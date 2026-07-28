पति-पत्नी के रिश्ते में वो की एंट्री! क्या पहले ही इशारा कर देते हैं ग्रह-नक्षत्र?

विशेषज्ञों के अनुसार राहु, मंगल, शुक्र, चंद्रमा, बुध और केतु इस विषय में अहम भूमिका निभाते हैं।तीसरा, पांचवां, सातवां, आठवां और बारहवां भाव इस विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

ज्योतिष विशेषज्ञ इंजीनियर कुलदीप शर्मा बताते हैं कि वैदिक और केपी (Krishnamurti Paddhati) ज्योतिष में ऐसे कई ग्रह-योग बताए गए हैं, जिनके आधार पर विवाहेतर संबंधों की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है।

क्या किसी व्यक्ति की जन्मकुंडली यह संकेत दे सकती है कि उसके वैवाहिक जीवन में तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है? क्या ग्रहों की चाल रिश्तों में बढ़ती दूरियों या विवाहेतर संबंधों की संभावनाओं का इशारा करती है? बदलती जीवनशैली, सोशल मीडिया और रिश्तों में संवाद की कमी के दौर में यह सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है। ज्योतिष के कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि कुंडली के विशेष ग्रह-योग और भाव व्यक्ति की प्रेम प्रवृत्तियों और वैवाहिक जीवन के बारे में संकेत दे सकते हैं। हालांकि वे यह भी साफ कहते हैं कि इन्हें अंतिम सत्य नहीं माना जाना चाहिए।

क्या कहते हैं ज्योतिष विशेषज्ञ? ज्योतिष विशेषज्ञ इंजीनियर कुलदीप शर्मा बताते हैं कि वैदिक और केपी (Krishnamurti Paddhati) ज्योतिष में ऐसे कई ग्रह-योग बताए गए हैं, जिनके आधार पर विवाहेतर संबंधों की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। उनका कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जन्मकुंडली, दशा, गोचर, नवांश और अन्य ग्रह स्थितियों का समग्र विश्लेषण जरूरी होता है।

किन ग्रहों पर रहती है सबसे ज्यादा नजर? विशेषज्ञों के अनुसार राहु, मंगल, शुक्र, चंद्रमा, बुध और केतु इस विषय में अहम भूमिका निभाते हैं।

* राहु: सामाजिक मर्यादाओं से हटकर व्यवहार, गुप्त इच्छाएं और असामान्य आकर्षण।

* मंगल: जुनून, शारीरिक आकर्षण और आवेग।

* शुक्र: प्रेम, रोमांस और दांपत्य सुख का कारक।

* चंद्रमा: मानसिक स्थिति और भावनात्मक संतुलन।

* बुध: संवाद, चतुराई और संबंधों की शैली।

* केतु: वैराग्य, दूरी और अप्रत्याशित परिस्थितियां।

कुंडली के ये भाव माने जाते हैं अहम कुलदीप शर्मा के मुताबिक तीसरा, पांचवां, सातवां, आठवां और बारहवां भाव इस विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

* तीसरा भाव – गुप्त संपर्क और साहस

* पांचवां भाव – प्रेम संबंध

* सातवां भाव – विवाह और जीवनसाथी

* आठवां भाव – गोपनीयता और रहस्य

* बारहवां भाव – निजी इच्छाएं और शारीरिक सुख

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यदि इन भावों पर राहु, मंगल या अन्य ग्रहों का विशेष प्रभाव हो, या सातवां भाव एवं उसका स्वामी पीड़ित हो, तो कुछ विशेषज्ञ इसे वैवाहिक असंतोष या विवाहेतर आकर्षण की संभावित प्रवृत्ति के रूप में देखते हैं।

नवांश (D-9) कुंडली क्यों मानी जाती है खास? वैवाहिक जीवन के विश्लेषण में नवांश (D-9) कुंडली को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कुलदीप शर्मा के अनुसार यदि नवांश के दूसरे भाव में राहु, मंगल और शुक्र का प्रभाव हो या राहु तीसरे, सातवें अथवा ग्यारहवें भाव में स्थित हो, तो कुछ ज्योतिषीय परंपराएं इसे विवाहेतर संबंधों की संभावना से जोड़कर देखती हैं।

केपी ज्योतिष क्या कहती है? केपी (Krishnamurti Paddhati) ज्योतिष कुलदीप शर्मा के अनुसार यदि पांचवें भाव का सब-लॉर्ड पांचवें, आठवें और बारहवें भाव से जुड़ता हो तथा मंगल का प्रभाव भी मौजूद हो, तो इसे गुप्त प्रेम संबंधों की संभावना के रूप में देखा जाता है। वहीं यदि सातवें भाव का सब-लॉर्ड बुध हो या द्विस्वभाव राशि से जुड़ा हो, तो कुछ विशेषज्ञ व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक वैवाहिक संबंधों की संभावनाओं का विश्लेषण करते हैं।