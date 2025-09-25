राजस्थान में कांग्रेस पर खूब बरसे पीएम मोदी कहा- लूट और पेपर लीक उनके राज की निशानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बांसवाड़ा के नापला में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि राजस्थान में कांग्रेस राज केवल लूट और भ्रष्टाचार की निशानी छोड़कर गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बांसवाड़ा के नापला में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि राजस्थान में कांग्रेस राज केवल लूट और भ्रष्टाचार की निशानी छोड़कर गया। मोदी ने कहा, “कांग्रेस के समय राजस्थान पेपरलीक का केंद्र बन गया था। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और महिलाओं पर अत्याचार चरम पर थे। अपराधियों को संरक्षण मिलता था और अवैध शराब का कारोबार फल-फूल रहा था।”

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत माही नदी के पानी और आदिवासी संघर्ष की महिमा को याद करते हुए की। उन्होंने मां त्रिपुरा सुंदरी, मां माही, महाराणा प्रताप और भील समुदाय को नमन किया और कहा कि राजस्थान की धरती साधना और शौर्य की है। मोदी ने जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार इस विरासत को आगे बढ़ा रही है और कांग्रेस के जख्म भरने का काम कर रही है।

मोदी ने जीएसटी सुधार का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले 100 रुपये के सामान पर 31 रुपये टैक्स लगता था, जिससे कीमत 131 रुपये पहुंच जाती थी। अब वही सामान जीएसटी लागू होने के बाद 105 रुपये में उपलब्ध है। उन्होंने कहा, “भाजपा सरकार में बचत ही बचत है, यही वजह है कि देश आज जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है।” उन्होंने 500 रुपये के जूते का उदाहरण देते हुए बताया कि पहले 75 रुपये टैक्स लगता था, अब कीमत कम हो गई है और जनता को सीधी राहत मिली है।

प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 1,22,670 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कांग्रेस राज के समय बिजली की स्थिति पर कटाक्ष किया। मोदी ने कहा, “2014 में ढाई करोड़ घर ऐसे थे जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं था। गांवों में पोल तक नहीं थे। बिजली आना ही न्यूज थी। अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। गांव-गांव तक बिजली पहुंच चुकी है।”

मोदी ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का जोरदार संदेश दिया। उन्होंने कहा, “हम जो भी खरीदेंगे, वह स्वदेशी होना चाहिए। कंपनी या ब्रांड किसी भी देश का हो, लेकिन यह हमारे हिंदुस्तान में बना होना चाहिए। इसमें हमारे नौजवानों की मेहनत और मिट्टी की महक होनी चाहिए।” उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया कि वे गर्व से ‘यह स्वदेशी है’ का बोर्ड लगाएं और जनता को जागरूक करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी अपनाने से आत्मनिर्भर भारत की दिशा मजबूत होगी।

भाषण के दौरान मोदी ने मंच से सियासी संदेश भी दिए। उन्होंने प्रमुख नेताओं को मंच पर जगह दी और सभी का अभिवादन किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात ने कार्यक्रम में सियासी रंग जोड़ दिया। डिप्टी सीएम दीया कुमारी, सीएम भजनलाल शर्मा और अन्य विधायकों के साथ मोदी जनता का अभिवादन करते नजर आए। मंत्री बाबूलाल खराड़ी और अन्य नेताओं ने उन्हें तीर-कमान भेंट किए।