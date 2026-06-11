पैदल नाचती हुई आई थीं या बीमार होकर?बीकानेर किडनी विवाद में मंत्री का अजीब तर्क

मंत्री खींवसर ने अस्पताल की कार्यप्रणाली का बचाव करते हुए कहा कि पीबीएम अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं और अधिकांश स्वस्थ होकर घर लौटते हैं। उन्होंने कहा, “1000 मरीज आते हैं, उनमें से 2 की डेथ हो जाती है। बाकी जो ठीक होकर जाते हैं,

राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की मौत और कई महिलाओं की किडनी फेल होने के मामले ने प्रदेश की राजनीति और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार को इस पूरे प्रकरण पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पत्रकारों के तीखे सवालों पर असहज नजर आए। इस दौरान उनका एक बयान चर्चा का विषय बन गया, जिसमें उन्होंने कहा, “पैदल चलकर नाचती हुई आई थीं या बीमार होकर आई थीं?”

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने मंत्री से सवाल किया कि जिन महिलाओं की तबीयत बिगड़ी, उनमें लगभग एक जैसे लक्षण सामने आए और डिलीवरी के महज दो से चार घंटे बाद ही उनकी हालत गंभीर हो गई। ऐसे में क्या सरकार किसी समान कारण या लापरवाही की आशंका को देख रही है?

सवाल पर उखड़े मंत्री, प्रिंसिपल को बुलाकर दिया जवाब इस सवाल के जवाब में मंत्री खींवसर ने कहा कि सभी महिलाएं पहले से ही गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत होगा कि वे पूरी तरह स्वस्थ थीं और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। जवाब देते हुए उन्होंने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुरेंद्र वर्मा को मंच पर बुलाया और कहा, “आप ही बताइए, कैसी हालत में आई थीं? पैदल चलकर नाचती हुई आई थीं या बीमार होकर आई थीं?”

मंत्री के इस बयान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल गर्मा दिया। हालांकि पत्रकार लगातार यह जानना चाहते थे कि सभी महिलाओं में एक जैसे लक्षण क्यों दिखाई दिए, लेकिन मंत्री ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया।

‘1000 में से 2 की मौत हो जाती है’ मंत्री खींवसर ने अस्पताल की कार्यप्रणाली का बचाव करते हुए कहा कि पीबीएम अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं और अधिकांश स्वस्थ होकर घर लौटते हैं। उन्होंने कहा, “1000 मरीज आते हैं, उनमें से 2 की डेथ हो जाती है। बाकी जो ठीक होकर जाते हैं, उनकी बात कोई नहीं करता। स्ट्राइक रेट भी देखना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी रोजाना हजारों मरीजों की जान बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई अप्रिय घटना होती है तो केवल उसी को प्रमुखता दी जाती है।

दवा संकट पर सवाल टाल गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने अस्पताल में पिछले आठ महीने से दवाओं और जरूरी चिकित्सा सामग्री की कमी का मुद्दा भी उठाया। सवाल किया गया कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बाहर से खरीदना पड़ रहा है, गॉज और नवजात शिशुओं के लिए जरूरी कैनूला तक उपलब्ध नहीं हैं।

इस पर मंत्री ने कहा, “आ जाएगा, खरीद कर रहे हैं।” लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आखिर आठ महीने से खरीद प्रक्रिया क्यों नहीं हुई और ऑक्सीटोसिन जैसी जरूरी दवाएं उपलब्ध क्यों नहीं हैं, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीज कई बार सावधानियां नहीं बरतते हैं।

पोषण की कमी और डी-हाइड्रेशन को बताया कारण मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों की अधिकांश महिलाएं पोषण की कमी, एनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पहले ही जूझ रही होती हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रभावित महिलाओं की स्थिति अस्पताल पहुंचने से पहले ही कमजोर थी।

उन्होंने यह भी कहा कि हाल के दिनों में प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ी है और डी-हाइड्रेशन भी एक संभावित कारण हो सकता है। उनके मुताबिक शरीर में पानी की कमी और अत्यधिक तापमान कई बार गंभीर चिकित्सकीय जटिलताएं पैदा कर देते हैं। फिलहाल इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

जांच रिपोर्ट का इंतजार चिकित्सा मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच जारी है और रिपोर्ट आने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। उन्होंने डॉक्टरों का बचाव करते हुए कहा कि चिकित्सा कर्मियों को दोषी ठहराने से पहले तथ्यों का इंतजार करना चाहिए।