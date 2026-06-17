PHD में बैक डोर एंट्री' का खेल? राजस्थान विश्वविद्यालय की इंटरव्यू सूची में आरक्षण नियम दरकिनार

विश्वविद्यालय ने अधिकांश विभागों में सीटों के मुकाबले दोगुने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में आरक्षण का गणित गायब नजर आ रहा है। यही कारण है कि अब अभ्यर्थी और छात्र संगठन चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही बड़े विवाद में घिरती नजर आ रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी इंटरव्यू सूची ने न केवल आरक्षण नीति के पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि यह आशंका भी जन्म दे दी है कि कहीं पीएचडी में चहेते अभ्यर्थियों को बैक डोर से एंट्री देने की जमीन तो तैयार नहीं की जा रही।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विश्वविद्यालय के PhD अध्यादेश 124 (दिनांक 7 मार्च 2026) के बिंदु 5.6 में स्पष्ट लिखा है कि इंटरव्यू प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा, और प्रत्येक विभाग में सीटों का वर्गीकरण भी आरक्षण के अनुसार तय है, तो फिर इंटरव्यू सूची में यह स्पष्ट क्यों नहीं बताया गया कि किस श्रेणी की कितनी सीटें हैं और प्रत्येक वर्ग से कितने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है?

विश्वविद्यालय ने अधिकांश विभागों में सीटों के मुकाबले दोगुने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में आरक्षण का गणित गायब नजर आ रहा है। यही कारण है कि अब अभ्यर्थी और छात्र संगठन चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं।

हिंदी विभाग बना विवाद का केंद्र हिंदी विभाग में कुल 31 सीटें निर्धारित हैं। इनमें यूआर-10, एससी-5, एसटी-4, ओबीसी-7, एमबीसी-2 और ईडब्ल्यूएस-3 सीटें शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने यहां 62 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है।

लेकिन सूची में यह कहीं नहीं बताया गया कि यूआर की 10 सीटों के लिए कितने उम्मीदवार बुलाए गए, एससी की 5 सीटों के लिए कितने, एसटी के लिए कितने और ओबीसी-एमबीसी-ईडब्ल्यूएस के लिए कितने अभ्यर्थियों को मौका दिया गया।

यहीं से विवाद शुरू हो रहा है। विश्वविद्यालय सूत्रों का कहना है कि यदि इंटरव्यू के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों का वर्गवार विवरण ही सार्वजनिक नहीं होगा तो आरक्षण नीति के पालन की जांच कैसे होगी?

दर्जनों विभागों में एक जैसा पैटर्न विवाद केवल हिंदी विभाग तक सीमित नहीं है। अंग्रेजी, फ्रेंच, फिलॉसफी, संस्कृत, एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ड्रामेटिक्स, नैनोटेक्नोलॉजी, म्यूजिक, लॉ, मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी सहित अनेक विभागों में यही स्थिति सामने आ रही है।

विश्वविद्यालय ने सीटों का आरक्षण तो तय कर दिया, लेकिन इंटरव्यू सूची में उसका प्रतिबिंब कहीं दिखाई नहीं देता। इससे यह संदेह गहरा रहा है कि अंतिम चयन के दौरान विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल कर पसंदीदा उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने की गुंजाइश छोड़ी गई है।

विभागवार सीटों का गणित विभाग| कुल सीटें| UR| SC| ST| OBC| MBC| EWS

हिंदी| 31| 10| 5| 4| 7| 2| 3

अंग्रेजी| 39| 14| 6| 5| 8| 2| 4

फ्रेंच| 3| 2| 0| 0| 1| 0| 0

फिलॉसफी| 2| 2| 0| 0| 0| 0| 0

संस्कृत| 11| 4| 2| 1| 2| 1| 1

एबीएसटी| 32| 11| 5| 4| 7| 2| 3

बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन| 64| 24| 10| 8| 13| 3| 6

सीट मैट्रिक्स छिपाने से बढ़े सवाल शिक्षाविदों का कहना है कि पीएचडी जैसी उच्च स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया में सीट मैट्रिक्स और वर्गवार मेरिट सूची सार्वजनिक करना पारदर्शिता की बुनियादी शर्त है। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय ने इंटरव्यू सूची जारी करते समय यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा नहीं की।

इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या विश्वविद्यालय जानबूझकर ऐसी 'ग्रे एरिया' छोड़ रहा है, जहां अंतिम चयन के समय किसी भी तरह की व्याख्या की जा सके?

कुलगुरु का नो रिस्पांस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. अल्पना कटेजा की भूमिका को लेकर हो रही है।

जब लाइव हिंदुस्तान ने इस मामले में कुलगुरु अल्पना कटेजा से संपर्क साधने की कोशिश की तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।

वहीं लाइव हिंदुस्तान ने PHD प्रोग्राम के कन्वीनर शैलेंद्र गुप्ता से भी फोन पर संपर्क करने की कोशिश की उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।

विश्वविद्यालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यदि आरक्षण नीति का पूरी तरह पालन किया है तो कुलगुरु को सामने आकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रत्येक श्रेणी के लिए कितने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। यदि सब कुछ नियमों के अनुसार है तो फिर जानकारी सार्वजनिक करने में हिचकिचाहट क्यों?

अब सबसे बड़ा सवाल… राजस्थान विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल प्रशासनिक लापरवाही है या फिर चयन प्रक्रिया में मनमानी की संभावनाओं को खुला छोड़ने की रणनीति? जब तक विश्वविद्यालय सीट मैट्रिक्स के अनुरूप वर्गवार इंटरव्यू सूची सार्वजनिक नहीं करता, तब तक पीएचडी में 'बैक डोर एंट्री' की चर्चाएं थमने वाली नहीं हैं।