पाक डॉन के इशारे पर 4 राज्यों में बम ब्लास्ट की प्लानिंग; जानिए कैसे राजस्थान में दबोचा गया आकाशदीप

राजस्थान के श्रीगंगानगर के चक केरा गांव में एक ऐसा खौफनाक खेल चल रहा था, जिसकी परतें पुलिस ने अब उघाड़ी हैं। आरोपी आकाशदीप ने पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के आदेश पर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बम ब्लास्ट की रेकी की और उसकी वीडियोग्राफी कर भट्टी को भेजी।

राजस्थान के श्रीगंगानगर के चक केरा गांव में एक ऐसा खौफनाक खेल चल रहा था, जिसकी परतें पुलिस ने अब उघाड़ी हैं। आरोपी आकाशदीप ने पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के आदेश पर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बम ब्लास्ट की रेकी की और उसकी वीडियोग्राफी कर भट्टी को भेजी। लेकिन इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आई। लालगढ़ जाटान थाना पुलिस ने उसे 26 मार्च की शाम ही गांव से दबोच लिया।

सोशल मीडिया आतंक का नया हथियार आकाशदीप ने इंस्टाग्राम और वॉट्सएप पर कई नकली अकाउंट बनाए थे। यह कोई आम चैटिंग का मामला नहीं था। वह सीधे +92 कोड वाले नंबरों पर पाकिस्तान से जुड़े लोगों को डिटेल्स भेजता और वॉयस चैट करता। आरोपी ने अपने मोबाइल में भट्टी के साथ AI से बनाई गई तस्वीरें भी रखीं, जैसे कि एक डिजिटल “सहयोग प्रमाण”।

थाना प्रभारी गुरमेल सिंह बराड़ ने बताया कि आकाशदीप ग्रामीणों को भी धमकाता था कि उसके पाकिस्तानी संपर्क किसी भी समय हमला कर सकते हैं। कई ग्रामीणों की शिकायत पर ही पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी।

रेकी और प्लानिंग: भीड़ में धमाका पूछताछ में आरोपी ने बताया कि भट्टी के कहने पर उसने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भीड़भाड़ वाले इलाकों की रेकी की। उसने हर जगह का फोटो और वीडियो तैयार कर भट्टी को भेजा, साथ ही इन जगहों तक पहुँचने के रूट और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी।

पुलिस को यह भी पता चला कि आकाशदीप ने आईईडी, बैटरी, टाइमर और डेटोनेटर जैसी सामग्री तैयार कर रखी थी। उसका मिशन अंबाला कैंट था, जहां वह मोटरसाइकिल पर इन विस्फोटक उपकरणों के साथ निकल चुका था। लेकिन एसटीएफ की टीम ने उसकी हर चाल पर निगाह रखी और रास्ते में नाका लगाकर उसे पकड़ लिया।

पंजाब के आरडीएक्स केस से तार आकाशदीप के तार 13 मार्च 2026 को पंजाब में पकड़े गए आरडीएक्स वाले केस से जुड़ते हैं। उस मामले में पकड़े गए तीन आरोपियों में से एक राजस्थान के अजमेर का निवासी था। उसे भी भट्टी ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में धमाके की प्लानिंग के लिए भेजा था।

हनुमानगढ़ में तीनों आरोपी सबसे पहले धमाका करने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान से आरडीएक्स की देरी के कारण उनका प्लान फेल हो गया। आकाशदीप नई योजना के तहत अंबाला की ओर निकला, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसकी साजिश नाकाम कर दी।

डिजिटल सुराग और नेटवर्क आरोपी के मोबाइल की जांच में कई सुराग मिले। उसने आतंकवादी से संपर्क करने के लिए अलग-अलग नामों का इस्तेमाल किया, और वॉयस चैट व मैसेजिंग के जरिए लगातार जानकारी साझा की। पुलिस को वॉट्सएप पर +923249695402 नंबर पर भेजे गए “Hello” मैसेज और रिप्लाई ने सीधा पाकिस्तान कनेक्शन दिखाया।