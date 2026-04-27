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पायलट के गढ़ में BJP का शक्ति प्रदर्शन; राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का राजस्थान दौरा कितना खास

Apr 27, 2026 10:16 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला राजस्थान दौरा इसी रणनीति का संकेत दे रहा है। खास बात यह है कि इस दौरे की शुरुआत टोंक से हो रही है वह सीट जिसे कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का मजबूत गढ़ माना जाता है। 

पायलट के गढ़ में BJP का शक्ति प्रदर्शन; राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का राजस्थान दौरा कितना खास

राजस्थान की सियासत में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला राजस्थान दौरा इसी रणनीति का संकेत दे रहा है। खास बात यह है कि इस दौरे की शुरुआत टोंक से हो रही है वह सीट जिसे कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में यह दौरा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भाजपा की व्यापक चुनावी और संगठनात्मक रणनीति का हिस्सा बन गया है।

टोंक का चयन

टोंक से दौरे की शुरुआत को भाजपा की ‘टारगेटेड पॉलिटिक्स’ के रूप में देखा जा रहा है। पायलट के प्रभाव वाले क्षेत्र में कदम रखकर भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि अब वह केवल अपने पारंपरिक मजबूत इलाकों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि कांग्रेस के गढ़ों में भी सीधी चुनौती देने को तैयार है। पूर्वी राजस्थान, जहां जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, वहां भाजपा अपनी पैठ और मजबूत करने की कोशिश में है।

संगठन विस्तार पर फोकस

इस दौरे का दूसरा बड़ा पहलू संगठनात्मक मजबूती है। टोंक में जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन और साथ ही बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चूरू, पाली और बाड़मेर में नए कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन, जबकि जालौर में शिलान्यास यह सब संकेत देते हैं कि भाजपा अब बूथ स्तर तक अपनी संरचना को और मजबूत करने में जुटी है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी इस कार्यक्रम को और राजनीतिक वजन देती है।

पूर्वी राजस्थान भाजपा का उभरता आत्मविश्वास

पूर्वी राजस्थान के पांच प्रमुख जिलों भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और दौसा में 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भाजपा को नई ऊर्जा दी है। यहां भाजपा ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस 8 सीटों तक सिमट गई। 2018 के मुकाबले यह भाजपा की स्पष्ट बढ़त है। यही कारण है कि पार्टी अब इस क्षेत्र को ‘फोकस जोन’ मानते हुए अपनी पकड़ और मजबूत करने में जुटी है।

बूथ मैनेजमेंट और चुनावी तैयारी

नितिन नवीन का मुख्य फोकस बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है। पार्टी मानती है कि चुनावी जीत का आधार बूथ मैनेजमेंट ही होता है। ऐसे में टोंक कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया जाएगा कि आने वाले चुनावों के लिए अभी से जमीन पर तैयारी तेज करनी होगी।

सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान आगामी चुनावों की रणनीति की रूपरेखा भी सामने रखी जा सकती है, जिसमें माइक्रो-लेवल प्लानिंग, सोशल इंजीनियरिंग और क्षेत्रीय मुद्दों पर फोकस शामिल होगा।

शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक माहौल

टोंक के बाद जयपुर में होने वाला भव्य स्वागत कार्यक्रम भी भाजपा की ‘पावर शो’ रणनीति का हिस्सा है। एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश कार्यालय तक रैलियां, युवा मोर्चा की बाइक रैली और महिला मोर्चा की पारंपरिक अगुवाई यह सब पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने और विपक्ष को ताकत का संदेश देने के लिए किया जा रहा है।

अंदरूनी बैठकें और आगे की रणनीति

जयपुर पहुंचने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी पदाधिकारियों और कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती, चुनावी रणनीति और क्षेत्रीय समीकरणों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। यह बैठक आगामी लोकसभा और निकाय चुनावों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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