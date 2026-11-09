पाली में पटाखे की चिंगारी से 3 दुकानें राख,पार्षद पत्नी को बचाने आग में कूदे पति; दोनों जिंदा जले

फालना थाने के SHO पन्नालाल के अनुसार प्रकाश पूनमिया और उनके बड़े भाई गौतम की स्वर्ण मंदिर के पास दुकानें हैं।

आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। इसी बीच बेसमेंट से ऊषा की चीख-पुकार सुनाई दी।

पाली के फालना में रविवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। यहां पटाखे की एक चिंगारी ने तीन दुकानों को राख कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कॉस्मेटिक्स की दुकान में मौजूद वार्ड पार्षद ऊषा पूनमिया (68) जान बचाने के लिए बेसमेंट में चली गईं। पत्नी को आग में फंसा देख उनके पति प्रकाश पूनमिया (70) भी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए नीचे उतर गए। लेकिन दोनों को क्या पता था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा। आग ने बेसमेंट को चारों तरफ से घेर लिया और पति-पत्नी की जिंदा जलने से मौत हो गई।

दोनों को बचाने के लिए प्रकाश के बड़े भाई गौतम पूनमिया (73) भी आग में कूद पड़े। इस कोशिश में वे करीब 65 फीसदी झुलस गए। उनका चेहरा बुरी तरह जल गया है। गंभीर हालत में उन्हें पहले पाली के बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से जोधपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है।

पटाखे की चिंगारी गिरी, कुछ ही मिनट में दुकान बनी आग का गोला फालना थाने के SHO पन्नालाल के अनुसार प्रकाश पूनमिया और उनके बड़े भाई गौतम की स्वर्ण मंदिर के पास दुकानें हैं। रविवार रात करीब 10:30 बजे सड़क पर कुछ लोग पटाखे चला रहे थे। इसी दौरान एक पटाखे से निकली चिंगारी दुकान के बाहर रखे पटाखों पर जा गिरी।

देखते ही देखते पटाखों ने आग पकड़ ली। कुछ ही मिनट में आग कॉस्मेटिक्स की पूरी दुकान में फैल गई। दुकान में मौजूद पार्षद ऊषा पूनमिया आग और धुएं से घिर गईं। घबराहट में उन्होंने बाहर निकलने के बजाय बेसमेंट की तरफ जाना बेहतर समझा। लेकिन नीचे जाना उनके लिए जानलेवा साबित हुआ।

पत्नी की आवाज सुनते ही नीचे दौड़े प्रकाश, दोनों नहीं लौटे आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। इसी बीच बेसमेंट से ऊषा की चीख-पुकार सुनाई दी। पत्नी को मुसीबत में देख 70 साल के प्रकाश पूनमिया खुद को रोक नहीं पाए। वे उन्हें बचाने के लिए बेसमेंट में उतर गए।

लेकिन आग इतनी भयानक थी कि दोनों बाहर नहीं निकल सके। कुछ देर बाद दोनों की मौत हो गई। बड़े भाई गौतम पूनमिया ने भी दंपती को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे भी आग की चपेट में आ गए। उनके शरीर का करीब 65 फीसदी हिस्सा झुलस गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

तीन दुकानें पूरी तरह जलकर राख, सुबह तक चला रेस्क्यू आग ने देखते ही देखते आसपास की दो और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इनमें कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक आइटम और रेडियो-बैटरी की दुकान शामिल हैं। तीनों दुकानें पूरी तरह जल गईं। दुकानों में रखा सामान भी राख हो गया।

आग पर काबू पाने के लिए सुमेरपुर, बाली, सादड़ी और रानी से दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं। दमकलकर्मियों को आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। रात करीब 2 बजे तक आग पर काबू पाया जा सका।

हालांकि आग बुझने के बाद भी राहत और बचाव का काम आसान नहीं था। दुकानों के अंदर रखा सामान काफी गर्म था और बेसमेंट तक पहुंचना भी चुनौती बना हुआ था। ऐसे में पुलिस और रेस्क्यू टीम ने सावधानी से काम किया। सोमवार सुबह करीब 5 बजे दोनों के शव बेसमेंट से बाहर निकाले जा सके।