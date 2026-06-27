ऑनलाइन ट्रेनिंग से डंकी रूट तक… ATS जांच में बबीता पर कई बड़े दावे, कोर्ट से भेजी गई जेल

बबीता धाकड़ को जयपुर के वाटिका क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। शुरुआती जांच में सामने आया कि वह कथित तौर पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में थी। गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने उसे सात दिन की रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ की।

जयपुर में जैश-ए-मोहम्मद से कथित तौर पर जुड़ी महिला स्लीपर सेल बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा को शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। सात दिन तक एटीएस की रिमांड में रहने के बाद जब उसे अदालत लाया गया तो मीडिया के कैमरे सामने आते ही उसने अपना चेहरा छिपा लिया। इसके बाद न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-11, जयपुर महानगर द्वितीय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। अब मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी।

वाटिका से हुई थी गिरफ्तारी बबीता धाकड़ को जयपुर के वाटिका क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। शुरुआती जांच में सामने आया कि वह कथित तौर पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में थी। गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने उसे सात दिन की रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ की। इस दौरान जांच एजेंसियों ने उसके डिजिटल डिवाइस, सोशल मीडिया गतिविधियों और संपर्कों की गहन पड़ताल की।

दो साल से आतंकी संपर्क में होने का दावा सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि बबीता पिछले करीब दो वर्षों से पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर्स के संपर्क में थी। एजेंसियों को आशंका है कि उसे आत्मघाती हमले जैसी आतंकी गतिविधियों के लिए मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि उसे ऑनलाइन माध्यम से लगातार निर्देश और प्रशिक्षण दिए जा रहे थे।

इंटरनेट पर सर्च किए आत्मघाती हमलों से जुड़े विषय एटीएस की जांच में यह जानकारी भी सामने आई है कि बबीता ने इंटरनेट पर आत्मघाती हमलों, विस्फोटक गतिविधियों और आतंकी ऑपरेशन से जुड़े विषयों की जानकारी खोजी थी। एजेंसियां उसके मोबाइल फोन, सोशल मीडिया चैट, ई-मेल और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच करा रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका नेटवर्क कितना व्यापक था और वह किन-किन लोगों के संपर्क में थी।

डंकी रूट से पाकिस्तान पहुंचने की थी तैयारी जांच अधिकारियों के मुताबिक बबीता का बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत छोड़कर पाकिस्तान पहुंचने का गुप्त प्लान भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि वह ‘डंकी रूट’ के जरिए अवैध रूप से सीमा पार करने की तैयारी में थी। एटीएस के अनुसार उसके पास भारतीय पासपोर्ट भी नहीं मिला है, जिससे यह आशंका और मजबूत हुई है कि वह गैरकानूनी रास्ते से पाकिस्तान जाने की योजना बना रही थी।

हनीट्रैप की ऑनलाइन ट्रेनिंग का खुलासा जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान स्थित आतंकी हैंडलर्स उसे सोशल मीडिया के जरिए भारतीय सेना के जवानों को हनीट्रैप में फंसाने और उनसे संपर्क स्थापित करने के तरीके सिखा रहे थे। एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या उसने इस दिशा में किसी सैनिक या अन्य संवेदनशील व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की थी या नहीं।

यूएपीए के तहत दर्ज है मामला बबीता की ओर से अदालत में पेश हुए एडवोकेट भगवान सहाय ने बताया कि उसके खिलाफ यूएपीए की धारा 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है, इसलिए जांच एजेंसियां कई पहलुओं को फिलहाल गोपनीय रखते हुए आगे बढ़ रही हैं। बबीता के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और डिजिटल गतिविधियों की विस्तार से जांच की जा रही है।