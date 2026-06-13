फोटो-ऑपरेशन या फूड सेफ्टी? जयपुर में 1300 किलो माल सीज, 450 किलो नष्ट; नोटिस देकर खानापूर्ति

विभाग के अनुसार निरीक्षण के दौरान कई चौंकाने वाली खामियां सामने आईं। दाल और चावल के कट्टों पर पैकिंग तिथि तक अंकित नहीं थी। बिना लेबलिंग के खाद्य सामग्री बाजार में भेजी जा रही थी। फल और सब्जी सेक्शन में गंदगी का अंबार मिला।

प्रदेश में चल रहे 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग की एक बड़ी कार्रवाई अब खुद सवालों के घेरे में आ गई है। विभाग ने गोल्यावास स्थित एक प्रतिष्ठान पर छापा मारकर 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज करने और 450 किलो एक्सपायरी माल नष्ट करवाने का दावा किया, लेकिन कार्रवाई के बाद विभागीय अधिकारियों की चुप्पी ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

शनिवार को खाद्य सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय दल और सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम ने मैसर्स आइकर्ट पर कार्रवाई की। विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट में गंभीर अनियमितताओं, एक्सपायरी उत्पादों और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का दावा किया गया। लेकिन जब कार्रवाई की विस्तृत जानकारी मांगी गई तो जिम्मेदार अधिकारी एक-दूसरे पर जवाबदेही डालते नजर आए।

गड़बड़ियां इतनी, कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक क्यों? विभाग के अनुसार निरीक्षण के दौरान कई चौंकाने वाली खामियां सामने आईं। दाल और चावल के कट्टों पर पैकिंग तिथि तक अंकित नहीं थी। बिना लेबलिंग के खाद्य सामग्री बाजार में भेजी जा रही थी। फल और सब्जी सेक्शन में गंदगी का अंबार मिला। कर्मचारी जूते-चप्पल पहनकर खाद्य सामग्री के बीच काम कर रहे थे। कई उत्पाद सीधे फर्श पर रखे हुए थे और नॉन डेयरी क्रीम, सॉस, केचअप जैसे संवेदनशील उत्पाद अत्यधिक तापमान में स्टोर किए गए थे।

सबसे गंभीर बात यह रही कि बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री भी गोदाम में मिली, जिसे विभाग ने मौके पर नष्ट करवाने का दावा किया।

इतनी गंभीर अनियमितताओं के बावजूद विभाग ने केवल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-32 के तहत 14 दिन का सुधार नोटिस जारी किया। यहीं से सवाल उठने शुरू हो गए कि यदि उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ जैसी स्थिति थी तो फिर सख्त दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

छह महीने की कार्रवाई का हिसाब कहां है? फूड विभाग लगातार बड़े-बड़े छापों और जब्ती की खबरें जारी करता रहा है, लेकिन पिछले छह महीनों की कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं हो पाया है। जिन मामलों में नमूने लिए गए, उनमें से कितने फेल हुए, कितनों पर मुकदमे दर्ज हुए और कितनों को सजा मिली, इस पर विभाग के पास स्पष्ट जवाब नहीं है।

यही वजह है कि विभाग की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन छापों का अंतिम परिणाम क्या निकलता है और उपभोक्ताओं को इसका वास्तविक लाभ कितना मिलता है?

व्यापारियों का आरोप- डर का माहौल बनाया जा रहा मंडी के एक व्यापारी ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर आरोप लगाया कि विभागीय टीमें कार्रवाई के दौरान व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव बनाती हैं। उनका कहना है कि छापों के दौरान भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देकर भय का वातावरण तैयार किया जाता है। व्यापारी का आरोप है कि बाद में उन्हें ट्रांसपोर्ट नगर स्थित लैब और कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे कारोबार प्रभावित होता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

जवाब मांग रहे हैं ये सवाल अब इस कार्रवाई के बाद कई अहम सवाल सामने हैं। यदि खाद्य सुरक्षा नियमों का इतना बड़ा उल्लंघन हुआ था तो मामला केवल सुधार नोटिस तक क्यों सीमित रहा? पिछले छह महीनों में कितने नमूनों की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई? कितने मामलों में अंतिम कार्रवाई हुई? और सबसे बड़ा सवाल, बड़ी कार्रवाई के बाद अधिकारी खुलकर जवाब देने से क्यों बचते हैं?