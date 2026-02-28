कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की,अजमेर में विपक्ष पर गरजे PM मोदी
नरेंद्र मोदी ने अजमेर में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हताशा और निराशा में देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है।
अजमेर में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर देश को बदनाम करने और राजनीतिक स्वार्थ को राष्ट्रहित से ऊपर रखने का आरोप लगाया। सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे।
वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन का जिक्र
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में हाल ही में दिल्ली में आयोजित वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री और उद्योग जगत के प्रमुख शामिल हुए थे।
उन्होंने कहा, “जब पूरा विश्व भारत की प्रगति और क्षमता की सराहना कर रहा था, तब देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हुआ होगा। लेकिन कांग्रेस को यह रास नहीं आया।
“विदेशी मेहमानों के सामने भारत को नीचा दिखाया”
प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विदेशी प्रतिनिधियों के सामने भारत की छवि खराब करने की कोशिश की।
उन्होंने कहा, “लगातार चुनावी हार से निराश कांग्रेस अब देशहित के बजाय राजनीतिक स्वार्थ को प्राथमिकता दे रही है। हार का बदला देश को बदनाम करके लिया जा रहा है। देश इस तरह की राजनीति को कभी माफ नहीं करेगा।”
कांग्रेस के चरित्र पर वैचारिक हमला
प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले कांग्रेस ‘आईएनसी’ यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कहलाती थी, लेकिन अब उसका स्वरूप बदल चुका है।
उन्होंने कहा, “आज की कांग्रेस ‘एमएमसी’ बन गई है, यानी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस। मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन में भूमिका निभाई थी और माओवादी विचारधारा भी देश की एकता के खिलाफ रही है। आज कांग्रेस उसी राह पर चलती दिखाई दे रही है।
केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज वैश्विक मंच पर मजबूती से अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और वैश्विक नेतृत्व में भारत की बढ़ती भूमिका का उल्लेख किया।
उन्होंने जनता से अपील की कि विकास और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा जाए तथा नकारात्मक राजनीति को अस्वीकार किया जाए।
सभा में उत्साह और नारेबाजी
सभा के दौरान प्रधानमंत्री के भाषण पर कई बार नारेबाजी हुई। बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से अहम बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता सब देख रही है और समय आने पर उचित जवाब देगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
