ब्लैकमेल हो रहे है...पवन खेड़ा ने बताया PM मोदी को कौन कर रहा ब्लैकमेल

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीजों को लेकर भी पवन खेड़ा ने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीजों को लेकर भी पवन खेड़ा ने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं,

कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया विभाग के प्रमुख और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरदीप पुरी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर ये दोनों खुद कहीं से ब्लैकमेल हो रहे हैं। खेड़ा ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रधानमंत्री चाहकर भी ज्ञानेश कुमार को हटा नहीं पा रहे हैं? उन्होंने दावा किया कि मोदी में ज्ञानेश कुमार को हटाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वे उनसे डरते हैं।

बुधवार शाम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने कहा कि हरदीप पुरी का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए मध्य प्रदेश से एक दूसरे मंत्री का इस्तीफा करवाकर सीट खाली कराई गई। आखिर प्रधानमंत्री पर ऐसा कौन सा दबाव था कि यह सब करना पड़ा? यह दबाव नहीं है तो और क्या है? खेड़ा ने कहा कि देश में कहीं न कहीं ब्लैकमेलिंग का खेल जरूर चल रहा है।

ट्रंप को ज्ञानेश कुमार की सलाह देते तो नहीं होती ऐसी हालत अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीजों को लेकर भी पवन खेड़ा ने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर ट्रंप के लिए बुरा लग रहा है। हमने उन्हें पहले ही सलाह दी थी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने साथ अमेरिका ले जाएं। कम से कम 8-10 दिन के लिए ही ले जाते तो आज उन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। खेड़ा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार लगातार यू-टर्न ले रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री में उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं है।

अमेरिका वाले ट्रंप, भारत में मोदी की होगी ऐसी ही हालत पवन खेड़ा ने डोनाल्ड ट्रंप की तुलना नरेंद्र मोदी से करते हुए कहा कि ट्रंप अमेरिका के नरेंद्र मोदी हैं। आज अमेरिका में ट्रंप की जो स्थिति हो रही है, वही स्थिति अब भारत में नरेंद्र मोदी की होने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की विदेश नीति स्पष्ट नहीं है और सरकार के पास बताने के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है।

खेड़ा ने कहा कि भारतीय नागरिकों को हथकड़ियां पहनाकर वापस भेजा गया, तब प्रधानमंत्री नहीं बोले। गन पॉइंट पर भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए कहा गया, तब भी सरकार चुप रही। ट्रंप ने कई बार भारत की बदनामी की, लेकिन मोदी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब इस पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं और उनकी सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है।

तख्तापलट नहीं, वोट से बदलेंगे सरकार देश में तख्तापलट की संभावना से जुड़े सवाल पर खेड़ा ने साफ कहा कि कांग्रेस का तख्तापलट में कोई विश्वास नहीं है। देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने चाहिए। कांग्रेस वोट की ताकत से रिजीम चेंज करेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में बदलाव का रास्ता लोकतंत्र से होकर ही निकलता है।

अमित शाह से लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा भाजपा की ओर से देशभर में निकाली जा रही लोकतंत्र बचाओ रैलियों पर भी पवन खेड़ा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह पहली बार देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग ही सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र को खतरा बता रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह सड़क पर उतरकर लोकतंत्र की चिंता जता रहे हैं, जबकि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा उन्हीं से है। भाजपा के लोग सुधर जाएं तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लिए देश का भला करने से ज्यादा अपनी छवि बचाना जरूरी हो गया है। यही प्राथमिकता प्रधानमंत्री मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री की भी है।

चीन से लेकर इजरायल तक, हर किसी से डरते हैं मोदी खेड़ा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चीन, अमेरिका और इजरायल से डरते हैं। उन्होंने गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत और अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियों का जिक्र करते हुए कहा कि 2020 में प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने स्कूलों में चीनी भाषा को अनिवार्य किया था। खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती दी है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बावजूद मोदी ने इसे स्वीकार नहीं किया। जिस व्यक्ति ने 12 साल में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वह बहस कैसे करेगा? उन्होंने कहा कि बहस हुई तो कांग्रेस प्रधानमंत्री के सामने सारे काले चिट्ठे खोलकर रख देगी।

भजनलाल सरकार पर भी बरसे, बोले- डबल इंजन पूरी तरह फेल राजस्थान की भजनलाल सरकार को घेरते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। गांवों का विकास रुक गया है और अकाल-सूखे के हालात के बावजूद सरकार ने चारा डिपो और रोजगार की व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा को बंद कर दिया गया है और गहलोत सरकार की योजनाओं को या तो बंद कर दिया गया या उनके नाम बदल दिए गए हैं।

खेड़ा ने कहा कि किसानों को खाद-बीज नहीं मिल रहा और बिजली भी समय पर उपलब्ध नहीं हो रही। पंचायत चुनाव टालने और हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। मुख्यमंत्री अपनी पसंद के अधिकारियों को नियुक्त कर रहे हैं। यदि अधिकारियों की सूची दिल्ली से तैयार होती है तो मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए, अन्यथा उन्हें मानना चाहिए कि वे केवल पर्ची के मुख्यमंत्री हैं।