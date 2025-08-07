pakistani hindu got indian citizenship jaipur emotion ceremony india news जिंदा तो थे, मगर आज़ादी नहीं थी पाकिस्तान से आए 10 हिंदुओं को मिली भारतीय नागरिकता, जयपुर में छलके जज़्बात, Jaipur Hindi News - Hindustan
जिंदा तो थे, मगर आज़ादी नहीं थी पाकिस्तान से आए 10 हिंदुओं को मिली भारतीय नागरिकता, जयपुर में छलके जज़्बात

जयपुर की फिजाओं में आज कुछ अलग था। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दर्द के नहीं थे वो आंसू थे आज़ादी के, अपनी मिट्टी में अपनापन पाने के।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 7 Aug 2025 08:32 PM
जिंदा तो थे, मगर आज़ादी नहीं थी पाकिस्तान से आए 10 हिंदुओं को मिली भारतीय नागरिकता, जयपुर में छलके जज़्बात

जयपुर की फिजाओं में आज कुछ अलग था। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दर्द के नहीं थे वो आंसू थे आज़ादी के, अपनी मिट्टी में अपनापन पाने के। बरसों तक पहचान की तलाश में भटके लोगों को आखिर वो मिला, जो उनके लिए सपना बन चुका था भारत की नागरिकता।

10 चेहरे, 10 कहानियां और हर कहानी में दर्द ऐसा जो किसी को भी भीतर से तोड़ दे। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के चलते भारत आए, लेकिन यहां भी सालों तक “बेमुल्क” कहलाते रहे। ना पहचान, ना अधिकार। लेकिन आज जयपुर में वो लम्हा आया जिसने इनकी किस्मत बदल दी। राजस्थान सरकार के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल और जयपुर के ज़िला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जब अपने हाथों से इन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपा, तो वो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी वो एक युग का अंत और नए युग की शुरुआत थी।

पाकिस्तान में क्या सहा, ये बताते हुए आवाजें कांप जाती हैं। पूजा की घंटी बजाने की इजाज़त नहीं थी, बेटियों को बाहर भेजना खतरे से खाली नहीं था। बहुओं पर हर वक्त गंदी नजरें रहती थीं। त्योहारों पर तिलक लगाना तो जैसे जुर्म बन चुका था। बच्चों को स्कूल में कहा जाता था कि “इस्लाम कबूल कर लो, जन्नत मिलेगी।” धर्म का दम घोंटने वाला वो मुल्क, जहां इंसानियत से ज़्यादा मज़हबी पहचान मायने रखती थी।

और अब भारत में? अब ना डर है, ना पराया होने का दर्द। अब यहां स्कूलों में दाखिला मिलेगा, अस्पतालों में इलाज मिलेगा और सबसे बढ़कर, वो कह पाएंगे “हम भारत के हैं।”

चमेली, मुकेश, हरीचंद, संगीता, संतोष, सुनीत, राजकुमारी ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो कहानियां हैं जो अब भारत की आत्मा से जुड़ चुकी हैं। इनकी आंखों में जो चमक है, वो किसी चुनावी वादे की देन नहीं, बल्कि बरसों की तड़प का मुकम्मल जवाब है।

कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अपने ही घर में पूजा करने की आज़ादी न होना कैसा लगता है। अपनी बेटियों को हर रोज़ बेमन से घर में बंद कर रखना, क्या होता है। पाकिस्तान में तो ये लोग बस ‘हिंदू’ थे पर भारत ने इन्हें ‘नागरिक’ बना दिया।

कलेक्टर और मंत्री के हाथों जब सर्टिफिकेट मिले, तो “भारत माता की जय” के नारे गूंजे। कांपती हुई आवाज़ों ने कहा अब डर नहीं है। ये सिर्फ नागरिकता नहीं ये सम्मान है, ये सुकून है, ये एक नई सुबह है।

वो मुल्क जो सालों तक इन्हें डर के साए में जीने पर मजबूर करता रहा, उसकी यादें अब पीछे छूट गई हैं। जयपुर ने इनका स्वागत सिर्फ कागज पर नहीं, दिल से किया है।

अब ये लोग मेहमान नहीं अब ये भारतवासी हैं।

