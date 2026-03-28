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पाकिस्तान पर नरमी दिखाने वाले न सिखाएं देशभक्ति,राजस्थान BJP चीफ मदन राठौड़ ने गहलोत पर कसा तंज

Mar 28, 2026 08:40 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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एक तरफ मिडल ईस्ट में युद्ध जैसे हालातों ने वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल पैदा कर रखा है, वहीं भारत में भी इन परिस्थितियों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

पाकिस्तान पर नरमी दिखाने वाले न सिखाएं देशभक्ति,राजस्थान BJP चीफ मदन राठौड़ ने गहलोत पर कसा तंज

एक तरफ मिडल ईस्ट में युद्ध जैसे हालातों ने वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल पैदा कर रखा है, वहीं भारत में भी इन परिस्थितियों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्र और राज्य सरकारें हालात सामान्य बनाए रखने के लिए लगातार रणनीति पर काम कर रही हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है।

पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों सहित वैश्विक परिस्थितियों को लेकर कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर हमलावर है, वहीं भाजपा इन मुद्दों पर विपक्ष को “संकट के समय राजनीति न करने” की सलाह दे रही है। इसी बीच शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार करते हुए कई बड़े बयान दिए।

“देशभक्ति पर सवाल उठाने वालों की मानसिकता उजागर”

मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक को निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्ष के कई नेताओं के बयानों में राष्ट्रहित की भावना नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि देश इस समय वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे में विपक्ष को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, लेकिन इसके उलट वे लगातार देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

राठौड़ ने कहा कि भाजपा पर राष्ट्रभक्ति थोपने के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, “जो लोग पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के खिलाफ सख्त भाषा पर भी आपत्ति जताते हैं, वे देशभक्ति का पाठ न पढ़ाएं।” उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसे बयानों से किसे तकलीफ होती है और क्यों होती है।

“अभाव की राजनीति कर रही कांग्रेस”

राठौड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह देश में ‘अभाव’ और ‘संकट’ का माहौल बनाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष में सच्ची राष्ट्रभक्ति होती तो वह सरकार की आलोचना के साथ-साथ सकारात्मक सुझाव भी देता। राठौड़ ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक साख लगातार बढ़ी है और दुनिया में देश की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है।

मोदी नेतृत्व पर जताया भरोसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए राठौड़ ने कहा कि देश को आज तक इतना मजबूत और निर्णायक नेतृत्व नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मोदी की वैश्विक स्तर पर मजबूत पकड़ के कारण भारत को अंतरराष्ट्रीय सहयोग मिल रहा है और नई संभावनाएं खुल रही हैं।

राठौड़ ने कहा कि संकट के समय में नेतृत्व की असली परीक्षा होती है और वर्तमान सरकार इस परीक्षा में खरा उतर रही है। उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि वह ऐसे समय में राजनीति से ऊपर उठकर देशहित में काम करे।

गहलोत पर ‘पुत्रमोह’ का हमला

अशोक गहलोत द्वारा नेताओं को अपने बेटों को राजनीति से दूर रखने की नसीहत पर पलटवार करते हुए राठौड़ ने उन पर ‘पुत्रमोह’ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गहलोत खुद अपने बेटे वैभव गहलोत को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं।

राठौड़ ने कहा कि वैभव गहलोत को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) का अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें कई चुनावों में भी उतारा गया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “खुद तो गुड़ खाएं और दूसरों को गुड़ छोड़ने की सलाह दें, यह उचित नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस आज भी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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