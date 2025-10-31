Hindustan Hindi News
पाकिस्तान जाने की फिराक में था बिहार का इकबाल! जैसलमेर बॉर्डर पर BSF ने दबोचा

संक्षेप: भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा एक बार फिर सुर्खियों में है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के मुरार बॉर्डर क्षेत्र से बीएसएफ (BSF) ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है, जो कथित तौर पर पाकिस्तान की तरफ जाने की कोशिश में था।

Fri, 31 Oct 2025 01:53 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जैसलमेर
भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा एक बार फिर सुर्खियों में है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के मुरार बॉर्डर क्षेत्र से बीएसएफ (BSF) ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है, जो कथित तौर पर पाकिस्तान की तरफ जाने की कोशिश में था। गुरुवार देर शाम गश्त के दौरान हुई इस कार्रवाई ने न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया, बल्कि कई चौंकाने वाले सवाल भी खड़े कर दिए हैं—आख़िर बिहार का रहने वाला यह शख्स सरहद तक पहुंचा कैसे?

बीएसएफ के जवान जब नियमित गश्त पर थे, तभी उन्होंने मुरार बॉर्डर के नजदीक एक व्यक्ति को घूमते हुए देखा। उसकी हरकतें संदिग्ध लगीं। जवानों ने बिना समय गंवाए उसे रोक लिया और पूछताछ शुरू की। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान बिहार के अररिया जिले के रहने वाले मोहम्मद इकबाल (40) के रूप में हुई है।

शुरुआती पूछताछ में इकबाल अपने जैसलमेर आने और बॉर्डर के इतने पास पहुंचने के कारणों के बारे में कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। उसने जो बातें कहीं, वे उलझी हुई और संदिग्ध लग रही थीं।

बीएसएफ जवानों ने मौके पर ही उसकी तलाशी ली। हालांकि, शुरुआती जांच में उसके पास से कोई अवैध वस्तु नहीं मिली, लेकिन उसकी हरकतों ने सुरक्षा बलों को और भी सतर्क कर दिया। बाद में बीएसएफ ने उसे आगे की कार्रवाई के लिए शाहगढ़ थाना पुलिस के हवाले कर दिया।

सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान इकबाल कभी हंसने लगता, तो कभी पागलों जैसी हरकतें करने लगता। उसकी यह अजीबोगरीब गतिविधियां देखकर जांच अधिकारियों को शक है कि कहीं वह कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा।

अब इस पूरे मामले की जांच संयुक्त जांच कमेटी (Joint Interrogation Committee) करेगी, जिसमें स्थानीय पुलिस के अलावा खुफिया एजेंसियां भी शामिल रहेंगी। जांच का फोकस यह पता लगाना है कि इकबाल जैसलमेर तक कैसे पहुंचा, उसका उद्देश्य क्या था, और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है।

सुरक्षा एजेंसियों को इस बात पर भी संदेह है कि कहीं इकबाल किसी स्लीपर सेल से जुड़ा तो नहीं है या फिर उसे सीमा पार भेजने के लिए किसी ने मदद की हो।

इस घटना के बाद जैसलमेर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। बीएसएफ ने गश्त की आवृत्ति बढ़ा दी है और हर संदिग्ध गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।

राजस्थान की सीमा, जो पाकिस्तान से सटी हुई है, संवेदनशील मानी जाती है। ऐसे में किसी बाहरी व्यक्ति का बिना अनुमति वहां पहुंच जाना खुद में गंभीर मामला है।

फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां इकबाल की मंशा जानने की कोशिश कर रही हैं। क्या वह सच में पाकिस्तान जाने की कोशिश में था या उसकी कहानी कुछ और है—यह आने वाली जांच ही साफ करेगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Jaisalmer Pakistan

