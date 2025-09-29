पायलट-गहलोत खेमों के नेताओं की घर वापसी;राजस्थान में इन नेताओं की वापसी पर क्यों हो रहा हंगामा

राजस्थान कांग्रेस में सियासत का खेल फिर से गर्म हो गया है। पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित किए गए छह नेताओं – मेवाराम जैन, बालेंदु सिंह शेखावत, संदीप शर्मा, बलराम यादव, अरविंद डामोर और तेजपाल मिर्धा – की अचानक घर वापसी ने खेमों की खिचड़ी गाढ़ी कर दी है।

राजस्थान कांग्रेस में सियासत का खेल फिर से गर्म हो गया है। पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित किए गए छह नेताओं – मेवाराम जैन, बालेंदु सिंह शेखावत, संदीप शर्मा, बलराम यादव, अरविंद डामोर और तेजपाल मिर्धा – की अचानक घर वापसी ने खेमों की खिचड़ी गाढ़ी कर दी है। यह वापसी न सिर्फ गहलोत और पायलट खेमों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश है, बल्कि आगामी चुनावों के लिए सियासी संदेश भी है।

मेवाराम जैन: गहलोत खेमे का मजबूत खिलाड़ी

बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन पर दो साल पहले रेप का मामला दर्ज हुआ था। अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। अब उनकी वापसी ने गहलोत खेमे को राहत दी है, लेकिन बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर में पोस्टर विवाद छिड़ गया। जैन ने साफ किया कि उन्हें निष्कासन से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और अब विरोधियों की कोशिशों से उनका मनोबल नहीं गिरेगा।

बालेंदु सिंह शेखावत: पायलट खेमे की जीत

पूर्व विधानसभा स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत के बेटे बालेंदु को लोकसभा चुनाव से पहले 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। शिकायत वैभव गहलोत ने की थी। बालेंदु ने अपने निष्कासन को एकतरफा कार्रवाई बताया। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद उनका निष्कासन रद्द किया गया। यह वापसी सचिन पायलट खेमे के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश है।

तेजपाल मिर्धा: नागौर में कांग्रेस को मजबूती

कुचेरा नगरपालिका के चेयरमैन तेजपाल मिर्धा को हनुमान बेनीवाल की शिकायत पर बाहर किया गया था। 2023 विधानसभा चुनाव में हार के बाद वे लगातार वापसी का रास्ता तलाश रहे थे। आरएलपी गठबंधन से अलग होते ही कांग्रेस में उनका स्वागत आसान हो गया। नागौर जैसे कमजोर जिलों में यह कदम कांग्रेस को फिर से मजबूती देने की रणनीति है।

संदीप शर्मा: क्लीनचिट के बाद वापसी

चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप शर्मा पर 2024 में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। हाई कोर्ट ने मामले को झूठा पाया और पुलिस ने FR पेश किया। प्रदेश अनुशासन समिति की बैठक के बाद उन्हें पार्टी में वापसी का रास्ता मिला। उदयलाल आंजना ने इसका सबसे बड़ा योगदान निभाया।

बलराम यादव: बगावत के बाद वापसी

श्रीमाधोपुर से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बलराम यादव को छह साल के लिए निष्कासित किया गया था। अब उनकी वापसी ने सीकर जिले में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने का संकेत दिया। यादव ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए पार्टी के प्रति अपना समर्पण जताया।

अरविंद डामोर: आदेश दरकिनार करने वाले की वापसी

बांसवाड़ा में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के आदेश की अवहेलना करने वाले अरविंद डामोर की 16 महीने बाद वापसी हुई। उन्हें PCC अध्यक्ष डोटासरा और पूर्व स्पीकर सीपी जोशी ने माला पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। डामोर की वापसी वागड़ में कांग्रेस की फिर से मजबूती की दिशा में कदम है।