pm modi 4 months second time rajasthan banswara gift PM मोदी 4 महीने में दूसरी बार राजस्थान आएँगे;बांसवाड़ा को ये मिलेगी सौगात, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरpm modi 4 months second time rajasthan banswara gift

PM मोदी 4 महीने में दूसरी बार राजस्थान आएँगे;बांसवाड़ा को ये मिलेगी सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को चार महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। इस बार उनका दौरा बांसवाड़ा जिले के नापला गांव में होगा। यहां वे करीब 1 लाख 8 हजार 468 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बांसवाड़ाWed, 24 Sep 2025 06:43 PM
share Share
Follow Us on
PM मोदी 4 महीने में दूसरी बार राजस्थान आएँगे;बांसवाड़ा को ये मिलेगी सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को चार महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। इस बार उनका दौरा बांसवाड़ा जिले के नापला गांव में होगा। यहां वे करीब 1 लाख 8 हजार 468 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 2800 मेगावाट क्षमता वाली माही-बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की नींव भी रखेंगे, जिस पर करीब 42 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

यह परियोजना माही डैम के पास स्थापित की जाएगी और देश के परमाणु ऊर्जा मिशन का हिस्सा होगी। इस दौरे पर प्रधानमंत्री नापला में आयोजित विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए भाजपा की ओर से सभा स्थल पर 3 बड़े डोम बनाए गए हैं, जहां कार्यकर्ता और पदाधिकारी बैठेंगे।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इसका जायजा लेने बुधवार दोपहर नापला पहुंचे। वे दोपहर करीब 2:30 बजे चार्टर प्लेन से तलवाड़ा हवाई पट्टी पहुंचे और वहां से हेलिकॉप्टर के जरिए सभा स्थल का निरीक्षण करने रवाना हुए।

सीएम के साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ और वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री चार दिन में दूसरी बार यहां पहुंचे हैं। दो घंटे तक वे सभा स्थल, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद शाम को वापस लौट गए।

प्रधानमंत्री की सभा को लेकर प्रशासन ने बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं। सभा स्थल पर करीब 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं के लिए पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित संगठन के सभी बड़े पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। भाजपा ने इसे शक्ति प्रदर्शन का रूप देने के लिए पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं को जुटाने की तैयारी की है।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 22 मई को राजस्थान आए थे। उस समय उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर जिले के देशनोक करणी माता मंदिर में दर्शन किए थे। इसके बाद देशनोक में बने आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। बीकानेर के पलाना में उन्होंने विशाल जनसभा को भी संबोधित किया था।

अब चार महीने बाद उनका यह दूसरा दौरा है, जिसमें वे बांसवाड़ा को बड़ी सौगात देंगे।

Bhajan Lal Sharma Pm Narendra Modi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।