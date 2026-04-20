राजस्थान के बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी में आग, उद्घाटन से पहले मचा हड़कंप

उद्घाटन से एक दिन पहले सोमवार दोपहर करीब 2 बजे पचपदरा रिफाइनरी के एक हिस्से में अचानक आग लग गई। आग किस वजह से लगी और रिफाइनरी के किस सेक्शन में घटना हुई

राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी में उद्घाटन से एक दिन पहले सोमवार दोपहर करीब 2 बजे CDU (क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट) में अचानक आग लग गई। आग लगने के साथ ही रिफाइनरी परिसर से घना धुआं उठता दिखाई दिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

धुएं का गुबार उठते ही एक्टिव हुआ फायर सेफ्टी सिस्टम प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, CDU यूनिट से अचानक धुआं उठने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए फायर सेफ्टी सिस्टम चालू कर दिया। शुरुआती स्तर पर सिस्टम के जरिए आग को नियंत्रित करने की कोशिश की गई, ताकि वह अन्य हिस्सों में न फैल सके।

दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री की प्रस्तावित सभा के लिए तैनात दमकल वाहन भी तुरंत रिफाइनरी परिसर की ओर रवाना कर दिए गए। मौके पर मौजूद दमकल कर्मियों ने तेजी से मोर्चा संभालते हुए स्थिति को काबू में लेने की कोशिश की।

एहतियात के तौर पर पूरे रिफाइनरी क्षेत्र को तुरंत खाली करा लिया गया। वहां मौजूद सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जो राहत की बात मानी जा रही है।

आसमान में धुआं CDU यूनिट में लगी आग के कारण आसमान में काले धुएं का गुबार साफ देखा गया। घटना के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधन भी तैनात किए गए हैं।

आग पर काबू के बाद होगा कारणों और नुकसान का आकलन अधिकारियों का कहना है कि आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के बाद ही इसके कारणों और हुए नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा। फिलहाल प्राथमिकता आग को बुझाने और स्थिति को सामान्य करने पर है।

कल होना है पीएम मोदी का दौरा और उद्घाटन गौरतलब है कि मंगलवार को Narendra Modi पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए बालोतरा आने वाले हैं। इसके मद्देनजर क्षेत्र में पहले से ही व्यापक तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। आग की इस घटना के बाद सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर प्रशासन की सतर्कता और बढ़ गई है।

सभा स्थल से पहुंचीं दमकल प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियों के तहत पहले से तैनात दमकल वाहन भी रिफाइनरी के भीतर भेजे गए। ऐसे में यह घटना उद्घाटन से ठीक पहले हुई बड़ी सुरक्षा चुनौती के रूप में देखी जा रही है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जल्द ही पूरी तरह नियंत्रण पा लिया जाएगा।