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पेट में 5KG की तिल्ली ने डॉक्टर्स के उड़ाए होश;जयपुर के SMS में हुआ हैरान कर देने वाला ऑपरेशन

Apr 23, 2026 03:15 pm ISTSachin Sharma हिन्दुस्तान टाइम्स
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जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एक ऐसी सर्जरी हुई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। 19 साल का एक युवक जिसकी जिंदगी धीरे-धीरे बीमारी के शिकंजे में जकड़ती जा रही थी ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा तो डॉक्टरों के सामने एक बेहद चुनौतीपूर्ण मामला था।

पेट में 5KG की तिल्ली ने डॉक्टर्स के उड़ाए होश;जयपुर के SMS में हुआ हैरान कर देने वाला ऑपरेशन

जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एक ऐसी सर्जरी हुई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। 19 साल का एक युवक जिसकी जिंदगी धीरे-धीरे बीमारी के शिकंजे में जकड़ती जा रही थी ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा तो डॉक्टरों के सामने एक बेहद चुनौतीपूर्ण मामला था।

पेट में असामान्य सूजन, शरीर में लगातार गिरता खून और प्लेटलेट्स... हर संकेत खतरे की घंटी बजा रहा था। जांच में जो सामने आया, उसने मेडिकल टीम को भी चौंका दिया युवक के पेट में करीब 5 किलो वजन की तिल्ली (स्प्लीन) थी, जबकि सामान्य तौर पर इसका वजन सिर्फ 150 से 200 ग्राम होता है।

बीमारी जिसने शरीर को बना दिया ‘टाइम बम’

डॉक्टरों के मुताबिक युवक एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी गौशर बीमारी से पीड़ित था। यह बीमारी शरीर के अंदर चुपचाप अंगों को प्रभावित करती है। बोन मैरो, लिवर और तिल्ली में वसायुक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे अंग असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं।

इस बीमारी का सबसे खतरनाक असर युवक की तिल्ली पर पड़ा। तिल्ली इतनी बड़ी हो गई कि उसने शरीर में बनने वाले खून को ही खत्म करना शुरू कर दिया। नतीजा हीमोग्लोबिन गिरकर 6 तक पहुंच गया और प्लेटलेट्स महज 15 हजार रह गईं।

ऑपरेशन से पहले सबसे बड़ा डर

युवक पहले कोटा और उदयपुर जैसे शहरों में इलाज करवा चुका था, लेकिन राहत नहीं मिली। आखिरकार वह जयपुर पहुंचा, जहां हेमेटोलॉजी विशेषज्ञों ने उसे सर्जरी की सलाह दी।

लेकिन असली चुनौती यहीं से शुरू हुई। इतनी कम प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन के साथ सर्जरी करना बेहद जोखिम भरा था। डॉक्टरों को डर था कि ऑपरेशन के दौरान ब्लड लॉस को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है।

सीनियर सर्जन डॉ. आर.जी. खंडेलवाल और उनकी टीम ने फिर भी यह चुनौती स्वीकार की।

ढाई घंटे तक चली ‘जंग’

16 अप्रैल को ऑपरेशन थिएटर में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। हर मिनट अहम था। एक तरफ विशाल तिल्ली, दूसरी तरफ मरीज की कमजोर हालत दोनों से एक साथ लड़ना था।

करीब ढाई घंटे तक चली इस सर्जरी में डॉक्टरों की टीम ने बेहद सावधानी के साथ काम किया। अंततः वह पल आया जब 5 किलो वजनी तिल्ली को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया।

ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने राहत की सांस ली और सबसे बड़ी बात, युवक की हालत स्थिर रही।

टीमवर्क से मिली नई जिंदगी

इस जटिल सर्जरी में डॉक्टरों की पूरी टीम ने अहम भूमिका निभाई। हर कदम पर सटीक निर्णय और समन्वय ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया।

अब युवक पूरी तरह सुरक्षित है और उसे अस्पताल से छुट्टी देने की तैयारी है। आगे उसका इलाज ‘एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी’ (ERT) से जारी रहेगा, जिससे वह सामान्य जीवन की ओर लौट सकेगा।

क्यों खास है यह मामला?

डॉक्टरों के अनुसार, इतनी भारी तिल्ली निकालने के मामले बेहद दुर्लभ होते हैं और SMS हॉस्पिटल में यह अपने आप में पहला मामला माना जा रहा है।

यह सर्जरी सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं थी, बल्कि डॉक्टरों के अनुभव, साहस और तकनीकी दक्षता की परीक्षा थी जिसमें उन्होंने जीत हासिल की।

अंत में…

एक ऐसी बीमारी, जो अंदर ही अंदर शरीर को खत्म कर रही थी… एक ऐसा ऑपरेशन, जिसमें हर पल खतरा था… और एक ऐसी टीम, जिसने हार नहीं मानी।

जयपुर का यह मामला सिर्फ मेडिकल साइंस की सफलता नहीं, बल्कि उम्मीद और जज्बे की भी कहानी बन गया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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