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नहरों में तुरंत पानी छोड़िए, वरना...पांचना डैम पर मंत्री किरोड़ी की CM को दो टूक चेतावनी

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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किरोड़ी ने पत्र में दावा किया कि पांचना बांध का निर्माण वर्ष 1977 से 2004 के बीच करीब 125 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था, लेकिन वर्ष 2006 से बांध का पानी कमांड एरिया तक नहीं पहुंच पाया। इसका सीधा असर 35 गांवों की करीब 40 हजार बीघा कृषि भूमि पर पड़ा है।

नहरों में तुरंत पानी छोड़िए, वरना...पांचना डैम पर मंत्री किरोड़ी की CM को दो टूक चेतावनी

करौली जिले के पांचना बांध का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में सुर्खियों में आ गया है। राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर पांचना बांध से नहरों में तत्काल पानी छोड़े जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो उन्हें लोगों की मांग पर "मजबूरन कुछ कदम" उठाने पड़ सकते हैं।

धरने पर बैठे ग्रामीण, मंत्री बोले- लोग लगातार कर रहे हस्तक्षेप की मांग

डॉ. किरोड़ी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि सवाईमाधोपुर जिले के खंडीप गांव में पांचना बांध के कमांड एरिया में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर धरना जारी है। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसान और ग्रामीण लगातार उनसे हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को कैचमेंट एरिया और कमांड एरिया के लोगों से तत्काल बातचीत कर विवाद का समाधान निकालना चाहिए और नहरों में पानी छोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए।

20 साल से सूखी नहरें, 35 गांवों के किसान परेशान

किरोड़ी ने पत्र में दावा किया कि पांचना बांध का निर्माण वर्ष 1977 से 2004 के बीच करीब 125 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था, लेकिन वर्ष 2006 से बांध का पानी कमांड एरिया तक नहीं पहुंच पाया। इसका सीधा असर 35 गांवों की करीब 40 हजार बीघा कृषि भूमि पर पड़ा है।

उन्होंने कहा कि सिंचाई का पानी नहीं मिलने से करीब 1.25 लाख लोगों को हर साल लगभग 200 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंत्री के अनुसार पिछले दो दशकों में किसानों को कुल मिलाकर करीब 4000 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हो चुका है। पानी की कमी ने खेती को प्रभावित किया है, जिससे बेरोजगारी बढ़ी और कई परिवारों को पलायन तक करना पड़ा।

हाईकोर्ट तीन बार दे चुका आदेश, फिर भी नहीं खुली नहरें

कृषि मंत्री ने अपने पत्र में न्यायालय के आदेशों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट कई बार पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने के निर्देश दे चुका है, लेकिन आज तक उनकी पालना नहीं हुई।

उन्होंने बताया कि 8 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि पांचना बांध के सिंचाई तंत्र का उपयोग करते हुए नहरों में पानी छोड़ा जाए। साथ ही कानून-व्यवस्था में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बावजूद आदेश लागू नहीं हुआ तो ग्रामोत्थान संस्थान पीलोदा ने अवमानना याचिका दायर की।

कोर्ट की सख्ती के बावजूद समाधान अधूरा

किरोड़ी ने कहा कि 23 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नाराजगी जताई थी। अदालत ने कहा था कि आदेश जारी होने के चार साल बाद भी पानी नहीं छोड़ा गया है, इसलिए तत्काल कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर विभाग के सचिव और चीफ इंजीनियर को तलब करने तक की चेतावनी दी थी।

इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है और कमांड एरिया के किसानों को राहत नहीं मिल सकी है।

डैम के आसपास के गांवों की अलग मांग, सरकार चला रही लिफ्ट परियोजना

मामले की दूसरी तस्वीर भी सामने है। पांचना बांध के आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि पहले उनके 39 गांवों को पानी उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद ही नहरों में पानी छोड़ा जाए। इन गांवों की जमीन ऊंचाई पर होने के कारण ग्रेविटी फ्लो से पानी पहुंचाना संभव नहीं है।

इसी समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने 13 गांवों की 1973 हेक्टेयर भूमि के लिए 200 एमसीएफटी क्षमता की लिफ्ट सिंचाई योजना तैयार की है। साथ ही पांचना बांध और नहरों के पुनर्वास कार्य पर 11.46 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सरकार ने आसपास के गांवों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया है।

अब नजर सरकार के फैसले पर

पांचना बांध का मुद्दा अब केवल पानी का नहीं, बल्कि किसानों की आजीविका, न्यायालय के आदेशों और सरकार की जवाबदेही का सवाल बन चुका है। कृषि मंत्री की चेतावनी भरी चिट्ठी ने इस लंबे विवाद को फिर से केंद्र में ला दिया है। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री कार्यालय और जल संसाधन विभाग पर टिकी है कि आखिर दो दशक से सूखी पड़ी नहरों में पानी कब बहता है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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