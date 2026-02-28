Hindustan Hindi News
कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की,अजमेर में विपक्ष पर गरजे PM मोदी

Feb 28, 2026 12:45 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
नरेंद्र मोदी ने अजमेर में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हताशा और निराशा में देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। 

अजमेर में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर देश को बदनाम करने और राजनीतिक स्वार्थ को राष्ट्रहित से ऊपर रखने का आरोप लगाया। सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे।

वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन का जिक्र

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में हाल ही में दिल्ली में आयोजित वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री और उद्योग जगत के प्रमुख शामिल हुए थे।

उन्होंने कहा, “जब पूरा विश्व भारत की प्रगति और क्षमता की सराहना कर रहा था, तब देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हुआ होगा। लेकिन कांग्रेस को यह रास नहीं आया।

“विदेशी मेहमानों के सामने भारत को नीचा दिखाया”

प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विदेशी प्रतिनिधियों के सामने भारत की छवि खराब करने की कोशिश की।

उन्होंने कहा, “लगातार चुनावी हार से निराश कांग्रेस अब देशहित के बजाय राजनीतिक स्वार्थ को प्राथमिकता दे रही है। हार का बदला देश को बदनाम करके लिया जा रहा है। देश इस तरह की राजनीति को कभी माफ नहीं करेगा।”

कांग्रेस के चरित्र पर वैचारिक हमला

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले कांग्रेस ‘आईएनसी’ यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कहलाती थी, लेकिन अब उसका स्वरूप बदल चुका है।

उन्होंने कहा, “आज की कांग्रेस ‘एमएमसी’ बन गई है, यानी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस। मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन में भूमिका निभाई थी और माओवादी विचारधारा भी देश की एकता के खिलाफ रही है। आज कांग्रेस उसी राह पर चलती दिखाई दे रही है।

केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज वैश्विक मंच पर मजबूती से अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और वैश्विक नेतृत्व में भारत की बढ़ती भूमिका का उल्लेख किया।

उन्होंने जनता से अपील की कि विकास और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा जाए तथा नकारात्मक राजनीति को अस्वीकार किया जाए।

सभा में उत्साह और नारेबाजी

सभा के दौरान प्रधानमंत्री के भाषण पर कई बार नारेबाजी हुई। बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से अहम बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता सब देख रही है और समय आने पर उचित जवाब देगी।

