OPD में मरीजों की भीड़ के बीच पहुंचे CM; परखी SMS अस्पताल की जमीनी हकीकत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल का औचक निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल का औचक निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न ओपीडी ब्लॉकों और वार्डों का दौरा किया तथा मरीजों और उनके परिजनों से सीधे संवाद कर उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को मरीजों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए।

हड्डी रोग विभाग से शुरू किया दौरा मुख्यमंत्री सबसे पहले हड्डी रोग विभाग की ओपीडी पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए मौजूद थे। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं, जांच और दवा वितरण व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी विभाग की ओपीडी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में मरीजों की आवाजाही और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।

धंवतरी ओपीडी में छाया, पानी और बैठने की व्यवस्था के निर्देश निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल अधीक्षक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि धंवतरी ओपीडी में आने वाले मरीजों के लिए बैठने, छाया और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

एक ही विभाग में जांच और दवा उपलब्ध कराने पर जोर मुख्यमंत्री ने अस्पताल में उपचार प्रक्रिया को अधिक सुगम और मरीज-केंद्रित बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि जिस विभाग में मरीज इलाज के लिए पहुंचे, वहीं उसकी आवश्यक जांच के सैंपल लेने और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था विकसित की जाए। उनका कहना था कि मरीजों को अलग-अलग विभागों और काउंटरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, इसके लिए एकीकृत व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए।

वरिष्ठ अधिकारियों और चिकित्सकों के साथ समीक्षा निरीक्षण के दौरान प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गायत्री राठौड़, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी सहित अस्पताल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और चिकित्सक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ अस्पताल की वर्तमान व्यवस्थाओं और सुधार की संभावनाओं पर भी चर्चा की।

राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल, लाखों मरीजों का भरोसा मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एसएमएस अस्पताल राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां प्रदेश के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए आते हैं। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि मरीजों को बेहतर और सहज स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों तथा उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

पूरे अस्पताल को सेंट्रल एसी सुविधा से जोड़ने की तैयारी उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए पूरे परिसर को चरणबद्ध तरीके से सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सुविधा से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इससे अस्पताल का वातावरण अधिक सुविधाजनक और मरीजों के अनुकूल बनाया जा सकेगा।

मरीजों ने समय पर जांच और दवा मिलने की कही बात मुख्यमंत्री ने कहा कि निरीक्षण के दौरान जिन मरीजों से उन्होंने बातचीत की, उनमें अधिकांश ने समय पर जांच और दवाइयां मिलने की बात कही। मरीजों से मिले सकारात्मक फीडबैक से यह संकेत मिलता है कि अस्पताल में अच्छा कार्य हो रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी संस्थान में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।