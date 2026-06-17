नहरों में तुरंत पानी छोड़िए, वरना...पांचना डैम पर मंत्री किरोड़ी की CM को दो टूक चेतावनी

किरोड़ी ने पत्र में दावा किया कि पांचना बांध का निर्माण वर्ष 1977 से 2004 के बीच करीब 125 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था, लेकिन वर्ष 2006 से बांध का पानी कमांड एरिया तक नहीं पहुंच पाया। इसका सीधा असर 35 गांवों की करीब 40 हजार बीघा कृषि भूमि पर पड़ा है।

करौली जिले के पांचना बांध का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में सुर्खियों में आ गया है। राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर पांचना बांध से नहरों में तत्काल पानी छोड़े जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो उन्हें लोगों की मांग पर "मजबूरन कुछ कदम" उठाने पड़ सकते हैं।

धरने पर बैठे ग्रामीण, मंत्री बोले- लोग लगातार कर रहे हस्तक्षेप की मांग डॉ. किरोड़ी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि सवाईमाधोपुर जिले के खंडीप गांव में पांचना बांध के कमांड एरिया में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर धरना जारी है। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसान और ग्रामीण लगातार उनसे हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को कैचमेंट एरिया और कमांड एरिया के लोगों से तत्काल बातचीत कर विवाद का समाधान निकालना चाहिए और नहरों में पानी छोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए।

20 साल से सूखी नहरें, 35 गांवों के किसान परेशान किरोड़ी ने पत्र में दावा किया कि पांचना बांध का निर्माण वर्ष 1977 से 2004 के बीच करीब 125 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था, लेकिन वर्ष 2006 से बांध का पानी कमांड एरिया तक नहीं पहुंच पाया। इसका सीधा असर 35 गांवों की करीब 40 हजार बीघा कृषि भूमि पर पड़ा है।

उन्होंने कहा कि सिंचाई का पानी नहीं मिलने से करीब 1.25 लाख लोगों को हर साल लगभग 200 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंत्री के अनुसार पिछले दो दशकों में किसानों को कुल मिलाकर करीब 4000 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हो चुका है। पानी की कमी ने खेती को प्रभावित किया है, जिससे बेरोजगारी बढ़ी और कई परिवारों को पलायन तक करना पड़ा।

हाईकोर्ट तीन बार दे चुका आदेश, फिर भी नहीं खुली नहरें कृषि मंत्री ने अपने पत्र में न्यायालय के आदेशों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट कई बार पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने के निर्देश दे चुका है, लेकिन आज तक उनकी पालना नहीं हुई।

उन्होंने बताया कि 8 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि पांचना बांध के सिंचाई तंत्र का उपयोग करते हुए नहरों में पानी छोड़ा जाए। साथ ही कानून-व्यवस्था में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बावजूद आदेश लागू नहीं हुआ तो ग्रामोत्थान संस्थान पीलोदा ने अवमानना याचिका दायर की।

कोर्ट की सख्ती के बावजूद समाधान अधूरा किरोड़ी ने कहा कि 23 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नाराजगी जताई थी। अदालत ने कहा था कि आदेश जारी होने के चार साल बाद भी पानी नहीं छोड़ा गया है, इसलिए तत्काल कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर विभाग के सचिव और चीफ इंजीनियर को तलब करने तक की चेतावनी दी थी।

इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है और कमांड एरिया के किसानों को राहत नहीं मिल सकी है।

डैम के आसपास के गांवों की अलग मांग, सरकार चला रही लिफ्ट परियोजना मामले की दूसरी तस्वीर भी सामने है। पांचना बांध के आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि पहले उनके 39 गांवों को पानी उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद ही नहरों में पानी छोड़ा जाए। इन गांवों की जमीन ऊंचाई पर होने के कारण ग्रेविटी फ्लो से पानी पहुंचाना संभव नहीं है।

इसी समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने 13 गांवों की 1973 हेक्टेयर भूमि के लिए 200 एमसीएफटी क्षमता की लिफ्ट सिंचाई योजना तैयार की है। साथ ही पांचना बांध और नहरों के पुनर्वास कार्य पर 11.46 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सरकार ने आसपास के गांवों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया है।