्रधानमंत्री ने जल प्रबंधन, सड़क निर्माण, क्लीन एनर्जी और हेल्थ सेक्टर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया। मोदी ने कहा कि ये योजनाएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास की नई तस्वीर गढ़ेंगी और लोगों के जीवन को आसान बनाएंगी।

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम योजना) का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यह योजना किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की एक बड़ी पहल है। इसके तहत किसानों को सोलर पंप और सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों पर रियायती दरों पर वित्तीय सहायता दी जाती है। मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा अपनाने से किसानों की लागत घटेगी और वे अतिरिक्त ऊर्जा से आय भी अर्जित कर सकेंगे।

नापला में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी। सभा स्थल पर एक लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए तीन विशाल डोम बनाए गए थे। बुधवार को ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य नेताओं ने स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया था।

प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश को ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अग्रणी बनाएंगे।

