पतंगबाज़ी के शौक़ीन थे एड गुरु पीयूष पांडे,पढ़िए राजस्थान से क्या था कनेक्शन

विज्ञापन जगत के दिग्गज और एड गुरु कहे जाने वाले पद्मश्री पीयूष पांडे का गुरुवार को निधन हो गया। जानकारी आज सामने आई है। 70 साल की उम्र में मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली। पीयूष पांडे के निधन के कारणों का पता नहीं चल पाया है, हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक वे शरीर में संक्रमण से जूझ रहे थे। उनका अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा।

पीयूष पांडे का राजस्थान से भी गहरा जुड़ाव रहा है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जयपुर में जन्मे पीयूष पांडे का बचपन रचनात्मकता और कला के रंगों से सराबोर रहा। उनके पिता राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में कार्यरत थे, लेकिन घर का माहौल पूरी तरह से कला और अभिव्यक्ति से भरा था। परिवार में भी रचनात्मकता का गहरा प्रभाव था भाई प्रसून पांडे देश के जाने-माने फिल्म निर्देशक बने, जबकि बहन इला अरुण ने अपनी विशिष्ट आवाज़ और अभिनय से हिंदी सिनेमा और संगीत जगत में पहचान बनाई।

पीयूष पांडे ने जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही उनमें खेल और टीमवर्क की भावना थी उन्होंने राजस्थान की अंडर-22 क्रिकेट टीम का हिस्सा बनकर राज्य का प्रतिनिधित्व भी किया।

हालांकि उनका शुरुआती सफर क्रिकेट के मैदान से शुरू हुआ, लेकिन किस्मत ने उन्हें विज्ञापन की दुनिया में पहुंचाया, जहां उन्होंने अपनी रचनात्मक सोच और भारतीय संवेदनाओं से ऐसे कैंपेन रचे, जिन्होंने भारतीय विज्ञापन की दिशा ही बदल दी।

उनके पुराने मित्र और क्रिकेट प्रशासक अनंत व्यास ने बताया कि उनका बचपन जयपुर में गुजरा था। वे बाबा मार्ग, तिलक नगर में रहा करते थे। अनंत व्यास ने बताया कि पीयूष को क्रिकेट का बहुत शौक था। वे राजस्थान की अंडर-22 टीम के कप्तान रहे और सीके नायडू ट्रॉफी के दौरान नागपुर में यूपी, एमपी और विदर्भ के खिलाफ खेले थे।

अनंत व्यास ने याद करते हुए कहा कि क्रिकेट के साथ-साथ पीयूष को पतंगबाजी का भी जबरदस्त शौक था। मकर संक्रांति के समय वे जमकर पतंग उड़ाया करते थे। वे राष्ट्रप्रेमी थे और देश के प्रति उनका समर्पण अलग ही था। उनके साथ बिताए पलों की याद आज भी ताजा है। ट्रॉफी खेलने के बाद वे बंबई चले गए और विज्ञापन जगत में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई।

जयपुर में पढ़ाई पूरी करने के बाद पीयूष पांडे ने अपने करियर की शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से की। यह उनकी पहली नौकरी थी, और उन्होंने SBI की जयपुर शाखा में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के रूप में काम किया। स्कूल के बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज, जयपुर से अर्थशास्त्र (Economics) में स्नातक की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में भी वे खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे और अपनी नेतृत्व क्षमता से सबका ध्यान आकर्षित किया। पीयूष पांडे अक्सर कहा करते थे मेरे स्कूल,कॉलेज ने मुझे अंग्रेजी नहीं, बल्कि लोगों की भाषा बोलना सिखाया। असली शिक्षा वही है जो आपको दूसरों को समझने की ताकत दे।”

बैंक में काम करते हुए उन्होंने न केवल ग्राहकों के साथ जुड़ना सीखा, बल्कि लोगों के व्यवहार, उनकी सोच और भावनाओं को गहराई से समझा। यही अनुभव आगे चलकर उनके विज्ञापन करियर की मजबूत नींव बना।

एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था SBI में नौकरी ने मुझे सिखाया कि कैसे आम आदमी की भाषा में बात करनी चाहिए। जब आप बैंक में काम करते हैं, तो आप रोज़ लोगों की उम्मीदों, परेशानियों और सपनों से मिलते हैं। वहीं से मुझे भारत की असली भाषा और भावनाएं समझ में आईं। कुछ साल एसबीआई में काम करने के बाद, पीयूष को एहसास हुआ कि उनकी असली रुचि रचनात्मकता और लेखन में है। 1982 में उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी और Ogilvy & Mather (ओगिल्वी) में कॉपीराइटर के रूप में कदम रखा।

जयपुर के एक बैंक ऑफिसर से लेकर भारत के सबसे बड़े एड गुरु बनने तक, पीयूष पांडे की कहानी इस बात की मिसाल है कि हर अनुभव किसी न किसी बड़े मकसद की तैयारी होता है।

यहीं से उनके जीवन का असली विज्ञापन सफर शुरू हुआ एक ऐसा सफर, जिसने भारतीय विज्ञापन जगत को नई पहचान दी।

पीयूष पांडे की परवरिश एक रचनात्मक और प्रेरणादायक माहौल में हुई। उनकी बहन परमेश्वर गोडरेज, जो एक प्रसिद्ध समाजसेवी थीं, ने हमेशा उन्हें कुछ अलग सोचने और समाज से जुड़ने की प्रेरणा दी। पीयूष पांडे ने एक बार कहा था मेरी बहन परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि रचनात्मकता का मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि संवेदना और साहस है।बहन परमेश्वर गोडरेज ने पीयूष पांडे को आत्मविश्वास दिया, सादगी में कला देखने की दृष्टि दी और समाज से जुड़े रहने की सीख दी। उनके बिना पीयूष पांडे शायद आज भी रचनात्मक होते पर उतने संवेदनशील और मानवीय नहीं।

उन्हें कहानियां गढ़ना और लोगों को अपनी बात से जोड़ना बेहद पसंद था यही गुण आगे चलकर उनके विज्ञापनों की सबसे बड़ी पहचान बना। उनके बनाए विज्ञापनों में आम लोगों की साधारण भाषा में गहरी बातें कही जाती थीं, जो सीधा दिल छू जाती थीं।

जयपुर के क्लासरूम से लेकर मुंबई के एड स्टूडियो तक, पीयूष पांडे का यह सफर बताता है कि जब शिक्षा रचनात्मकता से जुड़ जाए, तो इंसान दुनिया से संवाद करना सीख जाता है — और वही संवाद इतिहास बना देता है।

कम उम्र से ही विज्ञापन इंडस्ट्री में कदम रखने वाले पीयूष पांडे ने 27 साल की उम्र में इस क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने अपने भाई प्रसून पांडे के साथ मिलकर रेडियो जिंगल्स की आवाज से शुरुआत की थी। 1982 में वे विज्ञापन कंपनी ओगिल्वी से जुड़े और 1994 में उन्हें कंपनी के बोर्ड में नॉमिनेट किया गया। भारत सरकार ने 2016 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा था। वहीं 2024 में उन्हें LIA लीजेंड अवॉर्ड भी मिला।

पीयूष पांडे के बनाए कई विज्ञापन आज भी लोगों की यादों में बसे हुए हैं। साल 2007 में आया फेविकॉल का “ट्रक वाला विज्ञापन” उनके सबसे प्रसिद्ध अभियानों में से एक है। इस विज्ञापन ने एक साधारण ग्लू को हर घर का नाम बना दिया। ट्रक पर बैठे लोगों का गिरने के बजाय साथ बने रहना दर्शकों के दिलों में बस गया।

इसी साल का कैडबरी का क्रिकेट वाला विज्ञापन भारतीय क्रिकेट प्रेम का प्रतीक बना। छक्का लगने पर नाचते बच्चे और “कुछ खास है जिंदगी में!” टैगलाइन ने दर्शकों को ब्रांड से जोड़ा।

2014 में भाजपा का “अबकी बार मोदी सरकार” स्लोगन भी पीयूष पांडे की ही सोच का नतीजा था। उन्होंने इस कैंपेन को 50 दिनों में डिजाइन किया था। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मोदी की इमेज को फोकस में रखते हुए यह लाइन सामान्य भाषा में लिखी गई थी, ताकि लोग आसानी से कनेक्ट कर सकें। इस दौरान उनकी टीम ने 200 से ज्यादा टीवी कमर्शियल, 100 से ज्यादा रेडियो एड और सैकड़ों प्रिंट विज्ञापन बनाए।

पीएम नरेंद्र मोदी ने पीयूष पांडे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने X पर लिखा, “पीयूष पांडे क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते थे। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में उन्होंने शानदार योगदान दिया। मैं उनके साथ हुई बातचीत को सालों तक संजोकर रखूंगा। उनके जाने से बहुत दुखी हूं।”